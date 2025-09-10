Cum să faci şniţele vegane - reţete

Ce sunt șnițelele vegane

Șnițelele vegane au devenit în ultimii ani o alternativă tot mai căutată la șnițelele tradiționale din carne, fiind apreciate atât de persoanele care urmează o dietă vegană, cât și de cei care doresc să reducă consumul de produse de origine animală sau care pur și simplu țin post.

Un șnițel vegan seamănă destul de mult ca aspect, textură și parțial la gust cu varianta clasică, dar este preparat din ingrediente exclusiv vegetale. Acestea pot varia mult, de la legume și leguminoase, până la tofu, ciuperci mari sau chiar mixuri pe bază de proteine vegetale procesate. De regulă, ele sunt acoperite cu un strat crocant de pesmet sau fulgi de porumb și prăjite ori coapte, exact ca șnițelele obișnuite.

Șnițelele vegetale reprezintă o variantă comodă și gustoasă care poate înlocui o masă clasică. Ele sunt atractive și pentru cei care nu renunță complet la carne, dar încearcă să își diversifice alimentația

Șnițelele vegane pot fi o alegere practică în perioade de post sau pentru cei care au intoleranțe și alergii, fiind în general lipsite de aceste ingrediente.

De asemenea, pot fi integrate într-o dietă echilibrată atunci când sunt alese cu atenție, alături de garnituri sănătoase precum salate, legume la grătar sau piureuri din leguminoase.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Cât de sănătoase sunt șnițelele vegane

În ceea ce privește calitatea șnițelelor vegane, este nevoie să acordăm atenție produselor pe care le consumăm. Dacă sunt preparate acasă din ingrediente simple cum ar fi tofu, năut, ciuperci sau legume cu pesmet integral și coapte în cuptor, șnițelele vegane pot fi o opțiune nutritivă, bogată în fibre, proteine vegetale și minerale. Însă variantele din comerț ridică uneori semne de întrebare. Multe dintre ele conțin o listă lungă de ingrediente procesate, potențiatori de gust, stabilizatori și cantități mari de sare sau uleiuri rafinate.

În încercarea de a imita cât mai fidel gustul și textura cărnii, producătorii folosesc adesea proteine izolate de soia sau mazăre, arome artificiale și grăsimi care nu aduc neapărat beneficii sănătății. Astfel, chiar dacă sunt vegane, nu înseamnă automat că sunt mai sănătoase decât un preparat simplu, făcut în casă din ingrediente de bază.

Cum se fac șnițele vegane

Șnițelele vegane pregătite acasă seamănă într-o oarecare măsură cu cele clasice. Au o bază consistentă, acoperită cu o crustă crocantă și gătită până capătă gust și textură plăcută. Diferența este că, în loc de carne, se folosesc ingrediente vegetale care pot imita sau chiar înlocui carnea.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Printre cele mai populare opțiuni se numără legumele feliate gros, cum ar fi vinetele, dovleceii, conopida sau cartofii dulci, care devin fragede și gustoase după gătire. De asemenea, ciupercile mari, în special cele de tip portobello, sunt apreciate pentru textura lor cărnoasă.

Tofu și seitanul reprezintă alte alegeri frecvente, mai ales datorită conținutului lor proteic și a capacității de a absorbi aromele din condimente.

O variantă mai elaborată este cea obținută din leguminoase și cereale, cum ar fi năutul sau lintea combinate cu fulgi de ovăz ori orez, din care se formează un aluat compact ce poate fi modelat în forma dorită.

Pentru a le da savoare, ingredientele de bază se marinează sau se condimentează înainte de a le da prin pesmet. Sosul de soia, usturoiul, ierburile aromatice, muștarul sau zeama de lămâie sunt doar câteva dintre opțiunile care intensifică gustul și fac preparatul mai interesant.

În locul oului, care în varianta tradițională ajută pesmetul să adere, se folosesc soluții vegane simple, precum un amestec de făină cu lapte vegetal, amidon dizolvat, o pastă fină de năut sau chiar puțin piure de legume.

Crusta poate fi realizată clasic, din pesmet alb sau integral, dar și din variante mai creative, cum ar fi fulgi de porumb mărunțiți, fulgi de ovăz ori semințe și nuci măcinate, care aduc texturi diferite și un plus de nutrienți.

Recomandări Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

La gătire, șnițelele vegane pot fi prăjite pentru o crustă aurie și crocantă, coapte la cuptor pentru o versiune mai ușoară sau preparate în airfryer, care păstrează echilibrul între crocant și conținut redus de grăsime.

Rețete de șnițele vegane

Șnițele vegane din tofu marinat

Șnițele vegane din tofu marinat

Ingrediente:

200 g tofu ferm

2 linguri sos de soia

1 lingură muștar clasic

1 lingură zeamă de lămâie

80 g făină albă

100 g pesmet panko (mai grosier)

120 ml lapte de soia

3 linguri ulei pentru prăjit

piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare:

Tofu se taie în felii dreptunghiulare, de grosimea unui deget. Acestea se lasă la marinat cel puțin 30 de minute într-un amestec de sos de soia, muștar, zeamă de lămâie și piper.

După marinare, fiecare felie se trece prin făină, apoi prin lapte vegetal și în final prin pesmet panko. Într-o tigaie adâncă se încinge uleiul și se prăjesc șnițelele câte 2-3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și foarte crocante.

Se scot pe șervețele de hârtie pentru a elimina excesul de ulei. Aceste șnițele sunt sățioase, cu o aromă intensă datorată marinadei și cu textură crocantă la exterior, dar moale la interior.

Descoperă și alte Reţete cu tofu – mâncăruri rapide cu tofu

Șnițele vegane din pleurotus

Șnițele vegane din pleurotus

Ingrediente

300 g ciuperci pleurotus (cât mai mari, întregi)

100 g făină de năut

150 ml apă minerală carbogazoasă rece

100 g pesmet panko

1 linguriță cimbru uscat

1 linguriță piper negru măcinat

sare după gust

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Ciupercile se curăță, se taie piciorușele groase, iar pălăriile se lasă întregi. Din făina de năut și apa minerală se face un aluat fluid, asemănător celui pentru clătite, care va înlocui oul.

Pesmetul se amestecă cu cimbru, piper și sare.

Fiecare ciupercă se trece prin aluatul de făină de năut, apoi prin pesmet. Se prăjesc în ulei încins, câte 2-3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante.

Ciupercile pleurotus au o textură fibroasă, apropiată de cea a cărnii, ceea ce le face ideale pentru șnițele savuroase, cu o crustă consistentă.

Șnițele vegane din seitan, cu crustă de fulgi de porumb

Ingrediente:

300 g seitan (din comerț)

2 linguri sos de soia

1 lingură muștar de Dijon

2 linguri lapte de soia

80 g făină de grâu

120 g fulgi de porumb zdrobiți fin

1 linguriță boia afumată

un vârf de linguriță piper cayenne (opțional)

ulei pentru prăjit sau pentru uns tigaia

Mod de preparare:

Seitanul se taie în felii de 1 cm grosime și se marinează rapid cu sos de soia și muștar. Fiecare felie se trece prin făină, apoi prin lapte vegetal și la final prin fulgi de porumb amestecați cu boia și piper cayenne.

Se gătesc într-o tigaie unsă cu puțin ulei sau în ulei mai mult, pentru varianta pane clasică, câte 2-3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și foarte crocante. Textura elastică a seitanului, împreună cu crusta crocantă, dă un rezultat foarte asemănător cu șnițelul tradițional.

Șnițele vegane din vinete, cu crustă crocantă

Șnițele vegane din vinete, cu crustă crocantă

Ingrediente:

1 vânătă mare

100 g pesmet integral

50 g fulgi de porumb mărunțiți

2 linguri făină de năut

100 ml lapte de ovăz

1 linguriță usturoi pudră

1 linguriță paprika

sare și piper după gust

2 linguri ulei de măsline

Mod de preparare:

Vinetele se taie în felii groase de aproximativ 1 cm și se presară cu puțină sare, apoi se lasă 20 de minute la scurs pentru a elimina apa în exces și gustul amărui.

Între timp, se pregătește un aluat subțire din făina de năut amestecată cu laptele de ovăz, care va înlocui oul.

Într-un bol separat se combină pesmetul cu fulgii de porumb, usturoiul pudră și paprika.

Fiecare felie de vânătă se trece mai întâi prin amestecul lichid, apoi prin cel de pesmet și se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se ung ușor cu ulei de măsline și se coc la 200°C timp de 25-30 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului. În final obținem șnițele crocante la exterior și fragede la interior.

Șnițele vegane din soia la cuptor

Ingrediente:

200 g de soia texturată

500 ml supă de legume fierbinte

2 linguri sos de soia

1 lingură ulei de măsline

100 g făină de grâu

150 g pesmet clasic

2 linguri fulgi de drojdie inactivă

150 ml lapte de ovăz

1 linguriță usturoi pudră

1 linguriță paprika dulce

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Bucățile de soia se hidratează 15-20 de minute în supa de legume fierbinte, apoi se scurg foarte bine, presându-le ușor pentru a elimina excesul de lichid.

Se condimentează cu sos de soia, usturoi, paprika, sare și piper.

Se trec apoi prin făină, lapte vegetal și, la final, printr-un amestec de pesmet și fulgi de drojdie inactivă.

Se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, se stropesc cu puțin ulei de măsline și se coc la 200°C timp de 25-30 de minute, întorcându-le la jumătate.

Rezultatul este crocant la exterior și suculent în interior, cu un gust bogat datorat marinadei.

Sursă foto – Shuttersock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE