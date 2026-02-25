Lista celor 7 centre de expertiză în bolile rare

Ministerul Sănătății a anunțat acreditarea a șapte noi centre de expertiză, explicând că fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

„Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

  1. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași prin structura din cadrul unității sanitare Centrul Regional de Genetică Medicală Iași. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul bolilor rare neuromusculare.
  2. Spitalul Clinic „Sf. Maria” București prin structura din cadrul unității sanitare Secția Reumatologie. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul bolilor musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii.
  3. Institutul Clinic Fundeni București prin structura din cadrul unității sanitare Secția Neurologie I și Secția Neurologie II. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul bolilor neurologice.
  4. Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu” București prin structura din cadrul unității sanitare Secția Clinică Pediatrică II. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul gastroenterologiei pediatrice.
  5. Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sfânta Maria” Iași prin structura din cadrul unității sanitare Secția Chirurgie Pediatrică I. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul anomaliilor vasculare.
  6. Asociația ONCOHELP Timișoara. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul Sindroamelor Oncopredispozante.
  7. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București prin structura din cadrul unității sanitare Secția 5 Pneumologie. Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul pneumologiei.

Expertiza în bolile neurologice rare ale adulților la Institutul Clinic Fundeni

Prima mare noutate este reprezentată de înființarea centrului de expertiză pentru bolile neurologice rare la adulți în cadrul Institutului Clinic Fundeni (Secțiile Neurologie I și II). Această acreditare vine să acopere o necesitate istorică a pacienților care trec de vârsta pediatriei, dar și a celor care fac boli rare neurologice la vârsta adultă.

„Este pentru prima dată când avem un centru de expertiză în bolile neurologice la adulți. Sunt foarte multe patologii rare în această sferă: de la Miastenia Gravis și ataxii, până la distrofiile musculare care ajung la vârsta adultă,” a declarat Dorica Dan.

O altă premieră este acreditarea centrului de expertiză în domeniul gastroenterologiei pediatrice pentru boli rare de la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București.

„Pe gastroenterologie pediatrică nu am avut centre până acum. Este o noutate foarte importantă și extrem de necesară pentru micii pacienți care suferă de afecțiuni digestive rare și complexe,” a subliniat președintele ANBR.

Alte două centre de expertiză în patologii rare, în premieră în România sunt la Timișoara, respectiv la Iași. În domeniul oncologiei, Asociația ONCOHELP Timișoara marchează o premieră prin acreditarea centrului dedicat Sindroamelor Oncopredispozante, care se va concentra pe cancerele ereditare și predispozițiile genetice, o ramură esențială a medicinei moderne.

„Nici acest domeniu nu a mai fost acoperit în rețeaua națională. Se referă, practic, la cancerele ereditare, oferind o șansă în plus pentru prevenție, diagnosticare precoce și tratament țintit,” a explicat Dorica Dan.

Cea de-a patra premieră se află la Iași, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Secția Chirurgie Pediatrică I a fost acreditată ca centru de expertiză pentru anomaliile vasculare rare.

Centrul de expertiză (CE) în bolile rare este acreditat pentru 5 ani în România

Un CE reunește specialiști din ramuri diferite care colaborează pentru același pacient (ex: neurolog, genetician, kinetoterapeut, psiholog și asistent social). Această abordare elimină „odiseea diagnosticării”, unde pacientul este trimis de la un medic la altul fără un răspuns clar. Pe lângă experiența medicilor care vine din numărul de cazuri rare gestionate anual, centrul trebuie să aibă și o capacitate de testare genetică și imagistică avansată. Medicii din aceste centre folosesc protocoale și ghiduri de practică medicală actualizate la nivel internațional.

„Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară”, a Alexandru Rogobete, Ministerul Sănătății.

Centrele de expertiză sunt obligate să contribuie la registrele de pacienți (baze de date anonimizate care ajută la înțelegerea bolii) și să desfășoare activități de cercetare sau studii clinice pentru tratamente noi.

„Acreditarea este primul pas. Urmează integrarea centrelor în Rețelele Europene de Referință (ERN). Acest lucru va permite medicilor noștri să colaboreze direct cu experți internaționali, oferind pacienților români acces la echipe multidisciplinare și la o diagnosticare mult mai rapidă și eficientă”, a spus Dorica Dan.

Integrarea în Rețelele Europene de Referință (ERN) reprezintă nivelul cel mai înalt de expertiză și este un mare avantaj atât pentru pacientul cu boală rară, cât și pentru medici. Astfel atunci când un medic român dintr-un centru acreditat întâlnește un caz ultra-rar, el poate accesa platforma europeană de consultare (CPMS) pentru a discuta cazul cu cei mai buni experți din UE. Astfel, „cunoștințele circulă, nu pacientul”.

Acreditarea unui centru de expertiză se face de către Ministerul Sănătății pe o durată de 5 ani, după care acesta trebuie reacreditat.

,,La nivel european, evaluările sunt foarte serioase; unele țări chiar au pierdut centre la reevaluare pentru că nu au raportat corect activitatea. Deși birocrația este stufoasă, faptul că noi nu am pierdut niciun centru la reevaluările de 5 ani demonstrează seriozitatea specialiștilor noștri”, a apreciat Dorica Dan.

În acest moment la Ministerul Sănătății mai este în evaluare pentru obținerea acreditării un singur dosar. În schimb, Franța și Italia au sute de centre de expertiză în bolile rare.

În România, peste un milion de persoane trăiesc cu o boală rară. Majoritatea se confruntă cu diagnostice întârziate și acces inegal la servicii medicale. În lume se cunosc între 6000-8000 de boli rare. Recent, o echipă de cercetători a descoperit o nouă boală genetică rară care afectează creierul și dezvoltarea sistemului nervos. Este o afecțiune necunoscută până acum, atât de rară încât există doar 13 cazuri cunoscute în întreaga lumea, provocată de o mutație într-o genă esențială pentru funcționarea creierului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
La o zi după eliminarea din Liga Campionilor, șefii lui Inter au luat o decizie majoră în privința lui Chivu!
GSP.RO
La o zi după eliminarea din Liga Campionilor, șefii lui Inter au luat o decizie majoră în privința lui Chivu!
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Primul troleibuz electric chinezesc care circulă în București. Câte astfel de unități vrea Capitala
Știri România 22:38
Primul troleibuz electric chinezesc care circulă în București. Câte astfel de unități vrea Capitala
Fost șef ELCEN, cercetat de DNA pentru mită, revine în companie într-o funcție de management
Știri România 21:29
Fost șef ELCEN, cercetat de DNA pentru mită, revine în companie într-o funcție de management
Parteneri
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Adevarul.ro
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
Fanatik.ro
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
ObservatorNews.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Cine este Daniela Pescaru, secretarul de stat invocat de liderii politici ca țap ispășitor când vine vorba de măsuri nepopulare
Politică 22:37
Cine este Daniela Pescaru, secretarul de stat invocat de liderii politici ca țap ispășitor când vine vorba de măsuri nepopulare
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala iubită
Fanatik.ro
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala iubită
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj