Muzica nouă a Selenei Gomez va deveni mult mai rară, deoarece cântăreața a împărtășit că plănuiește să mai lanseze încă un album și apoi probabil se va concentra pe cariera de actriță. Selena Gomez s-a săturat de aceleași cântece de dragoste vechi.

Actrița din „Only Murders in the Building” a împărtășit că își propune să se concentreze mai mult pe cariera de actriță și să se retragă din muzică după următorul ei album.

„Am început să mă distrez mult cu muzica și apoi turneele au fost foarte distractive”, a declarat Selena Gomez într-un episod al podcastului „Smartless”, care urmează să fie lansat pe 7 ianuarie, potrivit E! News.

„Dar îmi făceam și emisiunea TV (Wizards of Waverly Place) în același timp și mi s-a părut foarte distractiv, așa că am continuat”, și-a amintit ea. „Dar cu cât îmbătrânesc, cu atât mai mult îmi spun: «Aș vrea să găsesc ceva pe care să-l fac constant»”.

„Simt că mai am un album de scos. Și apoi, probabil, aș alege actoria”

În continuare, vedeta din „Only Murders In the Building” a spus: „Simt că mai am un album de scos. Și apoi, probabil, aș alege actoria. Vreau să mă relaxez, pentru că sunt obosită. Mi-am dorit să fiu actriță, nu am vrut niciodată să fiu cântăreață cu normă întreagă, dar se pare că acel hobby s-a transformat în altceva”.

Selena Gomez, în vârstă de 31 de ani, a lansat trei albume de la primul său proiect solo, „Stars Dance”, în anul 2013. Selena și-a lansat cel mai recent album Revelación în 2021, care a fost precedat de albumele solo Rare (2020), Revival (2015) și Stars Dance (2013).

Ultimul album al vedetei a fost „Rare”, în anul 2020. Selena Gomez a jucat în mai multe emisiuni TV și filme în timp ce făcea muzică.

În ciuda faptului că a avut un succes muzical neașteptat, Selena Gomez nu a mai fost în turneu de la „Revival” din anul 2016, pe care l-a anulat la jumătatea drumului din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

Selena Gomez are o relație cu Benny Blanco

Selena Gomez și Benny Blanco formează cel mai recent cuplu din showbiz. Cântăreața în vârstă de 31 de ani le-ar fi confirmat fanilor relația cu acesta, după o fotografie sugestivă postată pe Instagram, notează People.

De data aceasta, Selena Gomez nu surprinde cu vreo melodie sau cu vreun album, ci cu detalii neașteptate din viața ei amoroasă. Pe 7 decembrie, actrița și cântăreața americană le-a confirmat fanilor că are o relație cu producătorul muzical Benny Blanco.

Pe un cont de socializare al fanilor Selenei Gomez a apărut o imagine alb-negru cu Benny Blanco, 35 de ani, și Selena Gomez, îmbrățișându-se. Ulterior, prin intermediul platformei PopCrave, ea le-ar fi răspuns fanilor ei la toate curiozitățile despre noul iubit, scrie publicația People.

„El este absolut totul pentru mine”, a scris ea într-un comentariu. „A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Sfârșit”.

Către un alt utilizator, Selena Gomez a spus: „lol, da, și încă este mai bun decât oricine cu care am fost vreodată. Fapte”. Către un alt fan, ea a răbufnit: „Dacă chiar îți pasă de mine, acesta este cel mai fericit moment al meu. Dacă nu vă pasă, simțiți-vă liberi să spuneți ce vreți.

Dar nu voi permite niciodată ca vorbele tale să îmi ghideze viața. Niciodată. Am terminat. Dacă nu mă poți accepta în cea mai fericită stare a mea, atunci nu mai face parte din viața mea deloc”.

Pe 3 decembrie, Selena Gomez a răspuns, de asemenea, în comentariile unei postări de pe Instagram de pe contul unui fan care prezenta o imagine cu ea și cu Benny Blanco cu textul „Selena Gomez pare să confirme că are o relație”. „Fapte”, a răspuns pur și simplu cântăreața atunci.

