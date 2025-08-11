Ispita Teodora Racoș, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Am avut o conexiune mișto”

În speranța că vom afla lucruri care încă nu s-au văzut la televizor, am stat de vorbă cu Teodora Racoș, una dintre ispitele din acest sezon al celebrului show de la Antena 1.

Cum i s-a părut ispitei feminine experiența de la „Insula Iubirii” 2025

Libertatea a întrebat-o pe tânăra de 36 de ani cum i s-a părut experiența de la Insula Iubirii 2025 și dacă a păstrat legătura cu ispitele sau concurenții din emisiune.

„Aș putea spune că a fost una dintre cele mai tari experiențe de până acum, până la vârsta de 36 de ani. Deși să știi că, sinceră să fiu, am avut câteva momente în care m-am simțit puțin la pământ. Pentru că nu e ușor să locuiești cu 14 necunoscuți, fiind 21 de zile în aceeași casă. Fiecare are o personalitate diferită, comportament diferit… Și bineînțeles că au fost și divergențe, au fost și discuții… Dar ne-am și distrat, am și plâns împreună.

Sinceră să fiu, am fost foarte apropiați toți. Sezonul acesta e complet diferit de sezoanele anterioare, pentru că noi chiar am avut o conexiune mișto. Într-adevăr, am rezonat doar cu câțiva și era normal să se întâmple lucrul ăsta, pentru că fiecare s-a orientat spre persoana cu care a rezonat cel mai mult. Și da, am mai păstrat legătura, pentru că am legat prietenii frumoase cu unii dintre cei de acolo și da, mai ținem legătura, așa, foarte rar”, a spus Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că filmările s-au terminat, am vrut să aflăm dacă ispita feminină de la Insula Iubirii 2025 regretă că totul s-a încheiat sau ar fi vrut să petreacă mai mult timp alături de persoanele pe care le-a întâlnit în Thailanda.

Însă Teodora Racoș ne-a făcut să fim acum și mai curioși, deoarece ne-a dezvăluit că unele lucruri nu le poate spune acum, ci ni le va „oferi” într-un interviu care va avea loc după ce emisiunea se va încheia și la TV.

Teodora Racoș a ajuns în emisiunea de la Antena 1 ca femeie singură

„Nu am niciodată resentimente, nici în viața reală, pentru că eu nu consider oricum, indiferent de divergențele pe care le ai cu cineva… Eu o să văd tot timpul bunătatea din oameni, pentru că, în esență, toți suntem buni și nu cred că oamenii ar putea să facă rău intenționat, ci doar să aibă traume nerezolvate. Eu așa cataloghez oamenii și cred că asta mă face să nu am resentimente pentru nimeni.

Aș putea să spun că tot ce se întâmplă în Thailanda rămâne în Thailanda, dar n-am voie să zic motivele. Dar, dacă o să mai avem un interviu după, atunci pot să-ți spun mai multe, să-ți dau mai multe detalii. Eu cred că, dacă ești autentic și faci ceea ce simți, cu siguranță nu ai fi stat să te gândești: Băi, n-aș vrea să plec acasă cu un concurent, pentru că am principiile astea și așa mai departe. Deși eu le am!

Dar nu ar fi fost exclus chiar să mă îndrăgostesc acolo, pentru că eu m-am dus acolo ca și o femeie singură și ar fi existat un procent foarte mic, într-adevăr. Sunt și acum femeie singură. Cum m-am dus, așa m-am și întors, dar… Nu pot să dau mai multe detalii, iar mă tragi de limbă”, a încheiat Teodora Racoș interviul pentru Libertatea.

