Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, vara trecută. Fostul solist de la Talisman a dezvăluit pentru Click! Că este un bărbat căsătorit.

Vara trecută, Tavi Colen anunța că s-a căsătorit religios în secret cu Emma Ștefan, însă nu și în fața ofițerului stării civile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Emma nu e logodnica, ea e soția mea! Am făcut și cununia religioasă, și pe cea civilă. E secretul nostru când a fost. Vreți să vă spunem chiar tot?! Nu e chiar secret, dar e lumea noastră, universul nostru, e treaba noastră asta.

De Dragobete, am surprins-o foarte frumos, prin muncă. Cu alte cuvinte, am pus-o la treabă, am avut de cântat, și mai avem și de 1 și de 8 martie.

Ea cred că cel mai bine ea se simte pe scenă. Mă bucur foarte mult pentru ea că a evoluat foarte mult, e muncitoare, a luat lecții de canto. Și personal s-a dezvoltat foarte mult, a evoluat muzical și spiritual foarte bine. Sunt mândru de ea! Lucrăm la niște piese de dragoste împreună. Ce-mi lipsește mie la acest moment e liniștea”, a declarat Tavi Colen, pentru sursa citată.

Recomandări E oficial: Senatul implementează recunoașterea facială a angajaților. Dar aceasta va fi făcută de către agenții SPP – EXCLUSIV

Tavi Colen are un băiat, pe Mario, care are 17 ani și joacă fotbal la echipa Rapid. „Noi avem un băiat pe care Emma l-a crescut de la doi ani, deși nu este al ei și deoarece familia mea stă acum într-un echilibru senzațional aș vrea să nu schimb nimic din ce trăim acum.

Eu sunt foarte fericit cu echilibrul pe care-l avem acum în familie. Fi-miu este senzațional, a ieșit un bărbat adevărat, este atacantul echipei Rapid, la juniori. Îmi doresc să fiu sănătos, să mă bucur de fiul meu și de soția mea!”, a mai declarat Tavi Colen.

Urmărește-ne pe Google News