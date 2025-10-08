În primăvara acestui an, Cătălin Botezatu și-a oficializat relația cu Nicolle Fota, o tânără fotomodel în vârstă de 18 ani. Deși în spațiul public au circulat numeroase speculații despre o posibilă despărțire, cei doi au continuat să apară împreună, contrazicând zvonurile.

Nicolle Fota pleacă din România

Totuși, în prezent, se pare că relația lor a ajuns la final. Nicolle Fota a oferit declarații în exclusivitate pentru Spynews.ro. Tânăra model intenționează să părăsească România și să se stabilească în Italia, după ce a primit o ofertă importantă din Milano, considerată capitala modei. Ea urmează să colaboreze cu una dintre cele mai prestigioase agenții din oraș și spune că vrea să facă totul în mod profesionist.

„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. E mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a declarat Nicolle Fota.

Întrebată dacă a discutat cu Cătălin Botezatu despre această decizie sau dacă cei doi mai formează un cuplu, Nicolle a lăsat să se înțeleagă că povestea lor s-a încheiat. În plus, designerul nu ar fi fost informat despre plecarea ei. „Noi am rămas într-o relație foarte ok. Ne respectăm. Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele. Rareori sunt influențată îndeajuns de mult încât să îmi schimb planurile. Nu i-am cerut o părere. Nu am vorbit despre asta, dar anticipez un răspuns pozitiv”, a mai declarat manechinul.

Despre ea, creatorul de modă spunea pentru Cancan: „Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”.

Probleme pentru Nicolle Fota

În vara acestui an, Nicolle Fota s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate, după ce a avut simptome similare unui AVC sau infarct. Timp de câteva ore, mâinile, picioarele și fața i-au fost paralizate. Reporterii Spynews.ro au aflat că în prezent starea ei este stabilă, iar tânăra urmează un tratament de întreținere. „Da, sunt bine acum. Am avut grijă să nu mă mai consum pe lucruri și situații neimportante. Am ales să fac perfuzii cu vitamine în mod regulat, pentru că am un stil de viață foarte activ și solicitant.

Între ședințe foto, evenimente, călătorii și programul meu zilnic, organismul are nevoie de un plus de energie și echilibru. Perfuzia cu vitamine mă ajută să-mi mențin vitalitatea, pielea luminoasă și sistemul imunitar puternic. Este o formă modernă de îngrijire, care completează alimentația și îmi oferă starea de bine de care am nevoie pentru a fi mereu în cea mai bună formă, fizic și mental.”, a adăugat Nicolle Fota.