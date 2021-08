Renunță la frișca vegetală la tub. Nu este la fel de gustoasă precum cea de casă și, în plus, are o mulțime de aditivi. Frișca de casă are un gust mult mai bun, o textură mai cremoasă și poate fi consumată în siguranță și de copii.

Frisca proaspătă este făcută cu doar 3 ingrediente simple și care se combină în doar câteva minute.

De ce ai nevoie ca să faci frișca

Mixer electric

Castron

Smântână lichidă

Zahăr

Extract de vanilie

O notă despre zahăr: unii brutari mizează pe zahăr granulat în frișcă; alții preferă zahărul pudră.

Dacă ai nevoie de cantități mici de frișcă, poți folosi oricare dintre aceste două variante. Dar dacă faci mai multă frișcă, este posibil să rămână pe fund niște granule de zahăr, așa că ar fi mai bine să folosești zahăr pudră.

Pentru că adaugi extract de vanilie în frișcă, aceasta se numește Crème Chantilly în franceză.

Începeți cu smântână lichidă rece. Cu cât crema este mai rece, cu atât va fi mai ușor de folosit și mai reușită.

Crema rece creează și cea mai aerată frișcă! Crema ușor caldă sau la temperatura camerei ar putea să îți dea bătăi de cap. Poți chiar să răcești vasul în frigider timp de 30 de minute sau în congelator timp de 15 minute.

Bate smântâna lichidă, zahărul și vanilia împreună la viteză medie spre mare. Această viteză este perfectă pentru frișcă.

Nu bate prea mut. Durează doar câteva minute să faci frișcă, dar sunt doar câteva secunde între frișca moale și frișca tăiată. Frișca supra-amestecată este coagulată și granulată.

Ingrediente

1 cană (240 ml) smântână lichidă

2 linguri zahăr pudră sau tos

1/2 linguriță extract pur de vanilie

Mod de preparare frișcă

Folosind un mixer manual sau un robot de bucătărie prevăzut cu un accesoriu pentru bătut, bate smântâna lichidă, zahărul și extractul de vanilie la viteză medie-mare. Folosește-o imediat sau acoperă și răcește în frigider până la 24 de ore.

Această rețetă poate fi ușor dublată sau triplată.

Deserturi rapide cu frișcă de casă

Desert la pahar cu pișcoturi

pișcoturi

fructe de pădure

ciocolată rasă

frișcă de casă

Ia câteva pahare și pune în fiecare un strat de pișcoturi, apoi fructe de pădure și frișcă. Repetă straturile, iar la final rade ciocolată deasupra. Dă totul la frigider și servește desertul rece.

Înghețată de casă cu fructe

Frișcă de casă

Mango congelat

lapte praf

1 lingură zahăr pudră

Amestecă bucățile de mango congelat într-un blender cu zahăr pudră și lapte praf. La nevoie, adaugă puțin lapte normal ca să se omogenizeze bine. Scoate totul în pahare și dă pentru 1 oră la congelator. Ornează cu frișcă și cu fructe și servește înghețată. O poți pune într-o casoletă și poți lua cu lingura de înghețată ca să pui în cornete.

Clătite cu frișcă și cremă de ciocolată

2 ouă

1 lingură zahăr

puțin lapte

făină

apă minerală

frișcă de casă

cremă de ciocolată

Fă un aluat de clătite din ouă bătute cu zahăr, apă minerală, puțin lapte și făină cât să obții o compoziție lichidă. Prăjește clătite, apoi umple-le cu cremă de ciocolată din comerț și ornează-le cu frișcă de casă.

Când e bine să mănânci fructele în timpul zilei. Ce spun specialiștii





