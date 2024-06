„Insula de 1 milion”, cel mai mare experiment social din istoria televiziunii, și-a desemnat sâmbătă seară câștigătorii. Szilard și Variu sunt cei doi luptători care au reușit să acumuleze cele mai multe brățări și să ajungă în etapa finală a competiției. Fiecare dintre cei doi competitori a reușit să plece de pe insulă cu câte 260.000 de lei.

Sâmbătă seară s-a scris ultimul capitol al show-ului „Insula de 1 milion”. Argentina, Variu, Liviu, Jaguaru, Alex și Szilard au fost cei șase protagoniști ai acestui act final, fiind ultimii șase temerari care au reușit să ajungă în Marea Finală a competiției „Insula de 1 milion” dintre cei 50 de curajoși care s-au înscris în cel mai amplu experiment social. Fiecare dintre cei care au părăsit competiția a dat dovadă de determinare, voință, putere fizică și psihică, însă cei șase finaliști sunt cei care au rezistat până la final tuturor testelor, foamei, dorului de familii și de prieteni și rămân, după experiență din Republica Dominicană, cu lecții de viață importante și cu valori și prietenii pe viață.

Szilard, cel mai bogat om de pe insulă, cu brățări valorând 500.000 de lei, a reușit să se califice direct în finală. Variu, Liviu, Argentina, Jaguaru și Alex au avut de trecut cel mai lung și dificil traseu pentru a ajunge în etapa finală a marii Finale „Insula de 1 milion”. Fiecare dintre cei cinci concurenți care au intrat în prima probă a dat dovadă de putere, determinare și ambiție pentru a trece toate obstacolele de pe traseu, însă cel care a reușit să ajungă în Marea Finală, alături de Szilard, terminând primul proba a fost Variu. Regula de la începutul acestui show a fost aceea că brățările rămân pe insula, astfel încât cei patru care au părăsit insula, Argentina, Jaguaru, Liviu și Alex, au avut de ales cui vor lasă brățările pe care le-au acumulat de-a lungul competiției. Pentru echilibrul jocului, toți cei care nu s-au calificat în Marea Finală au decis să cedeze brățările lui Variu, care a reușit să adune astfel suma de 500.000 de lei, exact ca Szilard.

Szilard: „Stau singur, stau în condiții grele și încerc să pun în picioare o afacere care a pornit ca un hobby”

Fiecare dintre cei doi finaliști a luptat cu lipsurile, cu strategiile competitorilor, cu dorul pentru visul unei vieți mai bune pentru el și cei dragi.

„Eu am avut o perioadă destul de grea, destul de complicată în ultimii ani. Am avut și o problemă medicală destul de gravă… Show-ul acesta mi-a venit ca o mănușă. Mi-am dorit extraordinar de mult să ajung aici, m-am bucurat foarte mult să ajung aici… Eu toată viața mea am lucrat mai mult pentru alții și am rămas cumva pe dinafară. Stau singur, stau în condiții grele și încerc să pun în picioare o afacere care a pornit ca un hobby, dar prin asta văd o satisfacție foarte mare”, a declarat Szilard.

„Vreau să îmi continui proiectul pe care l-am început cu casa, să îmi finalizez proiectul…și să pot să le ofer fetelor mele un drum în viață”, a împărtășit Variu la finalul primei probe.

Proba finală a fost una care a pus la grea încercare nervii celor doi concurenți. Proba finală a fost una plină de tensiune, în care concurenții au avut șansa de a transforma valoarea brățărilor în bani.

Fiecare dintre cei doi concurenți au avut propria strategie de a alege cutiile în care se aflau fie bani, fie bomba care le detona câștigurile acumulate. S-au susținut, s-au rugat și s-au încurajat unul pe celălalt. Primul care a făcut slalom printre cutii, încercând să o evite pe cea care conținea bomba, a fost Szilard. Acesta a avut o strategie pe care a gândit-o de la început, alegând numerele care însemnau ceva pentru el. Variu i-a urmat strategia și a încercat să „simtă” energia cutiilor. Ambii concurenți s-au oprit după ce au deschis doar 12 cutii fiecare, din cele 25 care le revenea și se întorc acasă cu 260.000 de lei, bani cu care își vor vedea visul împlinit pentru care s-au aventurat în Republica Dominicană.

„Tati când a plecat de acasă v-a promis că o să lupt, că nu o să vă dezamăgesc și am zis că o să ajung în Marea Finală, am plecat cu gândul ăsta. Nu mă gândeam că o să ajung să deschid atâtea cufere, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea și norocul să pot deschide atâtea cutii. O parte din visurile pe care le-am avut de acasă o să le îndeplinesc acuma și vă mulțumesc și va iubesc mult”, a spus Variu.

„O să îmi reîncep viața, practic de la zero… Am multe greșeli, foarte multe satisfacții, dar niciun regret”

„O să îmi reîncep viața, practic de la zero… Am multe greșeli, foarte multe satisfacții, dar niciun regret. Am știut de la primul moment ce vreau, am fost printre puținii concurenți care a realizat că jocul ăsta este individual”, a declarat Szilard.

