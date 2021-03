Merișoarele, numite și „insulina verde” sunt apreciate pentru proprietățile și beneficiile pe care le au pentru sănătate, fiind considerate unele dintre cele mai sănătoase fructe de pădure.

Despre merișor

Merișorul, a cărui denumire științifică este Vaccinium vitis idaea, e o plantă medicinală din familia Ericaceae.

Merișorul crește, de obicei, la peste 1.300 metri altitudine, în pajiști alpine sau luminișuri. Este un arbust adaptat la regiunile nordice temperate, boreale și arctice din Europa și America de Nord. În România, merișorul crește în zonele înalte ale Munților Carpați, mai ales cele din Transilvania. Există două tipuri de merișor: sălbatic, care produce, în general, o recoltă pe an în timpul verii și cel european sau cultivat, care produce două recolte pe an, de vară și de toamnă.

Arbuști de merișoare

Arbustul care produce merișoare este tufos, înalt între 10-40 cm, cu tulpina cilindrică și ramificată. Frunzele sunt mereu verzi, eliptice, pieloase, cu marginile răsfrânte, mai închise la culoare pe fața superioară și cu puncte negre pe spate. Florile de merișor cresc pe vârfuri sub formă de clopoței de culoare alb-roz, în raceme terminale cu două-șase flori. Fructele – merișoarele – sunt mici, zemoase, albe la început și roșii ulterior.

Merișoarele se culeg, de obicei, în perioada septembrie-octombrie.

Merișoare beneficii

Merișoarele conțin mai multe flavonoide decât orice alte fructe de pădure. De asemenea, în compoziția lor se regăsesc vitamina C, vitamina A (beta-caroten), vitamine din grupa B (B1, B2, B3), precum și potasiu, calciu, magneziu și fosfor. Frunzele de merișor conțin taninuri (substanțe antimicrobiene și antioxidante), flavonoide (antioxidanți), având o acțiune puternic antiinfecțioasă.

Merșioare beneficii

Valori nutriționale la 100 g de merișoare

Merișoarele sunt considerate superalimente, tocmai datorită valorii nutriționale pe care acestea o au. Este bine de reținut totuși că, potrivit specialiștilor, merișoarele uscate își pierd din vitamine și minerale.

Calorii: 46 Kcal

Carbohidrați: 12,2 din care:

Fibre: 4,6 g și

Zaharuri: 4,3 g

Proteine: 0,4 g

Vitamina A: 60 IU

Vitamina C: 13,3 mg

Vitamina E: 1,2 mg

Vitamina K: 5,1 mcg

Vitamina B1 – tiamina: 0,01 mg

Vitamina B2 – riboflavina: 0,01 mg

Vitamina B3 – niacina: 0,1 mg

Vitamina B6 – 0,1 mg

Folat: 1 mcg

Acid Pantotenic – 0,3 mg

Colina: 5,5 mg

Betaina: 0,2 mg

Calciu 8 mg

Fier 0,3 mg

Magneziu 6 mg

Fosfor 13 mg

Potasiu 85 mg

Sodiu 2 mg

Zinc 0,1 mg

Cupru 0,1 mg

Mangan 0,4 mg

Seleniu 0,1 mcg

Previn și tratează infecțiile urinare

Infecțiile urinare sunt cauzate de pătrunderea și dezvoltarea bacteriilor în tractul urinar. Potrivit studiilor însă, sucul de merișoare previne infecțiile urinare, ajutând la vindecarea leziunilor mucoaselor și restabilind un pH adecvat, împiedicând astfel multiplicarea bacteriilor. Mai mult, studiile arată că sucul de merișoare ajută la tratarea infecțiilor urinare chiar și la copii.

Reglează nivelul zahărului din sânge

Minunatele merișoare mai sunt numite și „insulina verde”, fiind recomandate, potrivit studiilor, și persoanelor cu diabet, deoarece au o concentrație scăzută de zahăr, și datorită proprietăților sale ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Previn hipertensiunea și scad nivelul colesterolului

Sucul de merișoare are numeroase beneficii pentru sănătatea inimii. Studiile arată că, atunci când este consumat regulat protejează împotriva bolilor de inimă și are efecte benefice asupra celor cu predispoziție la accidente vasculare cerebrale.

Alte studii ce merită menționate au arătat că sucul de merișoare sau extractul de merișoare ajută la scăderea tensiunii arteriale, la scăderea nivelului de colesterol și creșterea mobilității vaselor de sânge la pacienții care suferă de boli ale inimii.

Întăresc sistemul imunitar

Datorită conținutului de vitamina C și zinc, extractul de merișoare are efecte benefice asupra sistemului imunitar, însă specialiștii sunt de părere că și consumul de merișoare crude are aceleași efecte.

Mențin sănătatea tractului digestiv

Consumul zilnic de merișoare formează un zid de protecție împotriva bacteriilor patogene, precum ar fi E.coli, Helicobacter pylori, Streptococcus mutans. Responsabile pentru aceste beneficii medicale sunt proantocianidele din aceste fructe, care acționează împotriva diferitelor bacterii.

Sucul de merișoare – beneficii asupra pielii

Fitonutrienții și antioxidanții prezenți în merișoare au un rol foarte important în încetinirea procesului de îmbătrânire. Aceasta este concluzia la care au ajuns oamenii de știință din SUA. Consumul de suc de merișoare protejează organismul împotriva radicalilor liberi care contribuie la procesul de îmbătrânire, astfel, pielea celor care consumă aceste fructe arată mult mai tânără și mai proaspătă.

Cum se consumă

Merișoarele se pot consuma în stare naturală, bine spălate. Totuși,

merișoarele au un gust acru și de aceea fructele sunt rareori preferate crude. Ele se pot consuma mai ales sub formă de sucuri, deserturi, cocktailuri, smoothie-uri , compoturi, jeleuri, gemuri, ceaiuri sau sub formă de sos pentru fripturi și, foarte rar, pentru a acri unele ciorbe sau tocănițe.

Suc de merișoare

Suc de merișoare

Sucul de merișoare are, așa cum am menționat, numeroase beneficii pentru sănătate. Petru a-și păstra proprietățile este bine ca acesta să fie presat la rece și consumat ca atare.

Totuși, pentru că este destul de acrișor, multe persoane preferă să adauge și miere, după gust. Este bine ca sucul de merișoare să fie consumat proaspăt.

Dulceață de merișoare

Dulceață de merișoare

Ingrediente:

1 kg merișoare,

1 kg zahăr,

zeama de la o lămâie mică.

Mod de preparare:

Se curăță merișoarele de codiță, se spală cu apă rece și se scurg. Se așază într-o cratiță un strat de fructe, unul de zahăr și tot așa până se termină și fructele și zahărul. De fiecare dată, peste fructe se stoarce și puțină zeamă de lămâie. Se lasă la rece de seara până dimineața. A două zi se fierbe la foc mic până se topește zahărul, amestecând continuu, și se adună spuma când se formează. Când dulceața de merișoare începe să se lege, se pune în borcane cu filet și se lasă acoperite cu pături până se răcesc.

Ceai de merișoare

Ceai de merișoare

Pentru a prepara ceai de merișoare ai nevoie de 1-2 lingurițe de fructe pentru o cană de 250 ml de apă fierbinte. Ceaiul se lasă la infuzat pentru 5-10 minute, după care poate fi consumat cald. Se pot consuma până la 3 căni pe zi, între mese.

Decoct de merișoare

Se pregătește din 1-2 lingurițe de frunze sau fructe de merișor, peste care se adaugă 250 ml de apă clocotită. Amestecul se pune la fiert, la foc mic, timp de 10-15 minute, după care vasul se acoperă și se lasă cu capac pentru încă 10 minute. Se strecoară decoctul de merișoare și se consumă până la 3-4 picături pe zi.

Prăjitură cu merișoare

Prăjitură cu merișoare

Ingrediente:

250 g făină

un plic praf de copt

3 ouă

250 g smântână

150 g zahăr

100 g unt

250 g merișoare

o lingură de zahăr pentru merișoare

Mod de preparare: Se bat ouăle și se amestecă cu untul moale și zahărul. Se mixează și se pun apoi smântâna și făina amestecată cu praful de copt. Merișoarele se amestecă cu o lingură de zahăr. Se pun apoi merișoare în aluat, se omogenizează și se toarnă compoziția în tava de copt unsă cu unt. Se lasă la cuptor 35 de minute și se verifică starea coacerii după ce au trecut 25 de minute.



