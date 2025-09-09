Europa Park, pentru a zecea oară: „Cel mai bun parc tematic din lume”

În anul aniversar, când Europa Park a împlinit 50 de ani de la existență, compania de familie din Baden, Germania, a depășit din nou concurenți renumiți precum Walt Disney World și Universal Studios.

Premiile, acordate de revista de specialitate Amusement Today, au fost decernate anul acesta la parcul tematic Carowinds din Charlotte, Carolina de Nord.

Europa Park are 6 milioane de vizitatori anual – Foto: Ioana Ion

Proprietarul Europa-Park, Jürgen Mack, a declarat la primirea trofeului:

„Este o mare onoare să accept acest premiu aici, în Statele Unite, în numele familiei noastre. Reprezintă realizările extraordinare ale întregii noastre echipe și este, de asemenea, un stimulent pentru a continua pe calea pe care am pornit acum 50 de ani cu pasiune și forță inovatoare.”

#GoldenTicketAwards ♬ son original - Europa-Park Resort @europapark 🌍✨ The Worlds Best Park – for the 10th time! ✨🌍 Europa-Park was once again crowned Best Amusement Park in the World at the Golden Ticket Awards – the 10th time we receive this prestigious honour. 🏆🎢 In our 50th anniversary year, this recognition means more than ever - a tribute to every smile, every adventure, every unforgettable moment shared with you. 💙 Thank you for making Europa-Park what it is today. Together, we continue to write history. 🙌 #EuropaPark50

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Juriul a apreciat în special varietatea atracțiilor, operarea la cel mai înalt nivel și combinația reușită dintre tradiție și inovație. Au contat și divertismentul divers, gastronomia de calitate și cazările de top oferite de cel mai mare parc tematic din Germania.

În plus, parcul acvatic Rulantica, aflat lângă Europa Park, s-a clasat pe locul patru la nivel mondial. Iar noul roller coaster „Voltron Nevera powered by Rimac” a intrat în top 10 mondial.

Compania-mamă MACK Rides a primit premii pentru „Cel mai bun roller coaster nou” (Stardust Racers) și „Cea mai bună inovație nouă” (Rocking Boat).

Un moment istoric

De asemenea, Europa-Park a fost al doilea cel mai frumos parc tematic din lume și cel mai bun din Europa la categoria „Cea mai bună experiență pentru oaspeți”.

Europa Park, vedere de sus – Foto: Ioana Ion

Europa-Park este unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din Europa, deschis în 1975, cu o suprafață de 95 de hectare și peste 100 de atracții, inclusiv 14 montagne-russe. Are 20 de zone tematice, dintre care 18 inspirate din țări europene, și atrage anual peste 6 milioane de vizitatori.

Recomandări Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Cea mai nouă atracție din Europa Park este „GRAND PRIX EDventure”, lansată cu ocazia a 50 de ani de la înființarea parcului de distracții.

GRAND PRIX EDventure Foto: Ioana Ion

Oferă cazare în 6 hoteluri tematice (5.800 de locuri) și include parcul acvatic Rulantica, inaugurat în 2019, cu 32.600 m² indoor și zonă outdoor.

Roland Mack, coproprietar, a subliniat importanța acestui moment istoric.

„Sărbătorirea a 50 de ani de la lansarea Europa-Park este în toi, iar primirea premiului Golden Ticket pentru a zecea oară, ca cel mai bun parc tematic din lume într-un an atât de important, este cu adevărat istorică – și profund semnificativă pentru familia noastră. Angajamentul nostru neclintit față de excelență și atenția la detalii sunt înrădăcinate în ADN-ul parcului nostru. Mulțumiri, mulțumiri și mulțumiri tuturor fanilor noștri din întreaga lume pentru sprijinul lor continuu.”, a spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE