„Când am debutat, mă chema Sofia Fusa, după tată, însă acest nume nu era potrivit pentru scenă, așa că la acea vreme mi s-a propus să mă numesc Sofia Vicoveanca, după zona de unde veneam, din Vicov. Însă tata, când a auzit că pe afișe sunt trecută Vicoveanca, tare s-a mai necăjit. M-a întrebat: Ti-e cumva rușine cu numele meu? I-am zis că trebuie să-mi ascult șefii, că știu ei ce zic. În cele din urmă, s-a liniștit.

Acum, în buletin, sunt Sofia Micu, după numele regretatului meu soț, Victor Micu, fost ziarist, care a încetat din viață în urmă cu 23 de ani. Deci, dacă-mi cer polițiștii buletinul la control, le zic: Nu mai bine vă cânt ceva, ca să mă recunoașteți?”, a spus Sofia Vicoveanca pentru Click!

Cum se menține în formă la 83 de ani

Sofia Vicoveanca a fost întotdeauna atentă cu felul în care arată, folosind mici trucuri de-a lungul vieții care au ajutat-o să fie mereu plină de energie.

„Încă am multă energie. Dimineața, când mă trezesc, beau un cappuccino cald și iau niște pastiluțe, vitamine. Mănânc bine, sănătos, nu sar peste mese. Mă odihnesc seara, fac rebus, scriu poezii, am cont pe Facebook, unde stau de vorbă cu cei care mă îndrăgesc, am mulți prieteni.

În plus, locuind la Suceava, călătoresc cu trenul prin toată țara, am spectacole, stau de vorbă cu oamenii, fac poze cu ei. Am încă un ten frumos, dar nu am operații estetice. Mă machiez rar, seara mă spăl pe față, folosesc creme românești, nu am mari secrete”, mai spune artista pentru Click!

Ce onorariu are Sofia Vicoveanca la nunți

Sofia Vicoveanca are agenda plină de concerte și recunoaște că nu cere mulți bani atunci când are spectacol la o nuntă.

„Nu am un onorariu mare, comparativ cu alți artiști. Nu îi zic omului: Eu fără atâția bani nu urc pe scenă! Vorbim, ne înțelegem, am fost o copilă săracă, din familie de refugiați, știu ce înseamnă să nu ai bani, niciodată n-am cerut mult la petreceri. La nunți îi spun prezentatorului să nu-mi anunțe numele înainte, ci numai să bage negativul. Lumea mă recunoaște după primele acorduri muzicale.

Și apar în mijlocul nuntașilor chiar din bucătărie. Am un recital de o oră, în care cânt, dansez, mai spun și povești. Fiul meu m-a sfătuit ca, înainte de fiecare concert, să stau liniștită, în casă, câteva zile, să nu fac nimic. Dar cine poate sta? Toată ziua fac treabă prin casă”.

Elena Merișoreanu a dezvăluit totuși onorariul lor. „Eu pentru un program de 45 de minute iau 1.000 de euro, am impresar, el negociează. Sofia Vicoveanca a mers cu mine în străinătate, am luat câte 1.500 de euro fiecare, era departe, oamenii ne plătesc și drumul”, a spus Elena pentru sursa citată.

