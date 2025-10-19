Verificarea colesterolului

Colesterolul „bun” (HDL) și cel „rău” (LDL) joacă roluri importante în organism. NHS recomandă menținerea HDL-ului la 1/1,2 sau mai mult și a LDL-ului sub 3.

După 40 de ani, controlul colesterolului devine crucial. Corpul începe să-și piardă capacitatea de a elimina în mod natural LDL-ul din sânge în această perioadă, ceea ce crește riscul de infarct miocardic.

Exercițiile aerobice, consumul de fibre solubile și grăsimi sănătoase pot ajuta la menținerea unui nivel optim de colesterol.

Funcția tiroidei

Tiroida reglează metabolismul și ritmul cardiac. Aproximativ 10% dintre persoane au o tiroidă hipoactivă, procentul crescând la 12-20% în cazul femeilor peste 60 de ani.

Verificarea nivelurilor tiroidiene poate explica oboseala sau creșterea în greutate inexplicabilă. În cazuri severe, se pot recomanda suplimente hormonale.

Nivelul de testosteron

Testosteronul este important atât pentru bărbați, cât și pentru femei. La bărbați, nivelul scade cu aproximativ 1% pe an după 35-40 de ani. La femei, scăderea începe în jurul vârstei de 30 de ani.

Cunoașterea nivelului de testosteron permite luarea de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății inimii și prevenirea creșterii în greutate nedorite.

Recomandări Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”

Vitamina D

În România, deficitul de vitamina D este frecvent. Aproximativ 85% dintre oameni au deficit de vitamina D conform unor teste efectuate.

Nivelul de vitamina D scade natural după 40 de ani. Suplimentele sunt recomandate, în special cele care conțin și vitamina K2 pentru o absorbție optimă.

Tensiunea arterială

Deși nu implică o analiză de sânge propriu-zisă, măsurarea tensiunii arteriale este crucială. Aceasta reflectă dieta, nivelul de activitate fizică și stresul.

Valorile optime sunt sub 130 pentru tensiunea sistolică și sub 80 pentru cea diastolică. Reducerea consumului de sare, creșterea activității fizice și limitarea alcoolului pot ajuta la menținerea unor valori sănătoase.

Auzim de foarte multe ori că prevenția este foarte importantă și că mai bine prevenim decât să fie nevoie să tratăm anumite afecțiuni. Tocmai din acest motiv, este recomandat ca la un anumit interval de timp să facem un set de analize, pentru a vedea dacă în organism sunt anumite dezechilibre. Descoperă, așadar, ce conține un set complet de analize și la ce perioade este recomandat să îl facem.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE