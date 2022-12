Pentru a fi împreună cu Tinu Vidaicu, Roxana Ionescu a renunțat la viața din București și s-a mutat în Timișoara. Vedeta a decis să își facă bagajele, în anul 2018, și să înceapă o viață nouă într-un alt oraș. Roxana a mărturisit că nu s-ar mai întoarce în Capitală prea curând.

„Mai greu în București, este foarte aglomerat. Era și când eu m-am mutat, în 2018, dar acum parcă e și mai aglomerat.

Acum m-am îndrăgostit de Timișoara și este mult mai bine acolo. Clar îmi văd viața acolo, pentru că este Tinu”, a spus Roxana Ionescu la Antena Stars.

„O să fim puțin despărțiți”

Din păcate, vedeta nu își va petrece sărbătorile de iarnă alături de soțul ei. Tinu Vidaicu va pune muzică și de Crăciun și de Revelion. Roxana Ionescu va rămâne în Timișoara, unde se va ocupa de clubul pe care partenerul ei de viață îl deține.

„O să fim puțin despărțiți. El o să aibă foarte multe concerte. O să pună muzică și de Crăciun, și de Revelion, iar eu o să rămân să susțin clubul și familia”, a dezvăluit Roxana Ionescu.

Ea nu este deloc supărată că soțul ei va munci de sărbători și îl va susține în tot ceea ce face. „Îl încurajez să facă ceea ce trebuie să facă. Noi tot timpul ne sărbătorim. Dacă n-o să fim în noaptea dintre ani împreună, pe 1 facem megapetrecere”, a declarat vedeta.

„Eu sunt superstițioasă și nu spun ce dorințe am”

Roxana Ionescu nu vrea să spună ce dorințe are pentru următorul an, pentru că este foarte superstițioasă. Cuplul își dorește să aibă un copil când va fi momentul. Vedeta a pierdut o sarcină și a fost foarte afectată în perioada respectivă.

„Eu sunt superstițioasă și nu spun ce dorințe am, dar toată lumea știe cam ce dorințe avem”, a încheiat Roxana Ionescu.

Roxana Ionescu, despre relația cu Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu sunt împreună de 8 ani, iar la început au crezut că relația lor nu va ajunge prea departe. La început au avut o relație la distanță, pentru că ea locuia în București, iar el – în Timișoara, acolo unde are mai multe afaceri.

„L-am cunoscut pe Tinu și nu am dat din prima șanse. Nici nu s-a pus problema că aș vrea ceva. Dar la două luni distanță după ce ne-am cunoscut mi-am dat seama că e ceva fain. De atunci a pornit totul și a pornit cu urcușuri și coborâșuri. Cred că în orice relație se întâmplă asta, dar la noi a fost un pic mai special, pentru că distanța era destul de mare!”, a povestit Roxana Ionescu la Antena Stars.

Din dragoste, Roxana a făcut multe lucruri nebunești. În cadrul unui interviu la TV, ea a povestit unul dintre ele. „Am făcut foarte multe lucruri, dar unul e funny și nebunesc. Era după 1 ianuarie, eu credeam că trebuie să mă întorc la muncă după data de 4, de fapt, trebuia să mă întorc mai târziu. Tinu îmi propusese să merg într-o vacanță, eu i-am spus că nu pot și m-am întors în București.

Locul unde era destul de greu de ajuns, nu era ca și cum luam un avion din București, aterizam acolo și mai luam un taxi până la el. Am zis să-i fac surpriză și atunci am luat un avion și vreo 4-5 trenuri. Am ajuns la destinație. I-am trimis o poză din locația de unde el îmi trimisese mie o poză. Nu și-a dat seama că eu sunt acolo. Întâmplător, că așa s-au aliniat astrele, i-am făcut o poză. A crezut că sunt paparazzi acolo. Într-un final l-am sunat”, a povestit aceasta.

FOTO: Instagram

