Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Theo Rose a spus: „Am trăit săptămâni întregi doar cu 50 de lei. I-am cheltuit pe pâine, niște legume, niște chestii, cărniță. Găteam cu vară-mea, aveam niște șuncă de la mama de la țară.

Asta e șmecheria, dacă ai rude la țară îți trimit un ou proaspăt, niște șuncă afumată, niște brânză, niște roșii, niște castraveți. Mare parte din ce-ți trebuie ca alimentație ai. În primii doi ani de facultate a fost mai dificil”.

Theo Rose a urmat Liceul de Muzică Dinu Lipatti din București, specializarea Pedagogie Muzicală, pe care l-a absolvit cu media 9.50. S-a înscris la Universitatea Spiru Haret și a intrat prima, dar secția de actorie a fost ulterior desființată, din lipsa candidaților. A primit posibilitatea ca dosarul său să fie mutat, așa că a ales secția de muzică.

Theo Rose, succes pe rețelele de socializare

Are doar 24 de ani și până la această vârstă a cucerit deja publicul din România, dar și topurile muzicale. Theo Rose lansează melodii cu milioane de vizualizări pe YouTube, unele dintre piesele sale pot fi auzite și la radio. Și pe rețelele de socializare tânăra cântăreață are succes.

Pe Facebook are peste 580.000 de urmăritori, iar pe Instagram, 600.000 de fani, peste un milion de persoane o urmăresc în mediul online. Multe branduri își doresc să se asocieze cu ea, să le promoveze produsele. Recent, Theo Rose a dezvăluit într-un interviu marca Impuls Radio câți bani câștigă din Facebook și Instagram. „Cât iei din Facebook și Instagram? Dă-ne un pachet de prețuri pentru Facebook și Instagram!”, a întrebat-o Mihai în provocarea Do or Drink.

Răspunsul ei a venit imediat. „Pe feed costă (n.r. – postarea) 950 de euro, o serie de instastory plus tag pentru client costă 500 de euro, un video pe feed e 1.200 de euro și o postare pe feed e 950 de euro”, a declarat cântăreața.

