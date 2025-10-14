Cunoscutul youtuber Andrei Zbir a ieșit și el în evidență după victoria României, deoarece i-a oferit o mașină Dacia Logan unui șofer de ride sharing! Totul a început cu o promisiune făcută în drum spre Arena Națională, chiar înainte de meci. Cei doi au discutat despre pasiunea pentru fotbal și despre speranța ca România să se califice la turneul final.

Șoferul turc a primit cadou o mașină Dacia Logan

„Am urcat în mașină și am dat de un șofer de origine turcă. Mi-a zis că este din Turcia și că ține cu România de când juca Hagi la ei în țară. M-am gândit că e un moment bun să îi fac cadou o mașină românească, fabricată în România. I-am propus o înțelegere. Dacă România câștigă meciul cu Austria, îi dau cadou o mașină Dacia Logan. Și a avut noroc! România a câștigat, iar după terminarea meciului ne-am dus direct la el acasă să-i înmânăm premiul”, a spus Andrei Zbir.

Meciul a fost unul echilibrat până aproape de final, când România a reușit să înscrie golul victoriei în minutul 95, prin Virgil Ghiță, iar stadionul s-a transformat într-o explozie de bucurie.

Andrei Zbir și-a respectat cuvântul până la capăt, iar imediat după meci s-a întâlnit cu norocosul câștigător și i-a oferit cheile unui Logan, mașina-simbol a României. „Nu este vorba doar despre o mașină, ci de cât de frumos este să ne bucurăm împreună de reușitele românilor”, a spus cunoscutul youtuber.

Gestul său nu este însă o premieră! Aceasta este modalitatea tânărului de a face cadouri oamenilor cu care se întâlnește în viața de zi cu zi, dar mai ales celor apropiați. De curând i-a făcut cadou tatălui său un Aston Martin de zeci de mii de euro!

Clipul cu momentul în care șoferul de ride sharing primește mașina a adunat sute de mii de vizualizări în doar câteva ore.

Cine este Andrei Zbir

Andrei Zbir este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri și antreprenori tineri din România, cunoscut pentru energia sa explozivă și umorul autentic. Cu o comunitate de milioane de urmăritori pe platformele de social media, Andrei Zbir s-a remarcat prin pasiunea sa pentru mașinile de lux, prin campaniile motivaționale și prin businessurile sale de succes din mai multe domenii.

Pasionat de mașini puternice și performanță, Andrei Zbir și-a construit o comunitate uriașă în jurul ideii de motivație, autenticitate și solidaritate.

