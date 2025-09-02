Viața învăluită în mister a lui Homer

Poetul grec Homer s-a născut între secolele al XII-lea și al VIII-lea î.Hr., posibil undeva pe coasta Asiei Mici, și a devenit faimos pentru poemele epice Iliada și Odiseea, care au avut o influență uriașă asupra culturii occidentale. Cu toate acestea, se știu foarte puține lucruri despre viața autorului celor două opere.

Viața lui Homer este învăluită în mister. Unii savanți cred că a fost o singură persoană, însă alții sunt de părere că cele două povești iconice au fost create de un grup de scriitori. O variație a ideii de grup provine din faptul că povestirea era o tradiție orală, iar Homer culegea poveștile și apoi le recita din memorie.

În același timp, romancierul Samuel Butler de la sfârșitul secolului al XIX-lea era convins că autorul Odiseei, cel puțin, era femeie. Pentru majoritatea oamenilor din antichitate, însă, cele două epopei au fost produsele unei singure minți masculine, potrivit British Museum. Stilul lui Homer, oricine ar fi fost el, se încadrează mai degrabă în categoria poetului menestrel sau a baladistului spre deosebire de poetul cultivat, produs al unui moment literar fervent, cum ar fi Virgiliu sau Shakespeare.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Poveștile conțin elemente repetitive, aproape ca un cor sau ca un refren, ceea ce sugerează un element muzical. Cu toate acestea, operele lui Homer sunt considerate epice, nu lirice, care inițial erau recitate de oameni care țineau o liră în mână, asemănător performanțelor de tip spoken-word. Toate aceste speculații despre cine a fost Homer au condus inevitabil la ceea ce se numește „Întrebarea homerică” – dacă a existat cu adevărat. Aceasta este adesea considerată cea mai mare enigmă literară.

Când s-a născut Homer

Există multe speculații pe marginea datei de naștere a lui Homer, din cauza lipsei unor informații reale și certe despre el. Unii istorici spun că acesta s-ar fi născut undeva între anii 750 î.Hr. și 1200 î.Hr., aceasta din urmă fiind legată de faptul că Iliada cuprinde povestea Războiului Troian, așa că unii cercetători au considerat potrivit să-l plaseze pe poetul și cronicarul elen mai aproape de evenimentul propriu-zis.

De altfel, numele lui Homer va fi întotdeauna legat de Războiul Troian, deoarece el a scris despre conflictul dintre greci și troieni, precum și despre întoarcerea conducătorilor greci din expediție. Lui Homer i se atribuie adesea meritul de a fi spus întreaga poveste a Războiului Troian, însă acest lucru este fals. Au existat numeroși alți autori ai ceea ce se numește „ciclul epic”, care au adăugat detalii care nu se regăsesc în scrierile lui Homer, relatează ThoughtCo.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Alți istorici, în schimb, susțin ideea că stilul poetic al lucrărilor sale indică o perioadă mult mai târzie. Spre exemplu, istoricul grec Herodot (cca. 484-425 î.Hr.), adesea supranumit părintele istoriei, l-a plasat pe Homer cu câteva secole înaintea sa, în jurul anului 850 î.Hr. Problema este aceea că Homer a trăit înainte să fie stabilit un sistem cronologic.

Jocurile Olimpice Antice din Grecia clasică au marcat o epocă, cu anul 776 î.Hr. ca punct de referință pentru măsurarea perioadelor de patru ani ale evenimentului. Pe scurt, este dificil să îi dai cuiva o dată exactă de naștere dacă nu există un calendar.

Unde s-a născut Homer

Încă o dată, locul exact unde s-a născut Homer nu poate fi stabilit cu precizie, deși acest lucru nu îi împiedică pe cercetători să încerce. S-a sugerat că poetul grec s-ar fi născut în Ionia, Smirna (azi, Izmir) sau, în orice caz, pe coasta Asiei Mici sau pe insula Chios.

Interesant este faptul că alte șapte orașe revendică dreptul de a-l considera pe Homer drept fiul lor nativ. Există însă o bază pentru unele dintre aceste afirmații. Dialectul în care sunt scrise poemele Iliada și Odiseea este considerat greacă asiatică, mai precis ionic. Acest fapt, coroborat cu mențiunile frecvente ale fenomenelor locale, cum ar fi vânturile puternice din nord-vest, din direcția Traciei, sugerează, spun savanții, o familiaritate cu acea regiune, ceea ce ar putea însemna că Homer provenea de acolo.

Recomandări Ciprian Grumaz, expert tratate comerciale, după acordul dintre UE și SUA: „Europenii, din păcate, realizează des că nu se pot baza pe cel mai important partener comercial, nici măcar la nivel principial”

Ruinele unui mormânt de pe Insula Ios, unde se spune că ar fi fost înmormântat Homer

Dialectul ajută la restrângerea perioadei în care a trăit acesta, prin corelarea cu dezvoltarea și utilizarea limbii, însă Iliada și Odiseea au fost atât de populare încât acest dialect a devenit standard pentru o mare parte din literatura greacă ulterioară.

Cum îl chema de fapt

Practic, fiecare dintre aspectele biografice atribuite lui Homer derivă în întregime din poeziile sale. Se crede că Homer a fost orb, bazându-se exclusiv pe un personaj din Odiseea, un poet/menestrel orb numit Demodocos. O lungă discuție despre felul în care a fost primit Demodokos într-o adunare și cum a încântat acesta publicul cu muzică și cu povești epice despre conflicte și eroi, a fost interpretată ca un indiciu al lui Homer despre propria viață.

Drept urmare, multe busturi și statui îl reprezintă pe Homer cu păr des, barbă stufoasă și buclată și fără vedere. Numele său originar, de copil, a fost Melesigenes sau Melesagoras, după denumirea râului Meles din Smirna, lângă care a fost născut. Homer ar fi orbit pe când era adult și, fiindcă orbii erau numiți și homeroi, așa i-ar fi provenit și numele cu care a rămas vestit în istorie.

Termenul „homerou” se referă mai degrabă la limbajul argotic specific comunității din insula Lesbos, decât la dialectul lingvistic istoric grecesc eolic, care a fost limba poetei Sappho.

Cum a orbit Homer

Dar cum a orbit Homer? Potrivit legendei, atunci când a ajuns la mormântul lui Ahile, s-a rugat să-l poată vedea pe erou așa cum arăta atunci când intra în luptă, înarmat cu cel de-al doilea set de arme. Când acesta i s-a arătat, Homer ar fi fost orbit de strălucirea armelor, iar pentru că zeița Thetis și Muzele s-au îndurat de el, i-au dăruit arta poetică, se precizează pe Sententiae Antiquae.

„Homer și Sofocle vedeau clar, simțeau intens și se abțineau de la multe”, a scris Lane Cooper în lucrarea intitulată „The Greek Genius and Its Influence: Select Essays and Extracts” din 1917, în care i-a atribuit autorului o viață emoțională. Dar, acesta nu a fost primul și nici ultimul. Au urmat nenumărate încercări de a recrea viața și personalitatea lui Homer pe baza conținutului poemelor sale epic.

Iliada și Odiseea

Cele două poeme epice ale lui Homer au devenit hărți rutiere arhetipale în mitologia lumii. Poveștile oferă o perspectivă importantă asupra societății umane timpurii și ilustrează, în anumite privințe, cât de puține s-au schimbat. Chiar dacă Iliada însăși pare neobișnuită, povestea asediului Troiei, Războiul Troian și răpirea Helenei de către Paris, cea mai frumoasă femeie din lume, sunt toate personaje sau scenarii familiare. Unii savanți susțin ideea că Homer cunoștea personal câmpia Troiei, datorită acurateții geografice din poem. Odiseea își reia activitatea după căderea Troiei.

Alte controverse privind autorul apar din diferențele stilistice care există între cele două lungi poeme narative, indicând faptul că ar fi fost compuse la un secol distanță. De asemenea, alți istorici afirmă că diferența este de doar câteva decenii – structura mai formală a Iliadei este atribuită unui poet aflat la apogeul puterilor sale, în timp ce abordarea mai colocvială, aproape narativă, din Odiseea este atribuită unui Homer bătrân.

Acesta a îmbogățit povestea descriptivă cu utilizarea generoasă a comparațiilor și metaforelor, ceea ce a inspirat generații următoare de scriitori. Metoda sa narativă era să înceapă „în mijlocul acțiunii” (in medias res) și apoi să completeze informațiile lipsă prin amintiri.

Cele două poeme narative apar în literatura modernă: Odiseea a lui Homer are paralele în „Ulysses” de James Joyce, iar povestea lui Ahile din Iliada se regăsește în „The Fall of Gondolin” de J.R.R. Tolkien. Chiar și filmul fraților Coen O Brother, „Where Art Thou?” folosește Odiseea, aflăm de pe Biography.com. Alte lucrări au fost atribuite de-a lungul secolelor lui Homer, cel mai notabil fiind „Imnurile homerice”, dar, în final, doar cele două opere epice rămân cu adevărat ale lui.

Cum a murit Homer

Despre moartea lui Homer circulă mai multe legende, dar nici o sursă istorică nu oferă detalii certe, însă se crede că acesta s-ar fi refugiat la bătrânețe pe insula grecească Ios (în Ciclade), acolo unde a murit și unde a fost și îngropat. Potrivit unei vechi legende, Homer, care era bătrân și orb, obișnuia să rătăcească din oraș în oraș, vorbind cu oamenii și recitând versurile la diverse sărbători și adunări.

Se spune că, în ultima zi de viață, poetul a poposit pe insula Ios. Acolo, în timp ce recita pe plajă, câțiva tineri pescari au sosit la țărm și, apropiindu-se de mulțimea strânsă în jurul marelui cântăreț, au spus o ghicitoare. „Am aruncat ceea ce am prins, iar ceea ce nu am prins am adus acasă”, iar răspunsul corect era „Păduchii”. Potrivit filosofului grec Heraclit din Efes, Homer s-a întristat atât de tare că nu a putut dezlega enigma, încât și-a găsit sfârșitul.

Moștenirea lui Homer

„Platon ne spune că, în vremea sa, mulți credeau că Homer a fost educatorul întregii Grecii. De atunci, influența lui Homer s-a răspândit mult dincolo de granițele Hellas (Grecia)…”, a scris Werner Jaeger în „Paideia: The Ideals of Greek Culture”. Și avea dreptate. Asta pentru că Iliada și Odiseea au oferit nu doar semințe, ci și îngrășământ pentru aproape toate celelalte arte și științe din cultura occidentală.

Pentru greci, Homer a fost un fel de naș al culturii lor naționale, cronicar al mitologiei și memoriei colective prin povești ritmate bogate, care au pătruns adânc în imaginația colectivă. Viața reală a lui Homer poate că a rămas un mister, însă impactul real al operelor sale continuă să lumineze lumea noastră și astăzi.

Vezi şi cine a fost Mark Twain!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE