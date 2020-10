Rădăcina de țelină este adesea adăugată în rețete de mâncăruri, supe, ciorbe ori salate datorită gustului aromat, dar și beneficiilor multiple pentru metabolism. Țelina a fost folosită încă din secolul IX ca medicament, ba chiar era descrisă de Hipocrate drept un calmant nervos. Poate fi folosită întreaga plantă: rădăcină, tulpină și semințe, este săracă în calorii și are o textură asemănătoare cu cea a cartofului.

Țelina – compoziție

Țelina este o legumă rădăcinoasă cu o coajă maronie, interior alb și dur, are frunzele închise la culoare și tulpinile subțiri. Are un conținut ridicat de fibre și unul scăzut de carbohidrați, este bogată în vitamina C, K și potasiu, dar și în apă și este considerată o sursă de hidratare. Conține antioxidanți precum falcarinol, falcarindiol sau metil falcarindiol și este o sursă importantă de minerale esențiale precum calciu, fier și fosfor.

Cum se păstrează țelina proaspătă

Leguma poate fi consumată în orice perioadă a anului, deoarece este disponibilă în stare proaspătă indiferent de sezon. Pentru a te bucura de frunze și tulpini proaspete de țelină, înfășoară-le în prosop de hârtie și depozitează-le la frigider, deoarece își vor păstra aroma puternică mai multe zile la rând.

Gătirea țelinei, atât prin coacere, fierbere sau opărire poate duce la pierderea unei cantități de calorii, dar și la pierderea completă a zaharurilor și diminuarea concentrației de minerale, vitamine și acizi grași.

Beneficii țelină

Țelina protejează sănătatea ficatului

Conform unui studiu de laborator efectuat pe snimale, specialiștii au dezvăluit că extractul de frunze de țelină și rădăcina plantei poate proteja organismul împotriva radicalilor liberi. Rezultatele au arătat că leguma a protejat ficatul împotriva deteriorării tetraclorurii de carbon.

Asigură beneficii cardiovasculare

Datorită fitonutrienților din compoziția țelinei, leguma asigură beneficii cardiovasculare, relaxează musculatura inimii și a activității sistemului nervos implicat în relaxarea musculară. Tot în urma unui studiu efectuat pe animale, s-a constatat faptul că țelina scade tensiunea arterială, iar asta ar putea fi un lucru bun în caz de hipertensiune.

Îmbunătățește sistemul digestiv

Substanțele active din țelină acționează direct asupra sistemului digestiv și ajută în calmarea digestiei, a arsurilor gastrice, reglează flora intestinală și poate avea efect laxativ. Cura cu suc de țelină poate fi un remediu și în caz de constipație sau dacă te confrunți cu o digestie dificilă.

Adjuvant natural în caz de infecții bacteriene

Uleiurile volatile din compoziția țelinei au un efect puternic antibiotic și ajută organismul să se apere în caz de infecții cu bacterii. De asemenea, datorită proprietăților antiinflamatorii, țelina este un tratament natural și pentru reducerea simptomelor artritei.

Cum se consumă țelina

Suc din frunze de țelină

Sucul se pregătește din frunze proaspete de țelină și tocate mărunt. Se pun într-un blender, se adaugă 200 ml de apă rece peste și se mixează pentru 2 minute. Se lasă în repaus timp de 15 minute, după care se strecoară sucul și se bea dimineața sau seara.

Suc din rădăcină de țelină

Rădăcina se dă prin răzătoare sau se taie felii subțiri ori cuburi, se pune în mixer împreună cu un pahar cu apă și se amestecă pentru 3-5 minute. Sucul obținut se bea pe parcursul zilei.

Decoct de țelină

Se obține din 30 de grame de rădăcini și rizomi care se dau prin răzătoare și împreună cu un litru de apă se pune totul la fiert timp de 15 minute. Se bea câte o ceașcă înainte de masă ori în caz de tuse, răgușeală, balonare, reumatism, gută, digestie lentă sau retenție urinară.

Tinctură de țelină

Se pregătește dintr-o rădăcină rasă de țelină și 500 ml de alcool de 40 de grade. Se pune totul într-un borcan care se închide ermetic și se lasă la macerat timp de 10-12 zile, dar se agită zilnic. La final, se filtrează amestecul, iar tinctura se pune în sticluțe mici și închise la culoare, care se păstrează la frigider.

Ceai de țelină

Infuzia se pregătește din ½ lingurițe semințe măcinate fin de țelină și 200 ml de apă clocotită. Se acoperă totul timp de 10 minute, după care se strecoară și se consumă după mesele principale, deoarece are efecte digestive, tonice și calmante.

Contraindicații

Consumul de țelină este recomandat cu moderație și orice cură trebuie urmată după indicațiile medicului specialist. Consumul în exces poate cauza alergii.

