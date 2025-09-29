Într-o toamnă bogată în producții de calibru, „Santinelele” se impune la FOCUS+ ca titlul-vedetă al sezonului. Cele opt episoade ale serialului francez, propun o combinație inedită de dramă istorică, fantasy și thriller de spionaj, plasată în câmpul de luptă al Primului Război Mondial. Rezultatul este un univers epic, original, care îmbrățișează atât tradiția poveștilor despre război, cât și estetica modernă a culturii pop.

Dragoste, spionaj, război și decadență pariziană

În 1915, trupele germane avansează fără a putea fi oprite în nordul Franței. Într-o scenă sfâșietoare și extrem de grafică, vedem cum soldatul francez Gabriel Ferraud (Louis Peres) este rănit grav pe câmpul de luptă și viața lui atârnă de un fir de păr. Într-o noapte, la spitalul de campanie apar niște personaje misterioase care după teste cu rezultate fatale pe câțiva răniți, îl iau cu ei pe Gabriel, care supraviețuiește testului. El devine astfel cobai într-un program militar ultra-secret, menit să creeze o nouă generație de luptători de elită. Misteriosul ser Dyxenal e menit să îi vindece rănile și să îi amplifice forța și abilitățile fizice pentru a se alătura unității de elită Santinelele. Din nefericire, foarte puțini sunt cei care supraviețuiesc injecției cu Dyxenal.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Între timp, în subteranele Parisului, clubul de noapte condus de interlopul numit Baronul (Ouassini Embarek) e locul unde petrecerea nu se sfârșește niciodată și toți bogații vin pentru băutură, femei și distracție. Dar clubul nu mai aduce veniturile de odinioară, așa că mare parte din banii Baronului vin din informațiile pe care le vinde germanilor. Arma lui secretă e o tânără pe care o ține sub controlul lui absolut și care are puterea de a controla mințile altora. Datorită ei, nemții află locația laboratorului ultrasecret și trimit un comando să îl distrugă.

În noaptea raidului, Gabriel e supus intervenției și moare. Însă după ce comandoul german distruge cercetările și ucide aproape toți savanții francezi, Gabriel revine la viață complet transformat și respinge atacul nemților. Dar supraviețuirea lui are un preț pe care nici nu îl știe: familia sa primește vestea că a murit, iar șefii proiectului, văzând cât de atașat e de soția lui, Iréne (Olivia Ross), îl mint pe Gabriel și îi spun că dacă vrea să își revadă soția și copilul nou născut trebuie să se alăture celorlalți soldați mutanți din Brigada Santinelelor. Cât va putea ține această minciună rămâne de văzut, mai ales că Dyxenalul pare să îi fi dăruit lui Gabriel și superputeri psihice. La rândul ei, Iréne nu e genul care să accepte ce i se spune fără să pună întrebări.

Odată alăturat Santinelelor, Gabriel descoperă curând că Germania dezvoltă la rândul ei un super-luptător cu puteri ce le depășesc cu mult pe ale lor și cu care el pare a avea o conexiune misterioasă.

O alternativă retro-futuristică la istoria Primului Război Mondial

Creatorul seriei, Guillaume Lemans, subliniază dimensiunea emoțională a poveștii:

„În centrul poveștii se află Gabriel, un om obișnuit prins într-o poveste mult mai amplă decât el, și curajoasa lui soție, Irène. Soarta lor este punctul de pornire al serialului și nucleul său emoțional. În jurul acestui cuplu se învârt celelalte Santinele, tinere, carismatice și pe deplin dedicate misiunii lor, dar și Baronul, un maestru criminal trădător și fermecător”.

Serialul inspirat din romanul grafic cu același nume creat de Xavier Dorison și Enrique Breccia este un amestec de genuri care i-a atras pe producători. Delphine Clot, unul dintre ei, declară pentru „Deadline” că a fost o ocazie unică de a face un serial aparținând genului de acțiune SF, dar bine ancorat în cultura franceză: „Ceea ce este unic aici este combinația de genuri. Avem o poveste despre soldați augmentați, o intrigă de spionaj și un decor parizian. În plus, există și povestea de dragoste foarte puternică dintre Gabriel și soția lui”.

Recomandări Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

Filmările și estetica vizuală

Producția a fost realizată de Federation Studios și Esprits Frappeurs, în colaborare cu Canal+, iar filmările au avut loc între aprilie și iulie 2023 în regiunea Paris / Île-de-France. Estetica serialului se bazează pe un amestec de realism istoric și elemente vizuale fantastice, de la oroarea detaliat descrisă vizual a tranșeelor frontului până la saloanele luxoase ale Parisului dominat de intrigi și trădări.

„Santinelele” nu se limitează la a rescrie istoria războiului, ci creează un univers narativ amplu, plin de acțiune, cu scene de luptă atent coregrafiate, iar abilitățile supraomenești ale personajelor oferă un aer spectaculos, comparabil cu franciza Marvel și al său Captain America.

Impact și lansare

Premiera simultană în peste 30 de țări marchează una dintre cele mai ambițioase lansări Canal+ Original din ultimii ani. Primele două episoade vor fi disponibile în România pe FOCUS+ începând cu 29 septembrie, urmând ca în fiecare marți să fie difuzat câte un episod nou.

Prin combinarea dramei umane, a conflictelor istorice și a elementelor de super-eroism, „Santinelele” aduce pe ecrane o poveste universală, despre sacrificiu, putere și loialitate. Serialul nu este doar o frescă alternativă a Primului Război Mondial, ci și începutul unui univers epic cu miză globală, în care trecutul și prezentul se întâlnesc într-o narațiune captivantă.

Cum vezi „Santinelele”

Aplicația FOCUS+ permite utilizatorilor să își creeze o listă de programe preferate, iar o mare parte din filmele și serialele din biblioteca VOD pot fi descărcate pe telefon sau tabletă și urmărite offline, de pe 2 dispozitive simultan, ori de câte ori se dorește, fără limită de descărcări. FOCUS+ oferă acces la canale TV și conținut VOD oricând și de oriunde, de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În plus, aplicația poate fi accesată de pe orice dispozitiv smart: telefon mobil, tabletă, laptop, televizor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE