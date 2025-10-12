Cele mai bune țări pentru pensionari

Conform Raportului Global privind Pensiile din 2025, cele mai bune țări în care să te muți după retragere sunt Portugalia, Mauritius și Spania, urmate de Uruguay și Austria.

Întocmit de Global Citizen Solutions, raportul analizează 44 de destinații din întreaga lume, incluzând doar țările care oferă programe oficiale de vize pentru pensionari.

„Migrația internațională pentru pensionari se transformă dintr-o opțiune de nișă într-una obișnuită pentru persoanele care prioritizează calitatea vieții, siguranța, accesibilitatea și stabilitatea”, a declarat pentru Euronews Business Dr. Laura Madrid, cercetătoarea principală a studiului.

Raportul arată că peste 36% dintre programele de vize pentru pensionari se află în America, iar aproape 32% în Europa. În plus, astfel de programe devin tot mai populare și în Asia și Africa.

Portugalia, paradisul european al pensionarilor

„Portugalia se află în fruntea Indicelui nostru Global de Pensii din 2025, viza D7 fiind una dintre cele mai căutate vize cu venit pasiv din Europa”, a declarat Adalberto Pucca, șeful serviciilor de mobilitate globală la Global Citizen Solutions.

„Atracția sa provine dintr-o combinație de cerințe de intrare accesibile și o cale clară către rezidența permanentă și cetățenia portugheză”, a adăugat el.

Însă, pe lângă viză, Portugalia are și alte avantaje.

„Oferă aspecte fundamentale convingătoare care contează cel mai mult pentru pensionari: un cost al vieții semnificativ mai mic în comparație cu alte țări din Europa de Vest, o infrastructură medicală excelentă, o planificare fiscală credibilă… o climă blândă cu scoruri de mediu puternice, una dintre cele mai sigure societăți din Europa și o calitate a vieții excepțională.”

Spania și Austria, destinații europene de top

Spania ocupă locul trei în clasament, fiind apreciată pentru clima sa mediteraneană, infrastructura medicală excelentă și programele fiscale prietenoase.

Austria, pe locul cinci mondial, impresionează prin sistemul public de sănătate de talie mondială, siguranță și nivel ridicat de bunăstare.

În general, țările europene se remarcă prin calitatea vieții, asistența medicală superioară și standardele de mediu înalte.

În plus, o viză de ședere într-o țară Schengen permite călătorii libere în toate cele 27 de state membre pentru sejururi scurte.

Beneficii fiscale și drum rapid către cetățenie

Majoritatea țărilor analizate au introdus măsuri speciale pentru pensionari, inclusiv avantaje fiscale.

61% dintre ele oferă beneficii fiscale personalizate, printre care Grecia, Malta și Cipru.

93% au căi clare către cetățenie, jumătate permițând obținerea acesteia în cinci ani sau mai puțin.

De asemenea, peste 70% dintre state oferă asistență medicală peste medie, standarde de mediu ridicate și o calitate generală a vieții excelentă.

America Latină, Asia și Africa – alternative în plină expansiune

Destinațiile din America Latină, precum Uruguay, Paraguay și Argentina, oferă rezidență permanentă rapidă, în timp ce țările din Caraibe și America Centrală – precum Panama, Belize sau Costa Rica – acordă scutiri fiscale pentru pensii și venituri din străinătate.

În Asia, Thailanda, Malaezia și Filipine atrag prin vremea caldă tot anul și cerințele de venit reduse, iar în Africa, Mauritius se remarcă prin sistem fiscal simplu și un mediu multicultural sigur și primitor.

Europa câștigă cursa pentru „anii de aur”

„Cu 32% din opțiunile globale de vize pentru pensionari, Europa este lider în domeniul sănătății, siguranței și integrării, în timp ce centrele sudice, precum Portugalia, Spania și Grecia, oferă climat blând, costuri gestionabile și vize cu venit pasiv, prietenoase cu pensionarii”, a declarat Dr. Laura Madrid.

Europa rămâne destinația preferată a pensionarilor internaționali, datorită echilibrului între confort, siguranță și beneficii fiscale.

