Viața în Thailanda vs Mallorca

Rafa Ruiz explică motivele plecării sale din Mallorca: „Pur și simplu nu ne lasă să trăim”, spune el. „Să stai toată ziua închis în casă, să ieși doar la plimbare sau la piscină… Toată viața ai muncit pentru asta?”

Diferențele de cost între cele două locații sunt semnificative:

În Thailanda, Ruiz plătește doar 100 de euro pe lună pentru chirie.

Hotelurile costă între 20 și 30 de euro pe noapte pentru două persoane.

Mesele la restaurant sunt accesibile zilnic, putându-se trăi chiar și cu 1 euro pe zi.

În contrast, în Mallorca:

O noapte de cazare la hotel costă în medie 240 de euro.

Chiria pentru un apartament obișnuit ajunge la 1.500 de euro.

O garsonieră costă în jur de 800 de euro pe lună.

Calitatea vieții în Thailanda

În Thailanda, Rafa își începe fiecare zi cu o priveliște la ocean. El poate acum să călătorească și să experimenteze lucruri pe care pensia sa europeană nu i le mai permitea în Spania.

„În Spania, nu ne mai lasă să trăim”, afirmă pensionarul, explicând că preferă să-și petreacă anii de pensie explorând locuri precum Chiang Mai sau Chiang Rai, în loc să rămână captiv între patru pereți.

Ruiz critică stilul de viață al pensionarilor din Spania: „Au muncit o viață întreagă, sunt epuizați, și singurul lucru plăcut pe care îl au e să stea 40 de minute la piscină, apoi să meargă la plimbare, iar în weekenduri să se ducă la acele hoteluri care le oferă tarife speciale”.

Rafa Ruiz vede această mutare ca pe o oportunitate de a-și transforma bătrânețea într-o aventură, nu într-o luptă zilnică pentru supraviețuire. „Vreau să mă bucur de viață și acum pot face asta pentru că am timp”, spune el.

Cu o istorie care se întinde pe secole și o cultură exotică și prietenoasă, Thailanda întâmpină călătorii cu plaje tropicale, orașe tumultuoase și tradiții culinare de renume mondial. E greu să alegi un loc de vizitat din multitudinea de atracții din Thailanda.

