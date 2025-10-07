Despre varza murată și beneficiile sale

Varza murată este un aliment tradițional cu o istorie îndelungată, atât la noi cât și în alte zone din lume, apreciat nu doar pentru gustul său acrișor și textura crocantă, ci și pentru numeroasele beneficii pe care le aduce sănătății. Procesul de fermentare naturală prin care se obține varza murată transformă acest aliment aparent banal într-o adevărată sursă de nutrienți și bacterii benefice pentru organism.

Bogată în probiotice

În primul rând, varza murată este bogată în probiotice, adică bacterii bune care se formează în timpul fermentației lactice. Aceste microorganisme contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale, sprijinind digestia și absorbția substanțelor nutritive. Consumul regulat de varză murată poate ajuta la prevenirea balonărilor, a constipației și a altor tulburări digestive. De asemenea, probioticele întăresc sistemul imunitar, reducând riscul infecțiilor și al inflamațiilor cronice.

Bogată în vitamine și minerale

Pe lângă probiotice, varza murată conține o gamă largă de vitamine și minerale esențiale. Este o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant puternic care contribuie la combaterea radicalilor liberi și la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, furnizează vitamina K, importantă pentru sănătatea oaselor și pentru coagularea sângelui, precum și vitamina B6 și acid folic, care sprijină funcționarea normală a sistemului nervos. Datorită conținutului său de fier, calciu, magneziu și potasiu, varza murată ajută la menținerea sănătății musculare și cardiovasculare.

Recomandări Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală

Conținut de antioxidanți

Un alt avantaj al verzei murate este conținutul său ridicat de antioxidanți și compuși antiinflamatori, care provin din substanțele naturale din varza crudă și se păstrează, în mare parte, și după fermentație. Acești compuși contribuie la reducerea stresului oxidativ și pot avea un rol protector împotriva anumitor afecțiuni cronice, cum ar fi bolile de inimă sau unele tipuri de cancer.

Conținut de fibre și enzime digestive

De asemenea, varza murată are un efect benefic asupra metabolismului. Datorită combinației de fibre, probiotice și enzime digestive, ajută la reglarea glicemiei și la controlul greutății corporale. Fibrele oferă o senzație de sațietate prelungită, reducând pofta de mâncare și sprijinind o alimentație echilibrată.

Consum moderat

Totuși, este important de menționat că varza murată conține o cantitate mare de sare (sodiu), necesară procesului de fermentare. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială, afecțiuni renale sau care trebuie să limiteze consumul de sare ar trebui să o consume cu moderație sau să o spele înainte de a o consuma, pentru a reduce conținutul de sodiu.

Vezi și – Când se pune varza la murat

Cum se pun foi de varză la borcan pentru sarmale

Cum se pun foi de varză la borcan pentru sarmale

Foile de varză murată sunt ingredientul de bază pentru unele dintre cele mai iubite mâncăruri tradiționale românești, sarmalele. Gustul lor acrișor, textura moale și aroma specifică de fermentație naturală fac ca umplutura să se îmbine perfect compoziția de sarmale, oferind un preparat savuros.

Pentru a obține foi de varză bune pentru sarmale, este important să alegem varza potrivită, să o opărim corect și să o punem la murat în saramură, astfel încât frunzele să devină fragede și acrișoare.

Cum alegem varza pentru a o pune la borcan

Alegerea verzei este primul pas esențial. Se recomandă varza târzie de toamnă, deoarece are frunzele subțiri, se păstrează frumos și nu se rup ușor.

Este indicat să alegem verze grele pentru dimensiunea lor, semn că sunt dense și pline de foi.

Cele prea ușoare sau cu frunze groase nu se vor înmuia suficient. Verzele trebuie să fie sănătoase, fără pete sau lovituri, iar mărimea ideală este cea medie, de aproximativ 1,5–2 kilograme, pentru a obține foi potrivite ca dimensiune pentru rulat sarmalele.

Recomandări „Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico

După alegerea verzei, urmează pregătirea și opărirea. Fiecare varză se curăță de frunzele exterioare, se spală bine și se taie cotorul în formă de con, adânc în mijloc, pentru ca apa fierbinte să pătrundă mai ușor.

Într-o oală mare se pune apă la fiert cu o lingură de sare grunjoasă neiodată la un litru de apă. Când clocotește, se scufundă verzele întregi sau tăiate în jumătate pentru 3–5 minute, până când frunzele se înmoaie și devin flexibile. Se scot cu grijă și, după ce s-au răcorit ușor, se desfac foile una câte una, având grijă să nu se rupă.

Rețetă de foi de varză murată la borcan

3 verze potrivite, cu foi subțiri și netede

sare grunjoasă neiodată

1 legătură de mărar uscat (tulpini și semințe)

1-2 bucăți de hrean tăiat bastonașe

câteva boabe de piper

2-3 foi de dafin

1 morcov și 1 sfeclă roșie mică (optional)

Descoperă și Ce se pune la varza murată. Ingredientele care nu trebuie să lipsească

Mod de preparare

Curăță verzele de frunzele exterioare, taie cotorul în formă de con și scoate-l cu un cuțit ascuțit.

Pune apă la fiert într-o oală mare, adaugă o lingură de sare la fiecare litru de apă, și, când clocotește, scufundă verzele câte una, întregi sau tăiate în jumătate.

Lasă-le să se oprească 3–4 minute, până când frunzele devin moi și ușor elastice. Scoate-le cu grijă și desprinde foile una câte una.

Pe fundul borcanului (sau al butoiului), pune tulpini de mărar, bucăți de hrean, foi de dafin și câteva boabe de piper.

Așază foile de varză opărite, rulate lejer sau pliate, presând ușor pentru a elimina golurile de aer.

Printre straturi, poți adăuga rondele de morcov și felii de sfeclă roșie. Acestea vor da culoare verzei.

Fierbe apa cu sarea, aprox. 2 linguri rase de sare grunjoasă la 1 litru de apă. Lasă saramura să se răcească complet, apoi toarn-o peste varză până este acoperită în totalitate.

Descoperă și Câtă sare se pune la varza murată

Acoperă borcanul cu un capac, dar nu ermetic, sau și mai bine, cu o farfurie.

Lasă-l la temperatura camerei 18–20°C, timp de 10 zile sau până când fermentația se oprește. Imediat ce începe fermentarea va ieși saramura din borcan. Va da pe dinafară, iar asta înseamnă că este nevoie să fie completată cu saramură proaspătă ori de câte ori este nevoie.

Când se oprește fermentația, puneți capacul ermetic și o puteți depozita la rece.

Descoperă și rețete de Varză murată tocată la borcan

Rețetă de sarmale în foi de varză murată

Sarmale în foi de varză murată

300 g de carne de vită tocată;

400 g de carne de porc tocată;

două cepe;

6 linguri de orez;

3 linguri de bulion de roşii;

o legătură de mărar;

1,5 kg de varză murată;

piper măcinat;

6-7 boabe de piper;

două foi de dafin;

cimbru uscat;

200 g de slănină afumată (sau orice fel de afumătură)

Mod de preparare

Se curăţă ceapa şi se toacă mărunt, după care se pune la călit în puţin ulei, la foc mic şi într-un vas acoperit. Apoi se adaugă orezul ţinut în prealabil câteva minute în apă rece și o lingură de bulion. Se lasă la foc mic două minute, amestecând mereu.

Se adaugă o lingură de bulion şi se mai lasă pe foc două minute. Într-un lighean sau castron mai mare se pune carnea, împreună cu ceapa şi orezul cu bulion călite mai devreme, 1/4 de linguriţă de piper măcinat, 1/2 linguriţă de cimbru uscat, mărarul tocat mărunt. Se amestecă bine.

După ce aţi pregătit carnea, desprindeţi frunzele de varză de pe cotor, tăiaţi nervurile mai groase, puneţi foaia de varză în palmă, luaţi carne cu o lingură şi rulaţi foaia de varză în jurul cărnii, având grijă să acoperiţi cu varză şi capetele sărmăluţei, pentru a nu ieşi carnea.

Procesul este mult mai ușor dacă folosiți foi de varză murată borcan, acestea doar se scot din borcan și se pot folosi. Dacă sunt prea sărate, se pot trece printr-un jet de apă, dacă nu se folosesc exact așa cum sunt.

Sărmaluţele astfel pregătite se pun într-o cratiţă destul de încăpătoare, una lângă alta, în forma circulară. Pe fundul cratiţei puneţi în prealabil o lingură de ulei, 2-3 frunze întregi de varză şi un strat de 1 cm de varză tocată mărunt.

După ce terminaţi de făcut un strat de sarmale, puneţi deasupra lor o lingură de bulion diluat într-o ceşcuţă de apă şi câteva bucăţi de afumatură. Printre sarmale rupeţi şi două foi de dafin uscat. Continuaţi apoi cu încă un strat de sarmale, apoi afumătură şi din nou sarmale, până când le terminaţi. Deasupra ultimului strat de sarmale puneţi un strat de 1 cm de varză tocată mărunt şi împrăştiaţi încă o lingură de bulion.

Completaţi cu apă până când aceasta depăşește cu câţiva cm sarmalele. Se acoperă cratiţa şi se pune la fiert, la foc mijlociu, cam 40 de minute. Se verifică din când în când să nu scadă prea mult apa şi se completează când este nevoie. După aceea se dă focul mic şi se mai lasă până când sunt gata, cel puţin o oră. Practic trebuie să scoateţi o sărmăluţă pe o farfurie şi să o gustaţi, varza trebuie să fie bine fiartă.

Descoperă și Sarmale – 15 rețete tradiționale de sarmale pe gustul tău

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE