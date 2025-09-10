Nominalizarea României la Oscar

Decizia vine după un parcurs festivalier impresionant. „Jaful Secolului” a câștigat Marele Premiu la Festivalul de la Varșovia, Premiul pentru Cea mai bună Actriță la Tokyo pentru Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award la Sofia și Premiul Publicului la Festivalul de la Shanghai.

„Mă bucură această nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacțiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecțiile de avanpremieră”, a declarat Cristian Mungiu, scenaristul și producătorul filmului.

„Un film despre noi și ei”

Cristian Mungiu subliniază că filmul nu a fost făcut pentru festivaluri, ci pentru spectatori:

„E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, așa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne așteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre ‘noi și ‘ei, în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi considerați cetățeni de mâna a doua în țările în care s-au stabilit.”

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Poveste inspirată din realitate

Filmul are la bază un jaf real din 2012, când un grup de români a furat tablouri celebre dintr-un muzeu din Olanda. Ulterior, presa a relatat că unele dintre opere ar fi fost arse într-un sat din Dobrogea. Printre semnatarii lucrărilor furate se aflau unii dintre cei mai mari pictori ai lumii.

Mungiu explică de ce acest caz merita transformat într-un film:

„Cum a fost posibil, în ce circumstanțe, ce se află dincolo de această întâmplare? Prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar și de grotescul ei? În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu occidentul, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră despre societatea din care facem parte.”

Cine este Cristian Mungiu

Cristian Mungiu este unul dintre cei mai apreciați cineaști ai Noului Val românesc, un regizor și scenarist care a dus cinematografia noastră pe scena mondială. Născut la Iași în 1968, el a câștigat prestigiosul Palme dOr la Cannes în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, devenind primul român premiat cu această distincție.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Ulterior, a obținut Premiul pentru cel mai bun scenariu și Premiul pentru cea mai bună regie la același festival, confirmându-și statutul de autor respectat. Filmele sale, printre care „Occident”, „După dealuri”, „Bacalaureat” și „R.M.N.”, sunt recunoscute pentru stilul realist și temele sociale curajoase.

În „Jaful Secolului”, Mungiu continuă să exploreze dilemele morale și relațiile complicate dintre România și Occident.

Cine este Teodora Ana Mihai

Teodora Ana Mihai este o regizoare și scenaristă româno-belgiană născută la București, în 1981. A plecat din România în copilărie, în 1989, și s-a stabilit alături de familie în Belgia. Pasiunea pentru film a descoperit-o în anii de liceu, când a studiat în Statele Unite, la San Francisco, iar mai apoi a urmat cursuri de cinema la Sarah Lawrence College din New York .

A debutat în 2014 cu documentarul „Waiting for August”, o poveste emoționantă despre copiii rămași singuri acasă după ce părinții pleacă la muncă în străinătate, film recompensat cu premii la festivaluri internaționale. Lungmetrajul său de ficțiune „La Civil” a fost prezentat la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard, unde a primit Premiul Curajului. Prin „Jaful Secolului”, Teodora Ana Mihai își continuă drumul cinematografic, abordând cu sensibilitate și umor negru teme incomode și aducând în prim-plan povești care pun oglinda în fața societății.

Recomandări Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

Distribuție și echipa din spatele filmului

Pe lângă Anamaria Vartolomei, din distribuție fac parte Rareș Andrici, Ionuț Niculae, Thomas Ryckewaert, Macrina Bârlădeanu și Ana Ciontea. Imaginea este semnată de Marius Panduru RSC, montajul de Katharina Wartena și Robert Bitay, scenografia de Simona Pădurețu, iar costumele de Margriet Procee.

Filmul este o coproducție România-Belgia-Olanda, cu sprijinul unor producători importanți din Europa, printre care Jean-Pierre și Luc Dardenne. Proiectul a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei și sprijinit de programele europene de cultură.

Lista scurtă pentru categoria „Cel mai bun film internațional” va fi anunțată pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie 2026, la Los Angeles. Până atunci, publicul român va putea să descopere filmul din 23 septembrie, în toate cinematografele, distribuit de Forum Film.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE