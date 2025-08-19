În timp ce Maria Avram se apropie tot mai mult de ispita masculină Cătălin Brînză, Ella Vișan a mers la un date de 24 de ore împreună cu Teo Costache, iar acolo ar fi întreținut relații intime.

Totul e diferit în Thailanda față de cum se vede la televizor

În speranța că putem afla informații care încă nu au fost difuzate la TV, Libertatea a stat de vorbă cu ispita feminină Teodora Racoș. Și am întrebat-o pe aceasta care este diferența dintre ce se întâmplă în Thailanda și ceea ce văzuse ea la televizor în sezoanele trecute de la Insula Iubirii.

„A fost complet diferit. De fapt, nici nu știu, cred că toți am plecat cu o idee de acasă și ni s-a demontat complet acest plan, să spunem de a avea o strategie. Ni s-au demontat practic toate scenariile pe care le-am creat noi în cap înainte. Pentru că totul este atât de imprevizibil și se întâmplă… sunt atât de multe situații spontane… Și bineînțeles că fiecare zi trebuie să o iei așa cum vine. Și nu poți cumva să ghicești cam ce tip de oameni, cu ce tip de personalitate, ar ajunge pe insulă.

Este complet diferit! Pentru că, așa cum ți-am mai spus înainte, cred că îți creezi scenariile în funcție de imaginile pe care le-ai văzut la televizor înainte, în sezoanele trecute, și cu siguranță e complet altă experiență. Vila este altfel decât o vezi în imagini, mult mai mișto, mai mare și complet diferită. Nu știu, mie acolo mi s-a părut Raiul pe Pământ. Asta ne-a făcut și să ne simțim foarte ok și confortabil”, a spus Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
 Teodora Racoș, ispită feminină la Insula Iubirii 2025, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Frumoasa ispită feminină, care în emisiune s-a apropiat de Marian Grozavu, a vorbit la superlativ despre echipa de la Antena 1, chiar dacă în mediul online postul de televiziune este acuzat că ar edita diferit cadrele, față de ceea ce se întâmplă în Thailanda.

„Echipa a fost super ok și super înțelegătoare cu noi, o echipă de profesioniști! Eu sunt foarte impresionată de profesionalismul lor și de faptul că au încercat să ne înțeleagă pe fiecare în parte cu toate nebuniile noastre. Dar da, «Insula Iubirii» este diferită în realitate față de cum se vede la televizor”, a mai afirmat Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita Todora Racoș a recunoscut că a purtat și măști la Insula Iubirii 2025

Întrebată dacă a purtat și vreo mască în timpul emisiunii, ispita de la Insula Iubirii 2025 a afirmat că acest lucru se poate întâmpla involuntar, din cauza situațiilor la care ești expus în timpul show-ului de la Antena 1.

România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

„Cred că toți am încercat să facem lucrul ăsta, la un moment dat. Sunt atât de multe situații imprevizibile, încât, sinceră să fiu, nici nu mai realizezi dacă ai putea să joci un rol sau să porți o mască. Cred că marea majoritate a încercat o mică strategie la începutul emisiunii, dar când te vezi acolo și trec zilele și interacționezi cu oamenii, ești tu, că nu știi cine să fii altcineva. Adică, bine, probabil sunt oameni care au jucat un rol, care au purtat o mască, dar sunt convinsă că acei oameni poartă o mască și viața de zi cu zi. Așa că probabil de-asta n-ar fi fost ceva complicat pentru ei să o facă și-acolo”, a încheiat Teodora Racoș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Unica.ro
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Termoenergetica a anunțat un nou termen pentru cele 4.000 de blocuri din București care nu au apă caldă
Știri România 17:05
Termoenergetica a anunțat un nou termen pentru cele 4.000 de blocuri din București care nu au apă caldă
Cod galben de ploi, vânt și grindină. Localitățile vizate de avertizarea ANM
Știri România 16:55
Cod galben de ploi, vânt și grindină. Localitățile vizate de avertizarea ANM
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 17:00
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
ObservatorNews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Mediafax.ro
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare. Ciprian Ciucu, apel la PSD după boicot
Politică 17:00
Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare. Ciprian Ciucu, apel la PSD după boicot
Procurorul general i s-a plâns lui Bolojan de proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Calitatea justiției va scădea și procesele vor dura și mai mult
Politică 15:51
Procurorul general i s-a plâns lui Bolojan de proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Calitatea justiției va scădea și procesele vor dura și mai mult
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Horoscop zilnic pentru miercuri, 20 august. Protecție divină pentru Berbeci
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru miercuri, 20 august. Protecție divină pentru Berbeci
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează