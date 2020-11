Hreanul este o legumă perenă originară din vestul Asiei și sud-estul Europei, cultivată pentru rădăcinile sale cărnoase ce pot fi folosite în rețetele culinare, dar și ca plantă medicinală. Rădăcina de hrean poate fi recoltată în anul al doilea de la plantare, primăvara sau toamna, în scop medicinal.

Compoziția hreanului

Leguma de culoarea alb gălbuie, hreanul are rădăcina groasă, cu coajă maronie și miez alb. Rădăcina este bogată în vitamina C, A, B1, B2, dar și fier, calciu, potasiu, magneziu și uleiuri volatile. Rădăcina are un miros înțepător datorită sulfurii de alil, un gust intens picant și iute.

Hreanul este bogat și în compuși cu sulf cu miros dulce, cunoscuți și drept glucozinolați, iar când rădăcina este tăiată, o enzimă descompune un compus numit sinigrină într-un ulei de muștar. Uleiul este cunoscut și sub denumirea de izliocianatul de ali, cel care îi dă hreanului mirosul și gustul specific.

15 Grame de hrean proaspăt, o linguriță, conțin 7 calorii, 2 gr carbohidrați, 0,2 gr fibre, sub 1 gram de proteine, sub 1 gram de grăsimi.

Hrean – proprietăți

Expectorante;

Decongestionante;

Tonice;

Antiparazitare;

Antiinflamatoare;

Vermifuge;

Relaxante;

Diuretice;

Digestive;

Citostatice;

Hipotensive;

Antiseptice.

Hrean – beneficii

Poate avea efecte anticancerigene

Glucozinolații și izotiocianații din rădăcină de hrean pot proteja împotriva cancerului prin inhibarea creșterii celulelor canceroase. Unii compuși de hrean, cum ar fi sinigrina, pot acționa, de asemenea, ca antioxidanți și pot combate daunele celulare cauzate de radicalii liberi.

Studiile efectuate sugerează cum compușii de hrean pot preveni creșterea cancerului de colon, plămân și stomac. Mai mult, peroxidaza, o enzimă care se găsește în această rădăcină, ajută la activarea și stimularea unui compus anticancerigen puternic care vizează celulele cancerului pancreatic uman.

Are proprietăți antibacteriene

Isotiocianatul de alil, uleiul eliberat la tăierea rădăcinii de hrean, poate avea proprietăți antibacteriene puternice. Studiile sugerează că poate combate o serie de bacterii periculoase, inclusiv E. coli, H. pylori și Salmonella

Un studiu efectuat a remarcat faptul că izotiocianații extrasați din rădăcina de hrean au ucis șase tipuri de bacterii orale. Un alt studiu a demonstrat faptul că acești izotiocianați au împiedicat dezvoltarea a patru tipuri de ciuperci care pot duce la infecții cronice ale unghiilor.

Poate îmbunătăți sănătatea aparatului respirator

Se cunoaște faptul că hreanul provoacă senzație de arsură la nivelul sinusurilor, nasului și gâtului. Din acest motiv, este adesea folosit pentru a ameliora răcelile și problemele de respirație.

Un studiu efectuat la peste 1.500 de persoane a constatat că un supliment care conține 80 mg rădăcină uscată de hrean și 200 mg de nasturți a fost la fel de eficient ca un antibiotic tradițional în tratarea infecțiilor sinusurilor acute și a bronșitei.

Cum se face ceai de hrean

Pentru 200 ml de apă vei avea nevoie de 25 de grame de hrean uscat sau 50 de grame de frunze și flori de hrean proaspete. Se pune hreanul în apa clocotită, după care se lasă la infuzat 5 minute și se strecoară. Ceaiul de hrean se îndulcește cu puțină miere și se consumă pe parcursul zilei.

Contraindicații

Orice cură cu hrean trebuie urmată după indicațiile medicului specialist. Hreanul nu este recomandat în cantități mari, deoarece poate irita sistemul digestiv. De asemenea, nu este recomandat persoanelor care suferă de boli inflamatorii intestinale sau ulcer la stomca.

Sursă foto: Shutterstock.com

