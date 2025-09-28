1. Europa-Park (Rust, Germania)
- Ideal pentru toate vârstele, cel mai mare parc de distracții din Germania
- Atracții: peste 100, inclusiv rollercoastere record
- Bilete: de la 52 € adulți, 44 € copii
2. Efteling (Kaatsheuvel, Olanda)
- Ideal pentru familii și iubitorii de basme
- Atracții: pădurea fermecată, montagne russe Baron 1898
- Bilete: de la 46 €
3. Legoland Billund Resort (Billund, Danemarca)
- Ideal pentru copii între 2 și 12 ani
- Atracții: 45 de zone tematice, Emmets Flying Adventure
- Bilete: de la 329 DKK (~38 €)
4. Parc Astérix (Plailly, Franța)
- Ideal pentru fanii benzilor desenate Asterix și Obelix
- Atracții: OzIris, Le Défi de César
- Bilete: de la 49 €
5. Grădinile Tivoli (Copenhaga, Danemarca)
- Al doilea cel mai vechi parc tematic din lume
- Atracții: rollercoastere istorice și spectacole de lumini
- Bilete: de la 170 DKK (~22 €)
6. Puy du Fou (Les Epesses, Franța)
- Pentru pasionații de istorie și spectacole live
- Atracții: 20 de show-uri istorice, sate medievale
- Bilete: de la 46 € adulți, 33 € copii
7. Legoland Germania (Günzburg, Germania)
- Mai mare decât originalul din Danemarca
- Atracții: Fire Dragon, Ninjago The Ride
- Bilete: de la 39 €
8. Futuroscope (Chasseneuil-du-Poitou, Franța)
- Parcul viitorului cu atracții high-tech
- Atracții: simulatoare 4D, planetarii, rollercoastere virtuale
- Bilete: de la 49 €
9. Ravensburger Spieleland (Meckenbeuren, Germania)
- Ideal pentru copiii mici și familii
- Atracții: puzzle-uri interactive, trenulețe Brio
- Bilete: de la 39 €
10. Gardaland (Castelnuovo del Garda, Italia)
- Cel mai mare parc tematic din Italia
- Atracții: pentru toate vârstele, inclusiv Sea Life Aquarium.
- Bilete: de la 44 €.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.