Teodora Racoș vrea să revină ca ispită la Insula Iubirii: „Nu ar fi fost exclus”. La ce spune că se pricepe foarte bine

Au mai rămas doar câteva zile până când emisiunea de la Antena 1 ajunge la final, astfel că publicăm astăzi un interviu prin care ispita feminină Teodora Racoș dezvăluie cum s-a simțit în Thailanda și dacă ar vrea să mai repete experiența trăită la Insula Iubirii.

Teodora Racoș își dorește să fie și în viitor ispită la Insula Iubirii

„Da, pentru că sunt convinsă că aș ști acum cum să văd toate lucrurile și cum să procedez. Și mi-ar plăcea să retrăiesc momentul, pentru că aș ști acum ce ar trebui să fac, practic. Și să profit la maximum de această experiență, pentru că regretul meu ăsta este, sinceră să fiu, că nu am profitat mai mult de ceea ce a fost.

Nu m-am dus cu niciun gând, sinceră să fiu. Dar aș fi vrut să fiu un «instrument» pentru o fată sau chiar pentru un cuplu să-și dea seama dacă sunt potriviți unul pentru celălalt. Sinceră să fiu, cu gândul ăsta am plecat. Am luat în considerare și de a pleca cu cineva de acolo, nu ar fi fost exclus. Dar, sinceră să fiu, cred că… Nu știu dacă e ok să intri direct într-o relație cu o persoană care nici nu a avut timp să se vindece. Deci, da, am luat în considerare și aspectul ăsta, dar mai mult din motivul ăsta”, a spus Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Recomandări
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
 Teodora Racoș, ispită feminină la Insula Iubirii 2025, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Ispita feminină de la Insula Iubirii 2025 ne-a mai dezvăluit și faptul că se pricepe foarte bine să citească oamenii și a reușit să-și dea seama destul de repede cum sunt bărbații din cuplurile care au participat în acest an în show-ul de la Antena 1.

Ispita afirmă că se pricepe foarte bine să citească oamenii

„Am făcut exact ceea ce fac și în viața reală. Cred că o femeie care este în energia ei feminină va fi întotdeauna abordată de bărbați, și nu invers. De asta a fost puțin cam complicat rolul nostru de ispite, mai ales pentru noi, ispitele fete. Dar mi s-a întâmplat de atâtea ori și în viața reală să mă abordeze bărbați însurați, așa că…

Nu am mizat pe chestia asta! Adică nu am făcut o mare diferență, pentru că ceea ce s-a întâmplat pe insulă se întâmplă și în viața reală cu siguranță. Adică nu este cu nimic diferit! Desigur, trebuie să-ți dai mai mult interesul, probabil să te faci mai văzută, mai auzită, să ieși cu ceva în evidență sau să… Nu știu, cumva să înțelegi puțin bărbații și ceea ce își doresc ei.

20 de întrebări esențiale și răspunsuri de la experți despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina
Recomandări
20 de întrebări esențiale și răspunsuri de la experți despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina

Eu, sinceră să fiu, mă pricep foarte bine să citesc oamenii și îmi dau tot timpul seama de felul în care sunt oamenii, în funcție de energia pe care o transmit. Și atunci cumva a fost ușor să citesc care dintre băieți își doresc să primească complimente, care dintre băieți își doresc mai mult să fie ascultați… sau care își dorește mai multă distracție și mai puțină vorbă”, a încheiat Teodora Racoș interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care Andrii Parubîi a fost împușcat mortal de un asasin îmbrăcat în livrator. Politicianul ucrainean critica Rusia lui Putin
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
GSP.RO
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Catedrala Mântuirii Neamului a mai primit două milioane de lei de la Primăria Sectorului 2, la cererea Patriarhiei. Câți bani împart restul bisericilor
Știri România 08:28
Catedrala Mântuirii Neamului a mai primit două milioane de lei de la Primăria Sectorului 2, la cererea Patriarhiei. Câți bani împart restul bisericilor
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok” 
Exclusiv
Știri România 07:00
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok” 
Parteneri
Povestea de Nobel a puștiului din România care bate prognozele meteo cu un simplu laptop. Giganții tech se bat pe el și are o companie în SUA
Adevarul.ro
Povestea de Nobel a puștiului din România care bate prognozele meteo cu un simplu laptop. Giganții tech se bat pe el și are o companie în SUA
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi
Fanatik.ro
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”
Financiarul.ro
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”

Monden

Teodora Racoș vrea să revină ca ispită la Insula Iubirii: „Nu ar fi fost exclus”. La ce spune că se pricepe foarte bine
Exclusiv
Stiri Mondene 08:45
Teodora Racoș vrea să revină ca ispită la Insula Iubirii: „Nu ar fi fost exclus”. La ce spune că se pricepe foarte bine
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Stiri Mondene 30 aug.
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
ObservatorNews.ro
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
GSP.ro
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Mediafax.ro
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Incident neobișnuit în timpul unui zbor Londra-Bacău. Un geam spart a fost lipit cu scotch: ,,Unul simplu, la 2 lei”
KanalD.ro
Incident neobișnuit în timpul unui zbor Londra-Bacău. Un geam spart a fost lipit cu scotch: ,,Unul simplu, la 2 lei”

Politic

Ne-am săturat să fim sfidați de forța și influența multinaționalelor, spune PSD, după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri
Politică 30 aug.
Ne-am săturat să fim sfidați de forța și influența multinaționalelor, spune PSD, după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Exclusiv
Politică 30 aug.
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile