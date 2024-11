Atras de prețurile de pe site-ul Temu, Mihai Bendeac a decis să își comande două covoare pe care avea de gând să le pună în living. Două modele i-au plăcut, așa că le-a comandat fără să stea pe gânduri. Întreaga poveste a dezvăluit-o pe rețelele de socializare, mărturisind că livrarea a durat destul de mult.

„Nu știu dacă ați auzit vreodată, există un site care se numește Temu. Eu nu auzisem de site-ul respectiv până când m-am lovit de o situație. Am zis să îmi schimb și eu două covoare, de la living. Am căutat covoare pe Google și mi-au apărut, instantaneu, două covoare exact cum voiam eu.

M-am uitat la preț, unul era 180 de lei. Celălalt, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site. Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează ceva mai mult.

Eu am uitat complet de această comandă, dar la un moment dat am intrat pe mail. M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazahstan”, a spus Mihai Bendeac, pe Instagram.

Mihai Bendeac: „Am ajuns acasă și am deschis pachetul ăla”

Și a continuat să povestească, la final dezvăluind că a avut parte de o surpriză neplăcută. „Mai trece vreo săptămână, intru iar și văd că au ajuns la granița cu nu știu ce. Deja trecuse o lună și ceva, devenisem absolut fascinat. Devenise ca un serial pentru mine.

Trecuseră aproape două luni și la un moment dat eram la studio, tocmai ce am terminat de montat ce aveam în ziua aia și văd un mesaj care îmi spunea că a ajuns comanda la easybox. Covoarele mele? Un covor de 1,80 pe nu știu cât și altul de 2,20 pe 20 la easybox?

M-am dus spre casă, m-am oprit la easybox, când am pus mâna pe pachet mi-a scăpat mâna. Era un pachet extraordinar de mic și de ușor. Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla erau efectiv niște cârpe. Dacă tu erai un om care are o casă, o mașină și cât de cât niște bani în cont, în momentul în care călcai pe covoarele alea nu mai aveai nimic. Erau definiția sărăciei”, a mai zis actorul.

Aflând pățania lui, unii dintre fani au reacționat pe Instagram. „Vrem și noi o poză cu covoarele”, „Ca să te consolez puțin, nu ești singurul prost, așa că stai liniștit. Am comandat și eu două fotolii tot de la Temu, care erau, de fapt, două șezlonguri… pisicii mamii lui de site!”, „Nu ești prost. Au trecut pe la Aladdin și din invidie ți-a trimis altele”, „Tu nu trebuie să faci filme, e suficient să ne povestești câte ceva și murim aici de rîs!😂 Ești efectiv genial!!!”.

