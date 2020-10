Mirodeniile adăugate în mâncare aduc un plus de gust, dar contribuie activ și la îmbunătățirea sănătății organismului, datorită numărului mare de antioxidanți și nutrienți pe care le conțin.

Cele mai bune 50 de condimente, mirodenii și ierburi aromatice

Lavandă

Lavanda este utilizată încă din cele mai vechi timpuri în scopuri terapeutice, deoarece este cunoscută drept una dintre cele mai puternice plante de leac din lume.

De la lavandă se folosesc florile atât sub formă de ulei esențial, tinctură, pulbere sau capsule cu ulei de lavandă. Planta medicinală are o mulțime de utilizări și în arta culinară, deoarece este un condiment fin ce poate fi introdus atât în rețete de antreuri, salate, preparate cu carne și deserturi.

Lavandă – beneficii ierburi aromatic

Condimente și mirodenii – Ghimbir

Ghimbirul este unul dintre alimentele minune pentru sănătatea organismului. Este ideal de consumat pentru a trata infecții respiratorii, tuse, dureri musculare, dar și o mulțime de alte afecțiuni, atunci când este consumat în combinație cu miere sau lămâie.

Planta medicinală ghimbir poate fi adăugată într-o mulțime de rețete cu carne, ceaiuri și chiar deserturi.

Condimente – ghimbir

Șofran

Unul dintre cele mai populare condimente care poate fi folosit atât în preparate cu carne, cât și paste, pește și deserturi. Este denumit adesea și „aurul roșu al gastronomiei”, deoarece doar câteva firișoare de condiment schimbă aroma întregului preparat.

O sursă bogată de antioxidanți, șofranul protejează organismul de o serie de afecțiuni și luptă împotriva radicalilor liberi din organism.

Șofran

Pătrunjel

Cunoscut și foarte des folosit în bucătăria românească, pătrunjelul este o sursă importantă de proteine, minerale precum: calciu, potasiu, fosfor, magneziu, fier, dar și de ulei volatil, lipide și flavonoizi.

Conține mai multă vitamina C decât anumite citrice precum lămâia sau portocala, dar este bogat și în vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, K și E. Pătrunjelul poate fi consumat sub formă de ceai, suc sau poate fi adăugat în orice supă, salată sau mâncare cu carne.

Pătrunjel – ierburi aromatice

Coriandru

Coriandru este planta medicinală ale cărei fructe și semințe se usucă, se macină și ulterior pulberea obținută se folosește la prepararea de uleiuri esențiale, infuzii sau chiar tincturi pentru a trata diferite afecțiuni, iar frunzele sunt folosite în bucătărie deoarece au proprietăți antiseptice excelente.

Coriandru este un ingredient ce poate fi adăugat proaspăt, semințe sau măcinat, într-o varietate de rețete. Aroma lui are ușoare accente citrice, iar asta îl face ușor de integrat în rețete

Condimente și mirodenii – Țelină

Țelina este planta medicinală aromatică cu efecte detoxifiante, antidepresive și antibiotice care poate preveni și trata o serie de afecțiuni. Rădăcina de țelină poate fi adăugată în supe, ciorbe, mâncăruri și salate. Țelina are frunzele bogate în apă și este considerată o sursă bogată de hidratare.

Fenicul

Unul dintre condimentele nelipsite din bucătăria mediteraneană, care este bogat în fibre alimentare, acid folic, calciu, fier și vitamine. Planta medicinală fenicul are proprietăți terapeutice nemaipomenite, iar gustul său deosebit poate completa orice rețetă de supă cremă, salată sau rețete la cuptor.

Leurdă

Leurda a fost numită ”Planta mileniului trei” datorită proprietăților și beneficiilor sale pentru organism. Cu un gust foarte asemănător usturoiului, dar cu o prospețime aparte, leurda este numită „Allium ursinum” sau „Usturoiul ursului”.

Leurda conţine carotenoizi, vitaminele A şi C, vitamine din complexul B, săruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru şi proteine. Leurda poate fi adăugată în supe, ciorbe, mâncăruri, salate și sos pesto.

Usturoi

Unul dintre cele mai populare condimente din toată lumea, usturoiul are un puternic efect antibiotic și este considerat un aliment de bază, dar și un tratament natural pentru o mulțime de afecțiuni. Aroma usturoiului poate îmbunătăți gustul oricărui preparat culinar, de la rețete la cuptor, mâncăruri sau rețete de murături.

Miere

Mierea de albine nu este numai gustoasă, ci și un adevărat izvor de sănătate. Oamenii au utilizat mierea ca îndulcitor, dar și pentru proprietățile sale antibacteriene și antifungice din cele mai vechi timpuri.

Beneficiile mierii de albine se datorează conținutului său de vitamine, enzime, aminoacizi și minerale (calciu, fier, clorură de sodiu, magneziu, fosfor și potasiu). Avantajul pe care mierea îl are detașat în fața zahărului este faptul că aceasta are o putere de îndulcire mai mare, iar pentru a obține același gust dulce se va folosi o cantitate mai mică de produs.

Curry

Este un condiment complex asociat adesea cu bucătăria indiană, dar care a fost împrumutat de multe alte culturi și țări. Pulberea de curry este formată din până la 20 de condimente și ierburi diferite, printre care și coriandru, șofran, semințe de susan, cuișoare sau scorțișoară. Condimentul aromat poate fi adăugat în rețetele de orez, supe sau paste.

Condimente și mirodenii – Arpagic

Arpagicul este planta înrudită cu ceapa, de la care se consumă atât bulbul, cât și frunzele în scopuri culinare și medicinale. Datorită gustului și aromei lui, arpagicul poate fi asociat cu o mulțime de alimente, deoarece condimentul va adăuga o aromă specială, fără extra calorii, grăsimi sau sodiu.

Ingredientul poate fi adăugat crud, la finalul oricărei rețete culinare, cât și spre finalul procesului de gătire, deoarece își păstrează aroma și textura puternică în timpul gătirii.

Pelin

Pelin este una dintre plantele medicinale miraculoase pentru sănătate. În ciuda gustului amar, pelinul este un puternic detoxifiant și are un efect benefic pentru mai multe tipuri de afecțiuni precum cele ale rinichilor, bolilor de stomac sau de ficat. Pelinul poate fi consumat sub formă de ceai, tinctură sau ulei și are proprietatea de a stimula pofta de mâncare.

Roiniță

Roinița, cunoscută și sub denumirea de „Lămâiță” sau „Melisă”, este una dintre cele mai valoroase plante medicinale cu un o aromă puternică de lămâie și o mulțime de beneficii pentru sănătatea organismului. Ceaiul de roiniță este recunoscut pentru capacitatea sa de a stimula pofta de mâncare.

Ginseng

Ginsengul este planta medicinală cunoscută în întreaga lume datorită beneficiilor sale pentru sănătate. Rădăcina poate fi consumată pe cale orală, ingerată, ori poate fi consumată sub formă de ceai, pudră, extract sau suplimente. Ginsengul este considerat un tratament natural pentru întărirea sistemului imunitar.

Capere

Caperele sunt ingredientele cele mai folosite în rețetele italienești pentru pregătirea salatelor, sosurilor, topping-urilor pentru pizza sau chiar drept ingredient principal pe blatul de pizza.

Se folosesc și în salate, rețete cu carne și chiar sunt adesea adăugate în martini, în locul măslinelor. Au un conținut bogat de nutrienți esențiali precum fibre, minerale și vitamine, dar și un conținut ridicat de sare, tocmai din acest motiv trebuie consumate cu moderație.

Busuioc

Busuiocul este folosit adesea în gastronomie drept plantă aromatică petru salate, supe sau alte preparate culinare, dar este și planta cu substanțe active și proprietăți.

Busuiocul este una dintre plantele aromatice medicinale benefice într-o mulțime de afecțiuni terapeutice. Ceaiul făcut din busuioc este un adjuvant natural în cazul răcelii, gripei, durerilor de cap, dar și pentru febră, stres sau otită.

Cardamom

Unul dintre condimentele prezente într-o mulțime de preparate, cardamom este compus din peste 120 de substanțe și are un gust dulce picant. Poate fi folosit pentru aromatizarea bucatelor, a cafelei și a deserturilor, dar și ca tratament natural, remediu naturist, pentru o serie de afecțiuni.

Ierburi aromatice – Cimbru

Cimbrul este folosit des în bucătărie, în special în preparatele tradiționale, dar frunzele uscate de cimbru sunt un medicament natural benefic pentru sănătate.

Originar din zona mediterană și din anumite zone ale Africii, cimbrul este folosit de sute ani, la început a fost folosit de egipteni, pentru tratarea mai multor tipuri de afecțiuni. Frunzele proaspete ori deshidratate de cimbru se consumă sub formă de ceai, tinctură sau pulbere.

Rozmarin

Rozmarinul este condimentul adesea folosit pentru aroma și gustul său în diferite preparate culinare, însă se poate folosi și pentru prepararea ceaiurilor. Este un adjuvant pentru memorie, dar și un tonic digestiv și stimulent al circulației cerebrale.

Frunzele de rozmarin conțin substanțe bioactive naturale de origine vegetală precum ulei eteric, tanin, saponozide, dar și acid ursolic, polifenol care are rolul de a ajuta la arderea grăsimilor, acid oleanolic, vitamina C și săruri minerale.

Cuișoare

Cuișoarele au un gust iute amărui, fierbinte și persistent și sunt plante medicinale considerate cei mai puternici antioxidanți naturali. Pe lângă beneficiile sale terapeutice, cuișoarele se folosesc și în bucătărie în rețete de prăjituri cu fructe, dar și la aromatizarea ceaiului și vinului fiert.

Leuștean

Leușteanul este condimentul aromat nelipsit din bucătăria românească, deoarece dă o aromă deosebită ciorbelor, mâncărurilor cu carne și inclusiv murăturilor. Este o plantă aromatică care printr-o singură porție de 100 de grame îi furnizează organismului aproximativ 84% din doza zilnică recomandată de vitamina A, și 10% de calciu și fier.

Contimente și ierburi aromatice -Mentă

Menta este un condiment extrem de aromat cu un gust răcoritor și foarte prezent în băuturi. Este una dintre cele mai vechi plante medicinale folosită și ca iarbă de leac pentru diferite boli ale stomacului, de la nivelul plămânilor sau chiar febră

Oregano

Oregano este unul dintre cele mai întâlnite condimente în bucătărie, deoarece are un gust ușor mentolat și oferă preparatelor o savoare deosebită. De la planta aromatică se folosesc frunzele, deoarece sunt cele mai aromate, atât în formă crudă, cât și uscată și se adaugă în mâncăruri cu carne, salate, paste sau chiar omlete.

Mărar

Face parte din lista celor mai îndrăgite condimente din bucătăria românească și este folosit atât în ciorbe, supe, mâncăruri, cât și plăcinte, omlete sau rețete de drob. Este o plantă medicinală foarte rezistentă de la care se folosesc frunzele, tulpina și semințele.

Tarhon

Planta aromatică tarhon este adesea denumită și “iarba dragonului” și este folosită adesea în bucătărie pentru aromatizarea preparatelor din carne de pui, pește, legume, omlete, dar și lasagna. Deseori tarhonul este folosit și pentru aromatizarea uleiului sau oțetului și este adăugat în brânzeturi, iaurturi, smântână sau maioneză.

Anason

Anasonul este planta aromată înrudită cu pătrunjelul, care crește în înălțime până la un metru. Florile sale sunt folosite în scop medicinal pentru a trata o serie de afecțiuni, în timp ce fructele sunt folosite și în industria alimentară ca aromatizant.

Semințele de anason conțin uleiuri esențiale, fibre, proteine, acizi grași și sunt o sursă bogată de minerale precum calciu, fier, magneziu, zinc, potasiu, cupru și mangan, minerale esențiale pentru un sistem osos sănătos

Condimente și mirodenii – Chimen

Chimenul, în denumirea științifică “Carum Carvi”, este recunoscut pentru calitățile sale de aromatizare a preparatelor culinare, însă, dincolo de asta, consumul de chimen are multiple calități terapeutice dovedite științific.

Fructele de chimen sunt bogate în uleiuri volatile, antioxidanți, tanoizi, minerale precum fier, cupru, calciu, potasiu, mangan, seleniu, zinc, magneziu, dar și vitamine vrecum vitamina A, C, E și complexul de vitamine B.

Scorțișoară

Scorțișoara este unul dintre cele mai apreciate condimente. Este folosită adesea pentru aromatizarea preparatelor culinare, implicit a deserturilor, dar este utilizată și pentru tratarea ori prevenția mai multor tipuri de afecțiuni datorită proprietăților active.

Considerată de indieni un leac universal și un afrodisiac, scorțișoara era folosită adesea în cultura veche și pentru tratarea diabetului.

Piper

Un condiment extrem de des întâlnit în bucătăria românească și adăugat aproape în toate rețetele culinare, dar și cel mai vândut condiment din toate timpurile. Este de mai multe feluri: piper negru, alb, verde, roșu sau roz și fiecare tip în parte are propriile beneficii pentru sănătatea organismului.

Hrean

Boia – condimente folosite des în România

Condimente, mirodenii și plante aromatice care se folosesc în România

Absint;

Boia;

Cimbrișor;

Chimion;

Nucșoară;

Levănțică:

Lemn dulce;

Susan;

Maghiran;

Hrean;

Muștar;

Izma;

Sovârf;

Hasmațuchi;

Ienibahar;

Negrilică;

Vanilie;

Masala;

Creson;

Limba mielului.

Sursă foto: Shutterstock.com

