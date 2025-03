Video: Ioana Ion, Libertatea

Europa Park: de la un mic parc de distracții la un loc magic uriaș

În 1975, Europa-Park își deschidea porțile în Rust, un orășel liniștit din sud-vestul Germaniei, la inițiativa familiei Mack.

La acea vreme, ideea unui parc de distracții părea un pariu riscant. Cu toate acestea, Franz Mack și fii săi, Roland și Jurgen Mack, au transformat visul în realitate.

Roland Mack, fondatorul Europa Park, în dreapta, la deschiderea parcului, 1975 – Foto Europa Park

Având deja o tradiție în producția de caruseluri și atracții mecanice, familia Mack a decis să își folosească experiența pentru a crea un spațiu în care vizitatorii să se bucure de aventuri unice.

Cu doar 15 atracții și 50 de angajați, parcul a devenit rapid o locație iubită.

Astăzi, la 50 de ani de la inaugurare, Europa-Park atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume, fiind recunoscut nu doar pentru diversitatea tematică, ci și pentru inovațiile constante.

Cifrele sunt impresionante: Europa Park are peste 100 de atracții, 5.000 de angajați și 6 milioane de vizitatori anuali, totul realizat fără niciun euro subvenție de la stat.

Europa Park în 1975 versus 2025 – Colaj realizat de Libertatea

„A fost un amestec de sentimente, nimeni nu ne credea în succesul nostru. Tatăl meu și cu mine am fost singurii care au crezut cu adevărat în el. Sunt mândru de noi și recunoscător, în același timp. Oamenii văd doar succesul nostru, dar au fost momente în care ne-am făcut extrem de multe griji”, a declarat Roland Mack în cadrul conferinței de presă.

În dreapta, Roland și Jurgen Mack, fondatorii parcului

Sunt recunoscător, dar și un pic trist. Îmi place fiecare detaliu din acest parc, îmi vine să îmbrățișez fiecare copac, pentru că îl cunosc personal. Este și un moment un pic nostalgic. Roland Mack

„Înființarea parcului a fost grea, dificilă. (..) Chiar și autoritățile au fost copleșite”, a mai spus Roland Mack, emoționat, la conferința de presă, la care au asistat 300 de jurnaliști din 19 țări.

50 de ani de la înființarea Europa Park

De nouă ori desemnat „Cel mai bun parc de distracții tematic din lume”

Roland Mack, fondatorul parcului, a rememorat provocările din ultimele decenii, inclusiv incendiul devastator din 2018 și perioada dificilă a pandemiei.

„În loc de milioane de fețe zâmbitoare, parcul era gol. Am fost închiși nouă luni, am fost foarte îngrijorați. Am pierdut milioane. Nu eram sigur că ne vom reveni”, a spus Mack, subliniind însă că spiritul de inovație și pasiunea au menținut Europa-Park în fruntea industriei.

Parcul de distracții a primit de nouă ori distincția „Best Theme Park Worldwide” de la Golden Ticket Awards.

Parafrazându-l pe Walt Disney, Michael Mack, fiul fondatorului a spus: „Totul a început cu un șoarece și un montagne russe”.

Familia Mack alături de mascota Europa Park

O tradiție dusă mai departe de noile generații ale familiei Mack

Ceea ce diferențiază Europa-Park de alte parcuri tematice este faptul că, de jumătate de secol, a rămas o afacere de familie.

Astăzi, conducerea parcului se află în mâinile celei de-a treia generații a familiei Mack, care continuă să investească în viitor.

Familia Mack, fondatoarea parcului Europa Park

Un moment special al conferinței a fost anunțul privind implicarea noii generații în conducerea Europa-Park.

Ann-Kathrin Mack a devenit prima femeie din istoria de 250 de ani a familiei Mack care se alătură echipei de management.

„Oaspeții noștri sunt angajatorii noștri. Că e prima vizită sau a cincisprezecea, vrem să fie memorabilă. Este istoria mea, familia mea, casa mea. Am fost crescuți aici, în Europa Park. Noi, ca familie, știm că trebuie să depunem un efort mare. Menținem expozițiile tradiționale, dar vrem și atracții noi. Căutăm să găsim echilibrul: să păstrăm calitatea pe care o avem și să găsim noi puncte de atracție”, a spus Ann-Kathrin cu vocea gâtuită de emoții, la conferința de presă.

Ann-Kathrin Mack alături de Frederik Mack, vărul său, la aniversarea a 50 de ani de la Europa Park

De asemenea, Michael Mack a preluat divizia Mack Rides Film Productions, specializată în conținut B2B.

„Suntem responsabili de pregătirea și trecerea afacerii către generațiile viitoare. Suntem mândri de cei 50 de ani care au trecut, am reușit, iar prezentul punctează recorduri și numere-record, care vorbesc de la sine. Dar acum viitorul este important”, a precizat Ronald Mack.

În dreapta, Michael și Thomas Mack, fiii fondatorului Europa Park

Michael și Thomas Mack, fiii lui Roland Mack, joacă un rol activ în dezvoltarea parcului, combinând tradiția cu tehnologia de ultimă oră.

Viitorul este important. Multe familii care conduc afaceri în Germania ne admiră pentru ce am făcut și ce facem. Trimitem un mesaj puternic: este o afacere de familie care are un viitor. Ronald Mack

În cadrul conferinței, membrii familiei au anunțat investiții majore pentru anul aniversar. Printre acestea se numără o nouă zonă tematică, dar și o atracție inovatoare bazată pe realitate virtuală, care promite să ofere vizitatorilor o experiență unică.

Atracții noi la Europa Park în 2025

Pentru marcarea celor 50 de ani, Europa-Park pregătește o serie de surprize:

„Grand Prix EDventure” – un teatru interactiv unde vizitatorii vor trăi o cursă palpitantă pe marile ecrane, trăgând în ținte dintr-un cinematograf în mișcare.

– un teatru interactiv unde vizitatorii vor trăi o cursă palpitantă pe marile ecrane, trăgând în ținte dintr-un cinematograf în mișcare. Zeppelinul Europa-Park – revine pe cerul de deasupra Lacului Constance, oferind o perspectivă unică asupra regiunii.

– revine pe cerul de deasupra Lacului Constance, oferind o perspectivă unică asupra regiunii. Zona tematică Monaco – va fi inaugurată în 2026 în colaborare cu Circul Monte Carlo, promițând o atmosferă glamour.

– va fi inaugurată în 2026 în colaborare cu Circul Monte Carlo, promițând o atmosferă glamour. „Grand Prix of Europe” – un film animat realizat în parteneriat cu Warner Bros., cu premiera pe 24 iulie 2025, ce va spune povestea unei curse fascinante prin Europa.

În plus, parcul extinde zona de camping cu noi cabane din lemn, un nou restaurant și un teren de minigolf.

Cea mai nouă atracție Europa Park: Grand Prix EDventure

Lansată cu mare fast pe 13 martie, „GRAND PRIX EDventure” este o atracție interactivă de tip gameplay Theater, inspirată de filmul de animație „GRAND PRIX OF EUROPE”.

Lansarea atracției GRAND PRIX EDventure

Situată în zona tematică Luxemburg, această experiență 3D captivantă îi invită pe vizitatori să devină membri ai echipei de curse a îndrăgitelor mascote Ed & Edda și să pornească într-o aventură plină de adrenalină prin cele mai iconice orașe europene.

De altfel, și zona de așteptare a atracției îi introduce pe spectatori în povestea filmului, care va fi lansat în vara acestui an.

Pe parcursul celor 10 scene dinamice, participanții, inclusiv copiii de la 3 ani în sus, urcă în mașini interactive care îi transportă prin decoruri spectaculoase inspirate direct din film.

Aventura durează aproximativ 6 minute și poate găzdui până la 1.100 de persoane pe oră, oferind o experiență intensă și accesibilă pentru întreaga familie.

Roland Mack, proprietarul Europa-Park, subliniază că „GRAND PRIX EDventure” este o combinație perfectă între tehnologie de ultimă generație și o poveste palpitantă, reflectând angajamentul parcului de a seta noi standarde în industria divertismentului.

Membrii familiei Mack, la lansarea Grand Prix Edventure

Această atracție nu doar că sărbătorește 50 de ani de existență a Europa-Park, dar marchează și prima atracție dedicată exclusiv personajelor Ed & Edda.

În plus, atracția face parte dintr-un concept de divertisment extins. Alături de filmul animat, vor fi lansate un joc video și o experiență de realitate virtuală.

Evenimente exclusive și atmosferă aniversară la 50 de ani de Europa Park

Anul aniversar 2025 va fi marcat de o serie de festivaluri tematice.

Pe 12 iulie, data oficială a aniversării a 50 de ani de la deschiderea Europa Park, va fi o mare sărbătoare. De asemenea, expoziția interactivă din Silver Star Hall va prezenta istoria parcului și previzualizări ale noii zone Monaco.

Atmosfera aniversară la 50 de ani de Europa Park

Momentele amuzante nu au lipsit de la conferința de presă.

Roland Mack a împărtășit anecdote memorabile, precum incidentul în care a fost confundat cu propriul său personaj din atracția „Pirații din Batavia”.

Michael Mack, fiul fondatorului, a cerut-o în căsătorie pe soția sa pe roller coaster-ul Blue Fire.

Roland Mack a povestit și cum a dat buzna într-o cameră de hotel, la miezul nopții, pe care voia să o prezinte unor oaspeți, în care dormea un cuplu.

„Îmi amintesc fețele lor când cinci sau șase oameni au stat în fața patului lor la miezul nopții”, a spus Roland.

Jurgen Mack și a amintit când arhiepiscopul din Freiburg a vrut să viziteze parcul și să testeze atracțiile, iar Eurotower a rămas blocat cu toți oaspeții în el, după ce parcul fusese închis, iar majoritatea angajaților plecaseră acasă.

„Era plăcut pentru că aveam o vedere frumoasă și, bineînțeles aveam biserica cu noi, eram pe mâini bune”, a povestit Jurgen.

Din fericire, situația a fost salvată de un tehnician care a observat că e ceva în neregulă.

Michael și Thomas Mack, fiii fondatorului parcului și-au adus aminte cum se întreceau cu carturile prin parcul de distracții închis.

„Cred că toți membrii familiei Mack știu de unde provin, și dacă știi care îți sunt originile, ești bine pregătit pentru viitor. Îmi respect bunicul, tatăl și unchiul și știm tot ce au făcut. Vedem acest produs minunat pe care l-au creat”, a spus Michael Mack.

Ed & Edda, mascotele Europa Park și familia Mack

Impactul cultural și economic al Europa Park

Europa-Park nu este doar o destinație de divertisment, este un motor economic major pentru regiune.

De-a lungul celor cinci decenii, parcul a generat mii de locuri de muncă și a devenit un ambasador cultural european, reunind tradiții și inovații din 15 țări.

Un exemplu de loialitate remarcabilă a venit de la un cuplu elvețian, care a luat masa de 48 de ori la restaurantul de lux Eatrenalin, parte a imperiului familiei Mack. Cuplul a plătit cel puțin 255 de euro de persoană la fiecare vizită.

Un studiu arată că Europa Park aduce valoare regiunii din Germania. Mai exact, datele arată că vizitatorii Europa Park cheltuiesc peste 200 de milioane de euro în regiune.

Mai mult, există un aflux de putere de cumpărare de 39 de milioane de euro din cheltuielile efectuate de Europa-Park și de vizitatorii parcului.

Parcul de distracții are 470 de programe de formare și aproximativ 6.000 de angajați formați pe an.

Viitorul Europa Park: privind spre următorii 50 de ani

După cinci decenii de povești și aventuri, Europa-Park continuă să-și depășească limitele. Parcul rămâne un loc magic pentru generațiile viitoare.

Familia Mack, la celebrarea a cinci decenii de la deschiderea parcului

„Sunt mândru că există o viziune și pentru următorii 50 de ani. Afacerea de familie este sănătoasă, și din punct de vedere financiar, are tineri angajați foarte bine formați și asta mă face mândru. Să dezvolți o companie este un lucru, mulți oameni nu reușesc să o ducă mai departe pentru următoarea generație. (..) Asta și pentru că nu construiesc o structură pentru viitor”, a explicat Roland Mack, fondatorul parcului.

Suntem niște campioni ca o companie de familie și acesta este un mesaj bun, în ciuda vremurilor grele pe care le trăim. Roland Mack

Pe lângă noile atracții, Europa-Park își reafirmă angajamentul față de sustenabilitate și inovație. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte prezentate este extinderea complexului Rulantica.

Tortul de la petrecerea aniversară a 50 de ani de Europa Park

„Era bine dacă ar fi fost o rețetă secretă ca să fii de succes, dar și dacă aveam o rețetă nu o vom împărtăși. Sunt multe aspecte. Am construit parcul pas cu pas și l-am extins. Am investit an cu an, oferind noi atracții vizitatorilor noștri. Nu e doar despre investiții, este despre a optimiza lucrurile, despre a crește calitatea. Asta a fost mereu ambiția noastră, este parte din ADN-ul familiei noastre”, a spus Junger Mack, unul dintre fondatorii parcului.

Într-o industrie dominată de corporații gigantice, Europa-Park rămâne o poveste de succes autentică despre o afacere de familie care a crescut și s-a adaptat fără să-și piardă valorile.

Frații Roland (mașina albastră) și Jurgen Mack (mașina roz)

Pasiunea și dedicarea familiei Mack sunt vizibile în fiecare detaliu al parcului – de la designul meticulos al atracțiilor, până la ospitalitatea de care se bucură fiecare vizitator.

Europa-Park nu doar că sărbătorește un trecut impresionant, ci privește cu îndrăzneală spre un viitor plin de posibilități.

Europa-Park în cifre

Anul deschiderii: 1975

Suprafață: aproximativ 95 de hectare

Număr de atracții: peste 100, din care 14 montagne-russe

Zone tematice: 20, din care 18 sunt inspirate din țările europene

Număr de vizitatori anual: peste 6 milioane

Hoteluri tematice: șase cu 5.800 locuri de cazare

Parc acvatic: Rulantica – deschis în 2019, cu o suprafață de 32.600 m² indoor și o zonă outdoor extinsă.

Personal angajat: peste 5.800 de angajați în sezonul de vârf.

Montagne russe emblematice în Europa Park

Silver Star – înălțime: 73 m, viteză: 127 km/h

Blue Fire – accelerare: 0-100 km/h în 2,5 secunde

Wodan – montagne-russe din lemn, înălțime: 40 m

Voltron Nevera: un montagne russe de tip multi-lansare, cu cea mai abruptă pantă din lume: 105 grade.

Europa-Park este cel mai mare parc tematic din Germania și al doilea cel mai vizitat din Europa, după Disneyland Paris.

Pe 22 martie, Europa Park își deschide porțile pentru vizitatori, în anul aniversar în care împlinește jumătate de secol.

