Unde se află Munții Stâncoși

Cunoscuți și sub denumirea de „Rockies”, Munții Stâncoși (n.n. – în engleză „Rocky Mountains”) reprezintă cel mai vast lanț montan din America de Nord, întinzându-se pe o suprafață de 1.074.280 kmp. Acesta are o lungime de aproximativ 4.800 km, pe direcția nord-sud, și o lăţime maximă de 500-600 km în Colorado. Începe în British Columbia, care este cea mai vestică provincie din Canada, și se termină până aproape de granița sud-vestică a SUA cu Mexicul, în statul New Mexico, potrivit enciclopediei virtuale Britannica.

Acești munți sunt ca o „coloană vertebrală” a Americii de Nord, fiind practic o continuare a Anzilor Cordilieri din America de Sud. Începând din Parcul Național Yellowstone și înaintând spre nord, Munții Stâncoși se ramifică în mai multe lanțuri montane, care au lățimi mai mici, între 50 și 120 km. Această fragmentare a reliefului creează masive distincte, fiecare cu propriile caracteristici geografice și ecologice.

Munții Stâncoși: întindere

Delimitarea exactă a extremității lor nordice este plasată de unele surse în nordul provinciei menționate anterior, în apropierea râului Liard și a zonei Trench, în timp ce alții o extind până la lanțul muntos Brooks, care domină peisajul de la granița Alaska-Yukon, lângă coastele Mării Beaufort.

În partea sudică, „Rockies” se întind până în apropierea orașului Albuquerque, la nord de lanțul Sandia-Manzano, în vecinătatea faliei Rio Grande. Lanțul muntos pornește din Mexic, unde cuprinde formațiuni precum Sierra Volcánica Transversal, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Occidental și Sierra Madre Oriental. De aici, traversează șapte state americane: New Mexico, Utah, Wyoming, Colorado (unde atinge o lăţime maximă de 500-600 km), Montana, Idaho și Washington.

Ei se continuă pe teritoriul Canadei, pe țărmurile Oceanului Pacific, cu Munții Columbia, în timp ce, în Alaska, „Rockies” se încheie cu lanțurile Brooks și Saint Elias, relatează Wikipedia. Este important de menționat că Munții Cascadei și Coast Mountains, deși situate relativ aproape, nu fac parte din Munții Stâncoși, ci reprezintă formațiuni distincte ale reliefului Americii de Nord.

Care sunt cele mai înalte vârfuri

Munții Stâncoși includ cel puțin o sută de lanțuri muntoase, care sunt împărțite în patru mari grupe: Munții Stâncoși canadieni și Munții Stâncoși nordici din Montana și nord-estul Idaho, Munții Stâncoși mijlocii din Wyoming, Utah și sud-estul Idaho, Munții Stâncoși sudici, în principal în Colorado și New Mexico, și Platoul Colorado din regiunea Four Corners din Utah, Colorado, New Mexico și Arizona.

Cele patru subdiviziuni diferă între ele din punct de vedere geologic și fiziografic, dar au în comun atributele fizice ale altitudinilor mari, multe culmi depășind 4.000 m. Cel mai înalt vârf din „Rockies” americani este Mount Elbert din Colorado, care atinge o înălțime maximă de 4.401 m. În Canada, cel mai înalt vârf este Mount Robson, cu o altitudine de 3.954 m.

Originea numelui Munții Stâncoși

Denumirea Rocky Mountains a fost tradusă în mai multe limbi, inclusiv în română. Etimologia acestui nume este strâns legată de cea dată de triburile indigene și de primii exploratori europeni. Se crede că numele își are originea într-o veche expresie din limba algonkină, utilizată de triburile indigene Cree, care numeau munții As-sin-wati (ᐊᓯᓃᐘᒋᐩ), adică „munții stâncoși” sau „văzuți peste câmpii”. Prima mențiune a acestui nume datează din secolul al XVIII-lea.

Mai exact din anul 1752 și apare în jurnalul exploratorului colonial canadian Jacques Legardeur de Saint-Pierre, care i-a numit Les Montagnes Rocheuses. Mai târziu, când vorbitorii de engleză au întâlnit numele, acesta a fost tradus Rocky Mountains și este folosit de atunci. Numele a fost o modalitate simplă și descriptivă de a transmite caracteristica proeminentă a munților celor care nu i-au văzut niciodată și reflectă aspectul geografic de munți impunători, acoperiți cu stânci masive și vârfuri abrupte care domină peisajul Americii de Nord, notează GrandChaletColorado.

Cum s-au format Munții Stâncoși

Cele mai vechi formațiuni muntoase din această regiune au apărut în urmă cu 600-700 de milioane de ani, însă, pe parcursul următorilor 400 de milioane de ani, acestea au fost erodate aproape complet, astfel că, astăzi, doar în partea de sud mai există urme ale acestor munți străvechi.

Munții Stâncoși, în schimb, sunt mult mai tineri, formându-se în urmă cu aproximativ 70-80 de milioane de ani, în timpul orogenezei Laramide. Acest fenomen, care a implicat coliziunea plăcilor tectonice nord-americană și pacifică, a dus la înălțarea scoarței terestre și la formarea lanțului muntos. Procesul a continuat până acum aproximativ 30 de milioane de ani, dând naștere, în același timp, unei vaste regiuni de podiș, care este cunoscută sub numele de Basin and Range Province. La momentul formării lor, Munții Stâncoși atingeau înălțimi comparabile cu cele ale Himalayei de astăzi.

Geologia Munților Stâncoși

Din punct de vedere geologic, Munții Stâncoși sunt alcătuiți în mare parte din roci metamorfice, sedimentare și magmatice, mai ales în regiunea lanțului San Juan din statul american Colorado. Altitudinea medie a masivului este cuprinsă între 2.000 și 3.000 m, însă în partea de nord, în Parcul național Glacier, din nordul statului Montana, există vârfuri mai înalte, ce sunt acoperite de ghețari.

Un aspect deosebit al acestor munți este acela că scoarța terestră este extrem de subțire în zona Parcului Național Yellowstone, primul de acest gen din lume, ceea ce favorizează activitatea geotermală intensă. Aici pot fi observate fenomene spectaculoase precum gheizerele și izvoarele termale, dovadă a activității vulcanice care continuă să modeleze peisajul regiunii.

Curiozități despre Munții Stâncoși

Lacul turcoaz Louise din Parcul Național Banff foto: Shutterstock.com

În Munții Stâncoși se află mai multe parcuri naționale și zone protejate, cum ar fi Parcul Național Rocky Mountain, Parcul Național Yellowstone, Parcul Național Grand Teton și Parcul Național Glacier în SUA, respectiv Parcul Național Jasper, Parcul Național Banff, Parcul Național Waterton Lakes, Parcul Național Kootenay și Parcul Național Yoho, în Canada. Parcul Național Banff a fost înființat în 1885, fiind primul din Canada și al treilea din lume. Acesta are o întindere de 6.641 km2 și peste 1.600 km de trasee și este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. În regiune trăiesc diverse popoare indigene care populează Munții Stâncoși de mii de ani. Fiecare grup de populații indigene are tradițiile, limbile și istoriile sale distincte. Volumul exact al Munților Stâncoși este dificil de determinat din cauza variațiilor de înălțime și de lățime. Cu toate acestea, se estimează că are un volum total de circa 1.845.900 km3. Spre comparație, portul Sydney (Australia) are doar 0,5 km3. Deși sunt unul dintre cele mai mari lanțuri muntoase din lume, Munții Stâncoși sunt mai mici decât alți munți. Anzii Cordilieri dețin titlul de cel mai lung lanț muntos de pe Terra, având peste 7.000 km, în timp ce Himalaya sunt cei mai înalți, cu 14 vârfuri înalte de peste 8.000 de metri, verest fiind cel mai înalt (8.848 m). Aici există câteva formațiuni geologice fascinante, precum Grădina Zeilor din Colorado, celebrele „hoodoos”, coloanele de stâncă din roci calcaroase dolomitice din Parcul Național Bryce Canyon, și lacurile turcoaz din Parcul Național Banff. Munții Stâncoși canadieni găzduiesc și multe formațiuni de gheață. Este vorba despre ghețarii Peyto și Gannett și despre câmpul de gheață Columbia din ghețarul Athabasca (Canada), care este cel mai accesibil și mai vizitat ghețar din America de Nord, relatează FunWorldFacts. Acest lanț muntos a dat naștere la numeroase descoperiri paleontologice, inclusiv fosile de dinozauri, foarte bine conservate. „Dinosaur National Monument”, situat în Colorado și în Utah, prezintă o colecție extinsă de astfel de rămășițe. În Munții Stâncoși sunt temperaturi extreme pe tot parcursul anului. Asta înseamnă că poți să te bronzezi sau să te dai cu sania trasă de câini în același loc, în funcție de perioada anului. Pe măsură ce urci pe Munții Stâncoși, temperaturile tind să scadă cu aproximativ 1°C la fiecare 180 de metri altitudine. Astfel, există văi unde poți să porți pantaloni scurți, maiou și ochelari de soare, iar în următoarea vale să te confrunți cu o furtună de zăpadă. Aici trăiesc o gamă foarte variată de animale sălbatice, inclusiv elani, mufloni Bighorn, urși negri și Grizzly și lei de munte (puma). De asemenea, Munții Stâncoși sunt casă și pentru mamifere mai mici, precum castori, porci spinoși, marmote, pika americană, vulpi roșii, coioți și diverse specii de veverițe. Tot aici există și multe păsări, inclusiv răpitoare, precum vulturii aurii, vulturii pleșuvi și șoimii cu coadă roșie, dar și păsări albastre de munte, pițigoi de Clark, ptarmigani cu coada albă și diverse specii de ciocănitori și de păsări cântătoare. Munții Stâncoși adăpostesc și o varietate de specii de pești, ca somon și pește alb, dar și câteva specii de păstrăv: păstrăvul curcubeu, păstrăvul brun și păstrăvul de pârâu. În 2021 a fost descoperită în Munții Stâncoși o nouă specie de plantă, asemănătoare cu feriga, care a fost denumită Wishbone Moonwart. Parcul Național Rocky Mountain este cel mai vizitat parc din Munții Stâncoși din SUA, în timp ce Banff este cel mai vizitat din Canada. Împreună, doar aceste două parcuri primesc nouă milioane de vizitatori pe an. Munții Stâncoși oferă numeroase trasee de drumeții, iar cel mai faimos este Continental Divide Trail, care se întinde pe aproximativ 5.000 km de-a lungul lanțului muntos. Munții Stâncoși oferă drumuri panoramice spectaculoase, cum ar fi Trail Ridge Road din Colorado, Going-to-the-Sun Road din Montana și Icefields Parkway din Canada. Al 26-lea președinte american, Theodore Roosevelt, vizita frecvent Munții Stâncoși. Dedicarea lui pentru conservarea spațiilor naturale a dus la înființarea parcurilor naționale, inclusiv Parcul Național Rocky Mountain. Cascadorul britanic Simon Crane a stabilit în 1993 un record mondial Guinness pentru realizarea celei mai scumpe cascadorii din istorie în Munții Stâncoși. Pentru filmul „Cliffhanger”(1993), avându-l în rol principal pe Sylvester Stallone, Crane a realizat o plimbare cu tiroliana de la un avion la altul. Cascadoria a costat 1.000.000 de dolari. Munții Stâncoși au fost decorul pentru diverse filme. Cele mai cunoscute au fost „Dansând cu lupii” (1990), „Brokeback Mountain” (2005) și „The Revenant: Legenda lui Hugh Glass” (2015).

Câmpul de gheață și ghețarul Athabasca foto: Shutterstock.com

