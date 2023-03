Ruby are o relație specială cu bunica ei și de multe ori au apărut împreună la TV. La un moment, artista i-a serbat ziua bunicii într-un club din Capitală. Deși o iubește foarte mult, bunica lui Ruby îi este și cel mai mare critic. Femeia i-a reproșat nepoatei sale că nu are grijă la alimentație și că s-ar putea îngrășa dacă va mai continua să mănânce alimente nesănătoase.

„Uită-te la tine. Crește burta. Te strici, păcat de tine. Păcat de corpul tău. Îți bați joc de el cu mâncarea. Toată ziua mănânci toate prostiile. Se formează burta. Nu mai mânca toate prostiile. Păcat de tine. Treaba ta. Îți pleacă burta înainte… Azi puțin, mâine puțin. Ai grijă, că dacă te strici… Dacă faci burtă, nu mai ești bună de nimic(…) Tu o tragi, dar când uiți…”, a spus bunica lui Ruby, într-un video postat pe Instagram, potrivit WOWbiz.ro.

Replica artistei nu a întârziat să apară: „Semăn cu mami”. Fanii cântăreței s-au amuzat de dialogul celor două.

Bunica lui Ruby are 85 de ani și o susține pe nepoata sa. Se uită mereu când apare la televizor și urmărește tot ce face la concerte.

„Mereu se uită la mine când apar la televizor, mai ales la concertele de Sărbători sau concertele care sunt, în general, televizate.

Normal că mă urmărește mamaia. Stă în picioare, lipită în fața televizorului”, a declarat artista în urmă cu ceva timp.

Și a continuat: „Se uită și e mereu mândră, îți dai seama! Dacă sunt lângă ea îmi dă numai coate: ia uite, fata mea e în nu știu ce fel, fata mea vorbește mai nu știu cum.

E mândră ca orice părinte, ca să zic așa, și mă susține și m-a susținut întotdeauna.”

Cum se menține Ruby în formă și ce consumă zi de zi, deși îi dăunează

Ruby, în vârstă de 33 de ani, a reușit de-alungul timpului să își mențină silueta, chiar dacă unii au fost de părere că artista a slăbit prea mult în ultima perioadă. Interpreta a dezvăluit ce face pentru a fi în formă și ce consumă zi de zi.

„Merg la sală. Mănânc ce am chef, când am chef, sunt foarte pofticioasă, dar se consumă foarte mult pentru că eu când trebuie să fac ceva mă stresez foarte tare și cred acolo se duc kilogramele. Stresul topește grăsimea, dar și un regim echilibrat, ceea ce eu nu am, și mersul la sală care este foarte sănătos”, a mărturisit Ruby, pentru Antena Stars.

„Sportul ne nobilează, fără mâncare, fără suc care este licoarea mea preferată. Beau numai suc, spre rușinea mea. Am pielea uscată din cauza asta și poate de aia sunt și așa slabă. Nu beau apă absolut deloc, nici noaptea, dacă mi se face sete deschid o cutie de suc și o beau”, a adăugat artista.

