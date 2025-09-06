După câteva luni de la despărțirea de Livia Eftimie, Spike pare că și-a găsit liniștea, sau cel puțin alinarea, alături de o nouă parteneră. Artistul, cunoscut pentru discreția cu care își trăiește viața personală, a postat recent pe rețelele de socializare o fotografie surprinzătoare, în care apare alături de o blondă misterioasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Imaginea i-a lăsat pe fani fără cuvinte: blondina purta o lenjerie provocatoare și stătea relaxată pe pat, savurând ceva de mâncare. Spike a imortalizat momentul, însă un detaliu nu a trecut neobservat – artistul se află în cârje. Această situație a stârnit și glume printre internauți, unii întrebându-se dacă „blestemele” lui Bordea nu l-au ajuns pe Spike.

Se pare că, după despărțirea de Livia, Spike și-a schimbat preferințele în materie de iubite, trecând de la brunete la blonde. Fascinat de frumoasa blondină, a dorit să împărtășească cu fanii momentul printr-o fotografie pe Instagram, oferind o privire discretă, dar sugestivă asupra vieții sale amoroase, potrivit cancan.ro.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Cu ce se ocupă Livia Eftimie în prezent

Între timp, viața fostei partenere, Livia Eftimie, pare să fi luat un alt curs. După mai bine de doi ani de la despărțirea de Cătălin Bordea, bruneta se concentrează pe alte aspecte ale vieții sale, în timp ce artistul își continuă relațiile cu discreție, dar cu stilul său caracteristic.

Recent, Cătălin Bordea spunea cu ce se ocupă fosta lui soție în prezent. „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a mărturisit prezentatorul de la The Ticket pentru CANCAN.RO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE