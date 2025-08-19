„În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a declarat Andi Moisescu pentru Cancan.

„N-a fost nevoie să țin dietă pentru că am făcut în permanență sport. Iar sportul e un secret absolut senzațional, care e la îndemâna tuturor. De fapt el nici măcar nu e un secret, dar puțini trec cu vederea peste aspectul ăsta. Sportul te ajută chiar și atunci când mai sari calul”, a adăugat el.

Andi Moisescu iubește sportul și nu ezită să facă mișcare de fiecare dată când are timp liber. „Cred că le am pe toate, nici nu știu dacă îmi lipsește vreuna. Sunt extrem de pofticios, mă pot abține foarte greu de la dulciuri și de cele mai multe ori nici măcar nu mă străduiesc, doar îmi propun. Când îmi iese, îmi iese, când nu îmi iese, nu îmi iese”, a spus Andi pentru sursa citată.

“Reacționez imediat emoțional la chestiuni care mi-aduc aminte de copilărie. Dacă ajung din întâmplare la o stână undeva la munte, s-a terminat. Deci nu mă pot abține. Dacă ai tăiat o bucată de slană sau ai spart o ceapă, nu contează cât am mâncat până atunci, nu mă gândesc la nimic absolut altceva. Deci cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”, încheiat vedeta Pro TV.

