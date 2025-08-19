În timp ce Maria Avram se apropie tot mai mult de ispita masculină Cătălin Brînză, Ella Vișan a mers la un date de 24 de ore împreună cu Teo Costache, iar acolo ar fi întreținut relații intime.

Totul e diferit în Thailanda față de cum se vede la televizor

În speranța că putem afla informații care încă nu au fost difuzate la TV, Libertatea a stat de vorbă cu ispita feminină Teodora Racoș. Și am întrebat-o pe aceasta care este diferența dintre ce se întâmplă în Thailanda și ceea ce văzuse ea la televizor în sezoanele trecute de la Insula Iubirii.

„A fost complet diferit. De fapt, nici nu știu, cred că toți am plecat cu o idee de acasă și ni s-a demontat complet acest plan, să spunem de a avea o strategie. Ni s-au demontat practic toate scenariile pe care le-am creat noi în cap înainte. Pentru că totul este atât de imprevizibil și se întâmplă… sunt atât de multe situații spontane… Și bineînțeles că fiecare zi trebuie să o iei așa cum vine. Și nu poți cumva să ghicești cam ce tip de oameni, cu ce tip de personalitate, ar ajunge pe insulă.

Este complet diferit! Pentru că, așa cum ți-am mai spus înainte, cred că îți creezi scenariile în funcție de imaginile pe care le-ai văzut la televizor înainte, în sezoanele trecute, și cu siguranță e complet altă experiență. Vila este altfel decât o vezi în imagini, mult mai mișto, mai mare și complet diferită. Nu știu, mie acolo mi s-a părut Raiul pe Pământ. Asta ne-a făcut și să ne simțim foarte ok și confortabil”, a spus Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa ispită feminină, care în emisiune s-a apropiat de Marian Grozavu, a vorbit la superlativ despre echipa de la Antena 1, chiar dacă în mediul online postul de televiziune este acuzat că ar edita diferit cadrele, față de ceea ce se întâmplă în Thailanda.

„Echipa a fost super ok și super înțelegătoare cu noi, o echipă de profesioniști! Eu sunt foarte impresionată de profesionalismul lor și de faptul că au încercat să ne înțeleagă pe fiecare în parte cu toate nebuniile noastre. Dar da, «Insula Iubirii» este diferită în realitate față de cum se vede la televizor”, a mai afirmat Teodora Racoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita Todora Racoș a recunoscut că a purtat și măști la Insula Iubirii 2025

Întrebată dacă a purtat și vreo mască în timpul emisiunii, ispita de la Insula Iubirii 2025 a afirmat că acest lucru se poate întâmpla involuntar, din cauza situațiilor la care ești expus în timpul show-ului de la Antena 1.

„Cred că toți am încercat să facem lucrul ăsta, la un moment dat. Sunt atât de multe situații imprevizibile, încât, sinceră să fiu, nici nu mai realizezi dacă ai putea să joci un rol sau să porți o mască. Cred că marea majoritate a încercat o mică strategie la începutul emisiunii, dar când te vezi acolo și trec zilele și interacționezi cu oamenii, ești tu, că nu știi cine să fii altcineva. Adică, bine, probabil sunt oameni care au jucat un rol, care au purtat o mască, dar sunt convinsă că acei oameni poartă o mască și viața de zi cu zi. Așa că probabil de-asta n-ar fi fost ceva complicat pentru ei să o facă și-acolo”, a încheiat Teodora Racoș.

