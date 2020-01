De Camelia Diaconu,

Mango este fructul pe care îl poți găsi sub diferite forme și culori: roșu, galben, verde sau portocaliu. Este fructul suculent și extrem de aromat, care conține peste 20 de vitamine și minerale diferite, folositoare organismului. De-a lungul timpului, mango a fost numit și “Fructul Fericirii” datorită beneficiilor sale vindecătoare.

Informații utile despre mango:

Mango – fructul fericirii

Cum se taie mango

Fructul mango este unul dintre cele mai complicate fructe de decojit, mai ales dacă nu vrei să te murdărești. Însă, sub coaja tare a fructului, vei găsi o pulpă dulce, zemoasă și aromată. Iată cum se taie mango:

Fie poți tăia mango în felii, fie în cubulețe. Așezi fructul de mango în poziție verticală, iar cu un cuțit mic, vei tăia pulpa fructului de o parte și de alta a sâmburelui.

Dacă vrei să tai mango în cubulețe, atunci vei cresta pulpa pe orizontală și pe verticală, iar cubulețele se mănâncă direct din coajă.

Cum se curăță mango

Curățarea fructului mango cu ajutorul unui pahar

Mango se taie de-a lungul sâmburelui, după care se ia fiecare bucată de fruct și, cu ajutorul unui pahar, se folosește buza paharului, se separă pulpa fructului de coajă. Se fixează marginea paharului în coaja fructului și se apasă în jos. Coaja se va desprinde imediat, dintr-o singură mișcare, iar bucata de fruct va cădea în pahar.

Cum se taie mango

Cum se coace mango

Dacă fructul nu este suficient de suculent pentru a-l consuma, atunci se mai poate coace cât este nevoie chiar acasă.

Pentru a coace un mango acasă ai nevoie de o pungă de hârtie. Învelește fructul sau chiar trei fructe într-o pungă de hârtie și pune-le într-un loc uscat și întunecos. Lasă fructele acolo pentru 3, 4 zile.

Dacă vrei să grăbești coacerea, atunci poți pune într-o pungă de hârtie două fructe mango și o banană între ele.

Cum se mănâncă mango – rețete

Spumă de mango cu budincă

Ingrediente :

: 120 g zahăr

550 ml lapte

30 g cacao

2 linguri amidon

2 albuşuri

Pentru budinca de cacao :

: 4 linguri zahăr pudră

250 ml frişcă lichidă

1 lămâie

2 fructe mango bine coapte

Pentru spuma de mango :

: 1 praf sare

câteva picături esenţă de vanilie

Spumă de mango

Cum faci spumă de mango cu budincă

Se pregăteşte întâi budinca de cacao pentru care se bat albuşurile uşor şi se lasă deoparte. Se amestecă amidonul cu cacaua cernută şi, peste acestea, se adaugă 190 ml lapte şi se amestecă bine.

Într-un vas se pune laptele rămas şi apoi zahărul şi sarea. Se aduce la punctul de fierbere, amestecând, se trage de pe foc şi se adaugă amidonul cu cacao. Se amestecă şi se pune pe foc pentru 2 minute. Apoi, se adaugă treptat amestecul fiert peste albuşurile bătute. Totul se pune pe foc pentru alte două minute. Se trage de pe foc, se adaugă vanilia şi se lasă să se răcorească un pic până se prepară spuma de mango.

Se curăţă fructele mango de coajă şi de sâmbure, apoi pulpa se taie bucăţi şi se mixează cu sucul de lămâie, frişca şi zahărul.

Se repartizează spuma în cupe, se toarnă budinca şi se dau la rece pentru două ore.

Tartă cu brânză și mango

Ingrediente :

: 100 g biscuiţi sfărâmicioşi, cu cacao

30 g unt

Pentru umplutură :

: 500 g brânză de vaci

50 g zahăr

2 ouă

coaja unei lămâi

1 lingura amidon

1 lingura smântână

Pentru garnitura de fructe :

: 400 g mango

2 foi gelatină

4 linguri zahăr

40 ml apă

Pentru decor :

: 1 tub frişcă

Tartă cu brânză și mango

Cum faci tartă cu brânză și mango

Se mărunţesc biscuiţii şi se amestecă cu untul topit. O formă se unge cu unt şi se pune acest amestec tasându-l bine pentru a deveni o bază solidă.

Brânza se mixează cu smântâna, iar gălbenuşurile se mixează cu zahărul. Se adaugă apoi brânza, coaja de lămâie şi amidonul. Se bat albuşurile spumă şi se adaugă şi ele. Se amestecă şi apoi se pune crema de brânză peste stratul de biscuiți. Se dă la cuptor pentru 45 de minute. Se lasă apoi să se răcească.

Se face garnitura de mango pentru care fructele bine coapte se mixează cu zahărul obţinând un piure. Gelatina se înmoaie în apă rece pentru 5 minute, apoi se încălzeşte amestecul. Când începe să fiarbă, se toarnă peste piureul de mango. Se amestecă şi se varsă peste brânză.

Se dă tarta cu mango la rece pentru 4 ore, iar înainte de servire se ornează cu frișcă.

Grătar cu mango și ananas

1 lingura scortisoara

2 pliculete zahar vanilat

1 ceasca zeama de la o portocala

2 bucati mago copt

1 bucata ananas intreg

5 linguri zeama de lamaie

Cum se mănâncă mango și ananas la grătar

Curăţă fructele mango şi împarte ananasul în două jumătăţi.

Prima jumătate o cureţi de centrul fibros şi o tai rondele mari, pe care le stropeşti cu zeamă de lămâie şi zahăr vanilat şi le pui pe grătar întregi.

Din a doua jumătate tai cubuleţe şi triunghiuri. Faci frigărui din cubuleţe de mango alternate cu bucăţi de ananas.

Stropeşte-le cu suc de portocală şi scorţişoară şi pune-le la fript pe grătar.

Serveşte minunatele frigărui şi felii de ananas cu îngheţată de vanilie, după felurile principale de la grătar.

Cum se mănâncă mango – idei de servire

Suc de mango proaspăt;

Mango proaspăt în salate;

Milkshake cu mango;

Ceai rece ori limonadă în care adaugi câteva bucăți de mango;

Piure de mango, garnitură pentru fripturi.

Beneficiile consumului de mango

Fructul mango – beneficii

Mango este unul dintre cele mai hrănitoare fructe. Pe lângă conținutul ridicat de Vitamina C, vitamina B6, vitamina A, magneziu, fosfor sau potasiu, consumul regulat de mango ajută și la prevenirea mai multor tipuri de afecțiuni.

Mango ajută digestia

Datorită conținutului de enzime digestive, consumul de mango ajută la facilitarea absorbției de către organism. Este un adjuvant natural pentru tratarea problemelor digestive și datorită fibrelor pe care le conține.

Fructul mango previne cancerul

Compușii fenolici din compoziția fructului mango au antioxidanți cu proprietăți benefice anticancer. Fructul este bogat și în pectină, iar conform cercetărilor, pectina protejează împotriva cancerului tractului gastrointestinal.

Consumul de mango îmbunătățește memoria

Glutamina este recunoscută deja pentru funcțiile sale de a îmbunătăți memoria și de a menține active celulele creierului. Mango conține o cantitate mare de glutamină, iar pentru asta este deja recunoscut drept fructul care îmbunătățește memoria.

Cum se mănâncă mango

Mango tratează anemia

Deoarece are un conținut ridicat de fier, dar și vitamina C, mango este benefic în tratarea anemiei. Vitamina C ajută la absorbția fierului.

Mango scade colesterolul rău

Conținutul de pectină și vitamina C din mango a fost dovedit că ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge.

Reduce riscul de diabet

Consumul regulat de mango, dar sucul din frunze de mango, ajută la normalizarea nivelului de insulină din sânge. Frunzele de mangă trebuie lăsate peste noapte în apă, iar decoctul obținut trebuie strecurat și consumat întreaga zi.

Mango protejează organismul

Fibrele dietetice din compoziția fructului încurajează dezvoltarea bacteriilor bune pentru organism. Vitamina C și acidul galic ajută la întărirea sistemului imunitar și protejează organismul de viruși.

Cum alegi cel mai bun mango

Este important să verifici în jurul codiței, acolo unde este punctul de susținere al fructului. Dacă fructul și pielea acestuia sunt mai groase în jurul tijei, înseamnă că fructul este copt. Dacă zona din jurul tijei este plată, atunci pulpa, sucurile, dar și zaharurile din interiorul fructului nu sunt încă dezvoltate.

De asemenea, este bine să miroși fructul. Dacă mirosul este dulce, în special acolo unde codița fructului a fost tăiată, înseamnă ca mango este bine copt și are o aromă puternică.

Apasă foarte ușor pe fructul de mango, iar dacă atunci când apeși el este puțin moale, înseamnă că este bine copt. Dacă mango este foarte tare și nu cedează deloc la atingere, înseamnă că nu este suficient de bine copt.

Salată cu mango

Calorii mango

Pentru 100 de grame de mango, vei avea:

Calorii – 60;

Proteine – 0,5;

Lipide – 0,3;

Carbohidrați – 17;

Fibre – 1,8.

Compoziție nutrițională pentru mango

Fructul mango este redus în grăsimi saturate, colesterol și sodiu. Mango este bogat în fibre dietetice, vitamina B6, vitamina A, Vitamina C, dar și fibre precum: potasiu, magneziu, cupru.

Citeşte şi:

Cum se mănâncă kaki

Ceai verde – ce beneficii are și cum trebuie să îl bei

Alimente bogate în fier – ce să mănânci când ai lipsă de fier

