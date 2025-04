După ce în urmă cu câteva săptămâni a vorbit despre scandalul cu spectacolul „Proorocul Ilie” de la TNB, de data aceasta Mihai Bendeac atrage atenția cu stilul lui vestimentar. De curând, actorul a postat pe Instagram, unde e urmărit de peste un milion de fani, un selfie cu el. Poza pare să o fi realizat într-un lift, însă ce a atras atenția a fost ținuta lui.

Mihai Bendeac poartă haine deschise la culoare, în nuanțe de gri și cred, un tricou gri, pantaloni cred, un fes negru, dar ce i-a impresionat pe fani a fost haina gri lungă până la genunchi. „Vârsta de 40 de ani a început bine”, a scris actorul, care a avut parte de mai multe reacții din partea fanilor.

„Ți-ai făcut haină din covoarele de pe Temu?”, i-a scris cineva, făcând referire la povestea cu covoarele pe care actorul le-a comandat de pe Temu și nu au fost pe placul lui.

„Țoalele tot de pe Temu?”, a întrebat altcineva.

„Vremuri noi! Dar pari pe timpuri vechi”, i-a scris altcineva lui Mihai Bendeac.

Care e povestea lui Mihai Bendeac cu covoarele Temu

Mihai Bendeac a comandat două covoare de pe Temu și a fost nemulțumit. „M-am dus spre casă, m-am oprit la easybox, când am pus mâna pe pachet mi-a scăpat mâna. Era un pachet extraordinar de mic și de ușor.

Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla erau efectiv niște cârpe. Dacă tu erai un om care are o casă, o mașină și cât de cât niște bani în cont, în momentul în care călcai pe covoarele alea nu mai aveai nimic. Erau definiția sărăciei”, a zis actorul.

Temu, o companie care oferă bunuri de larg consum la prețuri reduse, a reacționat și a transmis: „am dori să vă împărtășim poziția noastră cu privire la problemele abordate. Considerăm că este important să prezentăm o perspectivă echilibrată și luăm foarte în serios acuzațiile menționate în articol. Prin urmare, dorim să oferim informații suplimentare care ar putea clarifica acuzațiile în cauză”.

Totodată, un purtător de cuvânt Temu a explicat că cei nemulțumiți de produsele primite pot face retur în termen de 90 de zile cu restituirea banilor. „Așa cum este descris în Centrul de asistență, Temu va emite un credit de 25 de lei (livrare standard) în contul consumatorului dacă comanda ajunge cu întârziere. Temu oferă și o garanție de returnare a banilor de 90 de zile pentru probleme legate de calitate”.

Mihai Bendeac nu a dezvăluit dacă a returnat produsele comandate de pe Temu.

