De ce este bine să ne facem analizele de sânge periodic

Analizele de sânge sunt proceduri de rutină care implică recoltarea unei cantități mici de sânge din corp, de obicei dintr-o venă din braț, și analizarea acesteia pentru a verifica anumite boli, anumite afecțiuni sau funcționalitatea organelor interne. Acestea sunt o parte integrantă a unui control medical și oferă medicilor informații valoroase despre starea generală de sănătate.

Analizele de sânge făcute periodic nu sunt doar pentru cei care au în prezent probleme de sănătate. Sunt benefice și pentru cei care sunt sănătoși și doresc să rămână sănătoși. Analizele de sânge pot detecta potențiale probleme de sănătate înainte ca acestea să devină grave și vă pot spune dacă trebuie să faceți modificări ale stilului de viață pentru a menține o sănătate optimă.

În plus, atunci când este cazul, analizele de sânge vă pot ajuta să înțelegeți cât de bine răspunde organismul la medicamentele prescrise de medic pentru anumite afecțiuni sau dezechilibre.

Analizele de sânge făcute periodic putem spune că servesc ca o fereastră către sănătatea organismului, oferind o multitudine de informații care vă pot ghida deciziile privind asistența medicală.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Detectarea bolilor

În primul rând, acestea pot ajuta la detectarea bolilor din timp, înainte ca acestea să provoace probleme grave de sănătate.

Boli precum diabetul, bolile de inimă, bolile de rinichi și bolile hepatice pot fi adesea diagnosticate prin analize de sânge, înainte de a începe să provoace simptome vizibile. Depistarea precoce poate duce la un tratament mai eficient și poate preveni complicațiile pe termen lung.

Monitorizarea afecțiunilor cronice

În al doilea rând, analizele de sânge pot ajuta la monitorizarea afecțiunilor cronice. Dacă aveți deja o afecțiune cronică, analizele de sânge făcute în mod regulat pot ajuta medicul să monitorizeze progresul acesteia și să ajusteze planul de tratament, dacă este necesar.

Acest lucru este deosebit de important pentru afecțiuni precum diabetul, unde monitorizarea regulată a nivelului de glucoză din sânge poate ajuta la prevenirea complicațiilor.

Evaluarea stării generale de sănătate

În cele din urmă, analizele de sânge regulate pot ajuta la evaluarea stării generale de sănătate. Acestea pot oferi informații despre funcția inimii, ficatului și rinichilor, precum și despre nivelul colesterolului, nivelul zahărului din sânge, despre anumite deficite de vitamine sau minerale.

Recomandări Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Acest lucru vă poate ajuta să luați decizii informate cu privire la stilul de viață și opțiunile de tratament și vă poate ajuta să vă înțelegeți mai bine propriul corp.

Când se fac analize de sânge

Analizele de sânge pot fi făcute în mai multe cazuri, în funcție de situație și anume:

În timpul unui control medical regulat – În timpul unui control medical de rutină, medicul poate solicita un set de analize de sânge pentru a verifica starea generală de sănătate. Acesta poate solicita un test de sânge complet sau după cum este necesar.

Atunci când nu te simți bine – Dacă ai simptome specifice, medicul poate de asemenea solicita analize de sânge pentru a determina ce le cauzează.

Atunci când iei tratament pentru o afecțiune medicală – Medicul poate utiliza analize de sânge regulate pentru a vedea dacă tratamentul funcționează.

Atunci când există riscul unei afecțiuni medicale moștenite – Și în acest caz, medicul poate preleva probe de sânge pentru analize genetice, astfel încât să știi dacă ești expus riscului de a dezvolta o anumită afecțiune, arată ClevelandClinic.org.

Ce conține un set complet de analize de sânge

Un set complet de analize de sânge este, de fapt, un pachet de teste care oferă o imagine generală asupra stării de sănătate a unei persoane. Se face de obicei o dată pe an, în scop preventiv, sau mai des, dacă există anumite simptome sau afecțiuni deja cunoscute:

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Un set minim de analize de sânge anual urmărește următoarele:

Hemoleucograma completă – Evaluează componentele principale ale sângelui, mai exact numărul de celule sangvine (globule roșii și albe, trombocite) și calitatea acestora.

Glicemia – Măsoară nivelul zahărului din sânge, pe nemâncate. E esențială pentru depistarea diabetului sau a riscului de prediabet.

Profilul Lipidic – HDL, LDL, triglyceride – Prin acest profil lipidic aflăm dacă există un dezechilibru în grăsimile din sânge, ceea ce ne poate spune dacă suntem expuși riscului de boli cardiovasculare, infarct sau accident vascular cerebral.

Funcția hepatică – Transaminazele TGO/AST și TGP/ALT – Acești markeri hepatici ne arată dacă ficatul funcționează normal sau dacă există o inflamație, o infecție (precum hepatita) sau leziuni hepatice.

Funcția renală – uree, creatinină – Verifică parametrii de funcționare a rinichilor, fiind o analiză utilă pentru depistarea, diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor renale. TSH – Măsoară hormonul tiroidian de control. Este util pentru detectarea hipotiroidismului sau a hipertiroidismului. VSH – Viteza de sedimentare a hematiilor este un marker general pentru inflamație sau infecție. Calciu și magneziu seric – Indicatori implicați în sănătatea osoasă și neuromusculară. În plus, medicul poate recomanda și următoarele analize uzuale: Analiza completă a urinei – Poate detecta infecțiile urinare, problemele renale sau diabetul. Examenul coproparazitologic – Este recomandat mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu animale de companie. Ecografii ale anumitor organe – Oferă o imagine detaliată asupra organelor interne, fiind utile în prevenție. De asemenea, în mod frecvent, sunt recomandate și alte analize precum: Fier seric (sideremie) – Măsurarea fierului din sânge ajută la diagnosticarea anemiei și la evaluarea rezervelor de fier ale organismului, mai ales în cazul oboselii cronice. CRP (proteina C reactivă) – Este un marker mai sensibil decât VSH-ul pentru inflamații acute și infecții, ajutând la monitorizarea evoluției unei boli sau a răspunsului la tratament. Vitamina D, B12 și acid folic -Aceste analize oferă informații despre starea sistemului imunitar, nervos și osos, iar deficiențele pot explica oboseala, slăbiciunea musculară sau problemele de concentrare. Analize de rutină în funcție de vârstă și gen Dincolo de analizele uzuale recomandate în mod frecvent, este recomandat ca atât femeile, cât și bărbații să mai efectueze anumite investigații medicale periodice și anume: Pentru femei: Test Babeș-Papanicolau, fie anual, fie odată la doi ani, dacă rezultatul este unul normal și medicul recomandă frecvența redusă

Test de HPV (Virus Papiloma Uman), care, în general, se recomandă pentru persoane între 25 și 30 de ani

Ecografie mamară, pentru femeile de peste 30 de ani

Mamografie, odată la 1-2 ani, după vârsta de 45-50 de ani Pentru bărbați: PSA (Antigen specific prostatic), după vârsta de 40–50 de ani, în scopul screening-ului pentru cancerul de prostată

Test de HPV (Virus Papiloma Uman), care, în general, se recomandă pentru persoane între 25 și 30 de ani Cum te poți pregăti pentru analizele de sânge Pregătirea poate depinde de tipul de analiză ce urmează a fi recoltată. De exemplu, unele analize de sânge necesită să nu mâncați timp de câteva ore înainte de analiză. Vi se poate cere să nu beți alte lichide în afară de câteva înghițituri de apă. Majoritatea analizelor de sânge nu necesită o pregătire specială, dar este bine să întrebați medicul sau personalul medical ce trebuie să evitați înainte de analiza de sânge. Dacă nu există o recomandare care să interzică consumul de apă înainte de analiza de sânge și puteți bea apă, încercați să beți apă înainte de analiză. O bună hidratare poate facilita recoltarea de sânge de către asistenții medicali. De asemenea, puteți să folosiți o cremă hidratantă pe brațe. Aceasta poate înmuia puțin pielea și poate facilita introducerea mai ușoară a acului și recoltarea de sânge. Puteți să faceți câteva mișcări ușoare în timp ce așteptați să fiți chemat pentru analiză, acest lucru va crește ușor tensiunea și va ajuta la recoltarea mai ușoară. Cine beneficiază de analizele decontate de CNAS CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate deconta o serie de analize, de obicei analizele uzuale, dacă ești o persoană asigurată în sistemul de stat. Pentru a putea beneficia de aceste servicii, va trebui să ai o trimitere de la medicul de familie și să te programezi la o clinică sau un laborator care are contract cu CNAS. Pe lângă persoanele asigurate în sistemul de stat pe baza plății CAS-ului ca salariați sau contribuabili, alte categorii care pot beneficia de analize gratuite prin CNAS sunt pensionarii, copiii, femeile gravide, persoanele cu boli cronice și peroanele cu risc oncologic. În cazul în care nu contribui la CNAS prin reținerea din salariu, poți accesa asigurarea de sănătate în sistemul de stat printr-o plată anuală, beneficiind astfel și de analizele decontate. Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE