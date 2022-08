Cum se scrie corect ai sau a-i

Ai se scrie legat în mai multe cazuri, dar și cu cratimă a-i, atunci când este cazul. Iată cum diferențiem cazurile în care se scrie ai sau a-i:

Ai se scrie legat când:

când reprezintă conjugarea verbului a avea pentru timpul prezent, persoana a II-a, singular – tu ai

când este verb auxiliar ce ajută la formarea timpurilor perfect compus și condițional optativ, persoana a II-a singular – tu ai mâncat, tu ai ales, tu ai vrea să mergi cu mașina, tu ai vedea dacă ți-ai pune ochelarii.

când ajută la formarea pronumelui posesiv – ai tăi, ai ei, ai lor, ai voștri

A-i se scrie cu cratimă când:

când este format din prepoziția a + i de la pronumele personal îi

Cum se scrie corect ia ori i-a

Ambele variante sunt corecte, în funcție însă de situație.

Ia se scrie legat:

când exprimă verbul „a lua”

Ex: ia masa cu mine!, el ia o pară, să ia mâna de pe jucăria mea!

I-a se scrie cu cratimă:

când este format din pronumele personal ”îi”, adică i + auxiliarul perfectului compus al unui verb a și nu se poate înlocui cu verbul „a lua”.

Ex: I-a dat mâna, i-a luat mașina, i-a spus adevărul.

Când se folosește cratima

Când se folosește cratima Cratima este semnul ortografic care are cele mai multe funcții din limba română. Are caracter permanent (exemple: s-a dus, ți-l dă, du-o, las-o, de-a dreptul), dar și accidental (exemple: de-abia, de abia; n-am – nu am).

Cratima desparte:

Silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

Segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cratima leagă:

Cuvinte pronunțate fără pauză;

anumite prefixe pe baza derivatului, unele interjecții identice, repetate accidental;

Prefixele „ne-” și „re-” și prepoziția de la baza derivatelor, respectiv a compuselor de la cuvinte care încep cu vocala „i-”, atunci când se produce căderea acesteia;

Componentele compuselor cu un grad mediu de sudură ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive și adjective posesive;

Articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

Formatul final al numeralelor ordinale și fracționare de numeral cardinal corespunzător scris cu cifre;

Componente ale unor abrevieri.

