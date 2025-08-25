Tily Niculae trece printr-o perioadă de schimbări majore în viața personală, după ce a confirmat despărțirea de soțul ei, Dragoș Popescu, cu care a fost căsătorită timp de 15 ani. Cei doi au împreună doi copii și au ales să păstreze discreția în privința motivelor care au dus la divorț. Actrița a dezvăluit însă că a rămas în relații civilizate cu fostul partener, pentru binele familiei lor.

La scurt timp după anunțul separării, Tily Niculae a decis să-și petreacă timpul alături de prieteni. Vedeta a participat recent la un eveniment organizat la o cramă din Tohani, desfășurat în aer liber. În imaginile publicate pe Instagram, actrița apare zâmbind și relaxată, semn că preferă să depășească discret momentul dificil.

Chiar dacă divorțul a fost ținut departe de ochii publicului, Tily Niculae pare hotărâtă să își păstreze optimismul și să se bucure de clipele petrecute în compania apropiaților.

Tily și Dragoș au fost împreună încă din perioada în care actrița avea 18 ani, iar el 28. Povestea lor de dragoste a rezistat peste un deceniu, însă acum cei doi aleg să meargă pe drumuri separate, păstrând însă respectul reciproc.

Tily Niculae a divorțat

Decizia de a divorța a fost luată discret, iar actrița a ales să vorbească deschis despre acest pas abia recent. Tily și Dragoș rămân părinți dedicați celor doi copii ai lor și reușesc să mențină o relație respectuoasă, punând familia pe primul loc.

Într-un mesaj emoționant, ea a recunoscut separarea: „După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

Ulterior, ea a ținut să le mulțumească părinților, socrilor, dar și fostului soț. „Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă – 18 ani.

Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”.

