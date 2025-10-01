Economii semnificative

Patti Addington a luat decizia după o călătorie inspirațională pe Camino de Santiago în 2018. „M-am întors din Spania fără nicio dorință de a pleca și mă gândeam cum, unde și când m-aș putea muta”, a declarat aceasta. În 2021, s-a stabilit într-un apartament cu vedere la mare.

Chiria în Spania este aproape la jumătate față de SUA. Addington plătește 860 de euro pentru un apartament cu două dormitoare, comparativ cu 1.500 de dolari în Florida. Facturile la utilități sunt considerabil mai mici: electricitatea costă cu o treime mai puțin, iar apa cu jumătate. Asigurarea de sănătate este cu aproape 1.000 de dolari mai ieftină anual.

„O sticlă de vin bun nu strică bugetul”, spune americanca, referindu-se la prețurile accesibile pentru alimente și activități de agrement.

Spania, atractivă și pentru pensionarii germani

Conform Emigration Info, costul vieții în Spania este cu 20-40% mai mic decât în Germania, exceptând Madrid și Barcelona. Un pensionar poate trăi confortabil cu 1.000-1.500 de euro lunar.

Spania este a treia cea mai populară destinație pentru pensionarii germani. Asigurarea de Pensii din Germania (DRV) plătește pensii către aproximativ 23.000 de germani stabiliți în Spania, conform unui studiu Zeit.

Alte țări populare pentru pensionare includ Panama, Portugalia și Costa Rica, datorită avantajelor financiare similare.

Pensionarii interesați să se mute în Spania ar trebui să se informeze despre cerințele legale și fiscale. Cu toate acestea, pentru mulți, combinația dintre clima blândă, stilul de viață relaxat și costurile reduse face din Spania o opțiune atractivă pentru anii de pensie.

Spania este o țară pitorească, plină de farmec, cu o istorie și o cultură bogate, dar și cu o arhitectură impresionantă. Descoperă lucruri interesante și curiozități despre Spania.

