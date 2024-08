În ce perioadă se desfășoară Summer Well 2024

Cea de-a 13-a ediție Summer Well va avea loc în perioada 9-11 august la Domeniul Știrbey Vodă din Buftea, locația emblematică a festivalului.

Line-up Summer Well 2024

Program Summer Well 2024, vineri, 9 august:

Mainstage

18:15 – Zimmer 90

19:45 – Joesef

21:15 – Mojave Grey

23:00 – Nothing But Thieves

Sunset Stage

20:30 – Francis On My Mind

22:15 – Kadjavsi

00:15 – SPP Summer Extravaganza

Hollow Idols

20:30 – K Not K (LIVE)

21:15 – Hollow Idols

Electro Punk Club

23:45 – Corina Sucarov (DJ SET)

After Party

00:30 – Dwells

Program Summer Well 2024, sâmbătă, 10 august:

Mainstage

16:45 – Ari Abdul

18:15 – Grandson

20:00 – Teezo Touchdown

21:45 – Son Mieux

23:30 – Royal Blood

Sunset Stage

19:15 – +SHE+

21:00 – Lux Machina

22:30 – Tommy Cash

Hollow Idols

21:00 – Andrei Irimia (LIVE)

22:45 – Hollow Idols

Electro Punk Club

20:30 – D.E.N.I.S. (LIVE)

21:15 – Shengeng (DJ SET)

After Party

00:45 – Victoria

Program Summer Well 2024, duminică, 11 august:

Mainstage

18:15 – Stone

19:45 – Joker Out

21:30 – Two Door Cinema Club

23:15 – Keane

Sunset Stage

19:00 – Paulina

20:45 – Rareș

22:15 – Lucky Love

Hollow Idols

22:00 – Hollow Idols

Electro Punk Club

21:30 – Plant

22:15 – On The Block (DJ SET)

After Party

00:30 – The Brothers Macklovitch

Bilete Summer Well 2024

Biletul poate fi prezentat în format electronic sau fizic. Important este ca fiecare participant să aibă asupra lui biletul (de ex. nu pe telefonul însoţitorilor).

Înainte de festival, posesorii de abonamente normale şi VIP îşi pot ridica brăţara de festival din Orange Shop Victoriei, Orange Shop Băneasa Shopping City şi Orange Shop Orhideea. Poţi face acest lucru pana joi între orele 12:00 – 20:00 sau vineri între orele 12:00 – 18:00. Pentru a facilita procesul e indicat să ai biletul descărcat pe telefon.

De asemenea, persoanele de peste 18 ani pot comanda brăţările şi prin aplicaţia Tazz de până joi, în intervalul 10:00 – 20:00.

Programul este împărţit pe zile şi scene şi poate fi găsit în aplicaţia mobilă Summer Well, secţiunea line-up. Tot în aplicaţia de mobil se găsesc informaţii precum: hartă, zone de artă, opţiuni de mâncare şi băutură, opţiuni de entertainment şi informaţii utile (toalete, zone de prim ajutor etc.).

Acces Summer Well 2024

Accesul în festival se va face din str. Oltului, începând cu ora 16.00 (vineri) şi 12.00 (sâmbătă şi duminică). Accesul în festival se va realiza până în ora 23.00, pe întreaga durată a evenimentului.

Disponibilă atât pe App Store, cât şi Google Play, aplicaţia Summer Well conţine toate informaţiile necesare pe parcursul festivalului: program pe zile, harta, lista food & drinks, opţiuni de entertainment şi chiar biletele de acces achiziţionate de pe summerwell.ro. Sfatul nostru este să îţi activezi opţiunea de „push notification”, pentru a fi la curent cu ultimele noutăţi din timpul festivalului.

Brățări Summer Well 2024

În acest an, brăţările pentru festival vor avea pe spate un cod PIN. Cu acesta poţi realiza top-up-ul online. Înregistrează-te pe summerwell.ro/topup şi adaugă suma de bani dorită pe brăţară.

Banii pot fi retraşi online înapoi în contul bancar din care s-a realizat tranzacţia pe parcursul festivalului, sau online în perioada 13-16 august. Suma minimă care poate fi retrasă înapoi online este de 10 lei. Sumele mai mici de acest prag pot fi ridicate doar din cadrul festivalului. Comisionul bancar aferent refund-ului online către conturile bancare din alte ţări (nu din România) va fi suportat de participant, conform regulamentului de plată al festivalului. Refund-ul online poate fi realizat doar dacă biletul este înregistrat pe summerwell.ro/topup.

Reguli la festivalul Summer Well 2024

Participanţii minori trebuie să poarte asupra lor o copie a certificatului de naştere sau orice alt act de identitate. Minorii peste 12 ani trebuie să aibă şi declaraţia de angajament semnată şi completată de părintele sau tutorele legal al minorului. Brăţările de festival nu pot fi date jos pe parcursul evenimentului, în momentul în care acest lucru se întâmplă, accesul la festival este restricţionat. Must-haves: act de identitate, declaraţie de angajament (pentru minorii peste 12 ani), bilet valabil. Toţi participanţii sunt supuşi unei percheziţii la intrare, fără excepţii permise. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului la festival pentru participant. Consumul substanţelor psihotrope/ stupefiante (droguri) este complet interzis.

Abonamentele pot fi achiziţionate de pe summerwell.ro, la preţul de 475 lei + taxe. De asemenea, sunt disponibile şi bilete de o zi la preţul de 275 lei + taxe pentru vineri şi sâmbătă, iar pentru duminică costul biletului este de 375 lei + taxe.

Cum ajungi la festivalul Summer Well 2024

Domeniul Ştirbey Vodă este o zonă destul de accesibilă, unde se poate ajunge prin următoarele modalităţi: autobuz, tren, bicicletă, maşină.

Biletele se pot achiziţiona direct de pe summerwell.ro şi de la intrarea în autobuz, costul unei călătorii fiind de 25 lei. Plecarea se va realiza din Bucureşti, staţia Clăbucet (zona Piaţa Chibrit). Primul transport către Domeniul Ştirbey Vodă va pleca la orele: 15:30 (vineri) şi 11:30 (sâmbătă şi duminică).

Autobuzele vor circula la intervale cuprinse între 15 şi 40 de minute, asigurând un flux continuu.

Vineri: Începere program – 15:30 – plecarea primului autobuz de la Piaţa Chibrit.

Încheiere program – 04:00 – plecarea ultimului autobuz de la Buftea.

Sâmbătă: Începere program – 11:30 – plecarea primului autobuz de la Piaţa Chibrit.

Încheiere program – 04:00 – plecarea ultimului autobuz de la Buftea.

Duminică: Începere program – 11:30 – plecarea primului autobuz de la Piaţa Chibrit.

Încheiere program – 04:00 – plecarea ultimului autobuz de la Buftea.

Punctele de îmbarcare vor fi:

Bucureşti, Staţia Clăbucet (intersecţia blvd. Ion Mihalache cu Calea Griviţei)

Buftea – lângă staţia de îmbarcare din proximitatea festivalului, amenajată special pentru a fi uşor vizibilă participanţilor. În aceste locaţii se vor vinde şi bilete.

O altă modalitate de transport este trenul. Plecând din Gara de Nord, poţi opta pentru un bilet pe ruta Bucureşti – Buftea. Mai departe, de la gara din Buftea vei putea merge 20 de minute pe jos. Nu există trenuri de întoarcere din Buftea către Bucureşti după terminarea concertelor. Pentru bilete şi programul călătoriilor există site-ul mersultrenurilor.infofer.ro

Pentru biciclişti există o parcare dedicată acestora la intrarea în festival. Nu există parcare dedicată pentru public şi vă recomandăm să lăsaţi maşinile acasă pentru a evita aglomeraţia. Verificaţi rutele alternative: Chitila – Buftea, Corbeanca – Buftea.

Puncte de prim ajutor vor fi disponibile în diferite puncte ale festivalului, fiind marcate pe harta ce se regăseşte în aplicaţia mobilă Summer Well.

