Teodora Buciu e stabilită acum în Marea Britanie, în Londra. Nu muncește, ci este studentă, ea studiază music-hall în cadrul London Collge of Creative Media, transmite protv.ro.

Tânăra, care acum are 23 de ani, și-a schimbat și look-ul, dar și numele de scenă. Are părul blond, multe tatuaje, iar acum e cunoscută pe rețelele de socializare ca Tea Spike. Aceeași sursă scrie că Teodora a lansat mai multe melodii care pot fi ascultate pe canalul ei de Youtube sau pe cele mai cunoscute aplicații de streaming muzical. Cel mai nou single al artistei se numește „Time”.

Într-un interviu mai vechi pentru Un site de muzică, Teodora a făcut mai multe declarații despre viața ei. „Momentul în care mi s-a strigat numele ca fiind următoarea Vocea României a fost și o să rămână unul dintre cele mai frumoase și speciale momente din viața mea. (…) A fost o experiență inedită, într-adevăr, și, da, mi-a deschis multe uși în ceea ce privește piața românească.

Din păcate, nu am avut cum să mă ajut de ele, eu având în gând clar că vreau să mă mut la Londra. Nu e o decizie pe care o regret, ci, dimpotrivă, sunt foarte fericită că am ales să plec și să o iau de la capăt, cu și mai multă muncă, care sigur o să merite”, declara tânăra acum mai bine de un an de zile.

Cum a impresionat Teodora Buciu la „Vocea României”

Teodora Buciu a fost cea care s-a impus în finala Vocea României 2016, acolo unde a reușit să-l devanseze pe Alex Mușat, concurentul antrenat de Smiley.

Ea a ținut atunci să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ea și au susținut-o pe durata concursului. De asemenea, ea i-a mulțumit și antrenorului Tudor Chirilă, cel care a reușit să câștigă pentru a treia oară consecutiv concursul ca antrenor.

„Fericire, extaz, bucurie… e puțin spus. Ce am trăit aseară la Vocea României și ce trăiesc acum este un vis. Mulțumesc celor care au contribuit la realizarea visului meu: Tudor Chirilă, Carina Sava, doamna Duțescu, părinților mei, și nu în ultimul rand celor de acasă, care m-au încălzit cu mesaje frumoase, m-au susținut și votat”, le-a transmis Teodora Buciu.

Ce a făcut cu marele premiu de la „Vocea României”

În același interviu pentru Un site de muzică, Teodora Buciu a spus ce a făcut cu premiul în valoare de 100.000 de euro câștigat la „Vocea României”.

Teodora a investit în acțiuni și proprietăți. „Tata m-a ajutat și m-a învățat să fiu smart când vine vorba de investiții, iar acum au ajuns să fie o sursă stabilă de venit”, a declarat câștigătoarea de la „Vocea României” 2016.

