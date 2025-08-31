Teodora Racoș vrea să revină ca ispită la Insula Iubirii: „Nu ar fi fost exclus”. La ce spune că se pricepe foarte bine

Au mai rămas doar câteva zile până când emisiunea de la Antena 1 ajunge la final, astfel că publicăm astăzi un interviu prin care ispita feminină Teodora Racoș dezvăluie cum s-a simțit în Thailanda și dacă ar vrea să mai repete experiența trăită la Insula Iubirii.

Teodora Racoș își dorește să fie și în viitor ispită la Insula Iubirii

„Da, pentru că sunt convinsă că aș ști acum cum să văd toate lucrurile și cum să procedez. Și mi-ar plăcea să retrăiesc momentul, pentru că aș ști acum ce ar trebui să fac, practic. Și să profit la maximum de această experiență, pentru că regretul meu ăsta este, sinceră să fiu, că nu am profitat mai mult de ceea ce a fost.

Nu m-am dus cu niciun gând, sinceră să fiu. Dar aș fi vrut să fiu un «instrument» pentru o fată sau chiar pentru un cuplu să-și dea seama dacă sunt potriviți unul pentru celălalt. Sinceră să fiu, cu gândul ăsta am plecat. Am luat în considerare și de a pleca cu cineva de acolo, nu ar fi fost exclus. Dar, sinceră să fiu, cred că… Nu știu dacă e ok să intri direct într-o relație cu o persoană care nici nu a avut timp să se vindece. Deci, da, am luat în considerare și aspectul ăsta, dar mai mult din motivul ăsta”, a spus Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita feminină de la Insula Iubirii 2025 ne-a mai dezvăluit și faptul că se pricepe foarte bine să citească oamenii și a reușit să-și dea seama destul de repede cum sunt bărbații din cuplurile care au participat în acest an în show-ul de la Antena 1.

Ispita afirmă că se pricepe foarte bine să citească oamenii

„Am făcut exact ceea ce fac și în viața reală. Cred că o femeie care este în energia ei feminină va fi întotdeauna abordată de bărbați, și nu invers. De asta a fost puțin cam complicat rolul nostru de ispite, mai ales pentru noi, ispitele fete. Dar mi s-a întâmplat de atâtea ori și în viața reală să mă abordeze bărbați însurați, așa că…

Nu am mizat pe chestia asta! Adică nu am făcut o mare diferență, pentru că ceea ce s-a întâmplat pe insulă se întâmplă și în viața reală cu siguranță. Adică nu este cu nimic diferit! Desigur, trebuie să-ți dai mai mult interesul, probabil să te faci mai văzută, mai auzită, să ieși cu ceva în evidență sau să… Nu știu, cumva să înțelegi puțin bărbații și ceea ce își doresc ei.

Eu, sinceră să fiu, mă pricep foarte bine să citesc oamenii și îmi dau tot timpul seama de felul în care sunt oamenii, în funcție de energia pe care o transmit. Și atunci cumva a fost ușor să citesc care dintre băieți își doresc să primească complimente, care dintre băieți își doresc mai mult să fie ascultați… sau care își dorește mai multă distracție și mai puțină vorbă”, a încheiat Teodora Racoș interviul pentru Libertatea.

