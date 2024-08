Iuliana Beregoi a împlinit recent 20 de ani, însă, privindu-i background-ul profesional, ai putea crede că Iuliana Beregoi este o artistă de mult ajunsă la apogeul carierei.

Tânăra a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat, anul trecut, că s-a mutat în casă nouă, după ce în urmă cu doi ani și-a cumpărat un Porsche, una dintre cele mai scumpe mașini. Acest lucru a generat un val de reacții printre fani.

„Normal că am primit comentarii negative din partea multor oameni, dar mi-am dat seama că sunt mulți care nu se bucură pentru succesul altora.

Eu mereu am fost stăpână pe mine însămi, pentru că tot ce am a fost muncit de mine. În viață este despre: Dacă îți dorești și muncești cu adevărat, poți obține orice. Nu sunt neapărat obsedată de lux, ci îmi plac și lucrurile simple, iar mașina asta a fost cea la care am visat.

Eu niciodată n-am fost afectată de comentariile de hate, ci mereu m-au amuzat. Managerii mei au avut grijă să îmi explice, încă de la început, faptul că tot ce contează este să am oameni care se bucură pentru mine și mă susțin.

Mai mult a fost afectată mama. Probabil, din prisma faptului că sunt copilul ei și se mai enervează câteodată, dar îi trece repede. Consider că, dacă unei persoane nu îi place ceva sau de cineva, ar trebui să nu dea importanță și să nu-și piardă timpul cu comentarii sau atitudine negativă. Sfatul meu, din tot ce am învățat, este să nu mai citiți mesajele de acest gen, ci doar să le ignorați. Faceți ce vă place și aveți încredere în voi!”, a declarat Iuliana Beregoi.

