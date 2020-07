Pepenii sunt fructele răcoritoare ale verii, pline de vitamine, minerale și antioxidanți și cu un aport scăzut de calorii. Iată câte tipuri de pepeni sunt, dar și care sunt beneficiile consumului de pepene galben și pepene roșu.

Tipuri de pepene galben

Pepeni galbeni – var. Cantaloupensis

Sunt pepeni de culoarea portocaliu sau verde, cu coajă groasă și crustă tare. Miezul este extrem de aromat.

Pepenii galbeni – var. Cantaloupensis

Pepene galben Muskelonii – var. Reticulatus

Sunt denumiți și pepeni tari sau pepeni galbeni de SUA. Sunt foarte aromați, cu coajă și semințe.

Pepene galben Muskelonii – var. Reticulatus

Pepeni persieni – var. Reticulatus

Sunt asemănători cu pepenii muskelonii, dar se coc mai târziu și sunt de dimensiuni mai mari,

Pepeni de iarnă – Casaba, Crenshaws, Honeydews

Sunt pepeni mari, maturați târziu a căror codiță trebuie tăiată din vrej la recoltare, deoarece nu alunecă din tulpină odată ajunsă la maturitate.

Pepeni de iarnă – Casaba, Crenshaws, Honeydews

Pepene galben Charentais

Are culoarea orange-solomon, coaja netedă, iar pulpa foarte densă și aromată.

Pepene galben Charentais

Pepene galben Ananas

Este portocaliu și cu forma rotund alungit. Are coaja netedă și miezul alb, zemos și parfumat.

Recomandări CNN: SUA, Brazilia și alte țări au ridicat carantina devreme. Graficele care arată cât de mortală a fost această decizie

Tipuri de pepene verde

Pepene verde Crimson Sweet

Are culoarea verde cu striuri în verde deschis, iar pulpa este de culoarea roșie strălucitoare. Pepenele din acest soi poate ajunge la o greutate între 9 și 12 kilograme.

Pepene verde Crimson Sweet

Pepene verde Charleston Grey

Pepepnele are o formă cilindrică și o coajă verde ușor striată. Poate ajunge până la 12 kilograme greutate, iar pulpa fructului este roșie fără prea multe semințe.

Pepene verde Charleston Grey

Pepene verde Sugar Baby

Formă cilindrică și coajă verde închis, cu fructe ce ajung până la 5 kilograme în greutate. Pulpa fructului este foarte dulce și cu puțini sâmburi.

Pepene verde Sugar Baby

Pepene galben și pepen roșu – ce soiuri sunt mai dulci

Pepenele verde este dulce atunci când nu are pete de culoarea gălbui-portocaliu pe coajă. Pata reprezintă locul în care pepenele a luat contact cu solul, motiv pentru care se decolorează coaja.

Recomandări Parlamentarii vor o bază sportivă în centrul Capitalei, cu terenuri de tenis și terasă, pe banii statului. Cum motivează

Pepenii care au defecte pe coajă, mici deformațiuni, sunt mai dulci deoarece albinele au ajuns să polenizeze de mai multe ori florile.

Pepenii alungiți, în formă cilindrică sunt mai zemoși, iar pepenii rotunzi sunt mai dulci.

Pepene galben și pepene roșu – soiuri de pepeni

Cum alegi corect un pepene galben sau un pepene roșu dulce

Indiferent de soiul ales, un pepene corect ales trebuie să aibă codița uscată, atunci înseamnă că este copt. Dacă codița este verde, atunci înseamnă că a fost cules prea devreme.

Pepenele trebuie să fie greu. Prin coacere, el câștigă în greutate. Astfel, cu cât este mai greu, cu atât pepenele este mai copt.

Valori nutriționale pentru 100 de grame de pepene galben

Valoare energetică – 34 kcal;

Carbohidrați – 8,6 gr;

Proteine – 0,84;

Grăsime totală – 0,19 gr;

Colesterol – 0 mg;

Fibre alimentare – 0,9 gr;

Vitamina C – 36,7 mg;

Vitamina A – 3382 UI;

Calciu – 9 mg;

Magneziu – 12 mg;

Potasiu – 267 mg.

Recomandări Tolo: Virusocrația – Arafat crede că poate conduce România cum conduce studioul Antenei 3. Dar România e mai diversă și mai democratică

Pepene galben

Valori nutriționale pentru 100 de grame de pepene roșu

Valoare energetică – 30 kcal;

Carbohidrați – 7,6 gr;

Proteine – 0,6;

Grăsime totală – 0,15 gr;

Colesterol – 0 mg;

Fibre alimentare – 0,4 gr;

Vitamina C – 8,1 mg;

Vitamina A – 569 UI;

Calciu – 97mg;

Magneziu – 10 mg;

Potasiu – 112 mg.

Pepene verde – lubeniță

Pepene galben și pepene roșu – beneficii

Pepenele galben întărește sistemul imunitar și previne îmbătrânirea prematură

Vitamina C din compoziția pepenului are rol benefic în creșterea și regenerarea țesuturilor corpului. Este un adjuvant natural pentru menținerea sistemului imunitar puternic și ajută la formarea colagenului. De asemenea, vitamina C este și un antioxidant puternic care poate bloca în mod natural procesele oxidative create de radicalii liberi de nivel celular.

Pepenele verde îmbunătățește vederea

Conținutul ridicat de vitamina A, antioxidant natural, este util pentru îmbunătățirea vederii și ajută la prevenirea cancerului pulmonar. Conținutul ridicat de potasiu din pepene roșu îl face un medicament natural pentru o inimă sănătoasă.

Pepenele galben menține sănătatea gastrointestinală

Potasiul din compoziția pepenelui este un mineral esențial pentru organism și contribuie activ la reglarea contracțiilor cardiace, la controlul tensiunii arteriale, dar și funcționarea normală a tractului intestinal.

Pepeni

Consumul de pepene în cantități moderate este benefic în următoarele

Stimulează diureza;

Ajută la eliminarea toxinelor din organism;

Ajută la scăderea în greutate;

Are rol antioxidant;

Hidratează și reminalizează organismul;

Menține sănătatea cardiovasculară;

Previne anemia;

Previne apariția mai multor tipuri de cancer precum: cancer de sân, de col uterin, de prostată și de plămâni;

Previne și dizolvă pietrele la rinichi.

Beneficiile semințelor de pepene roșu

Semințele pepenelui roșu sunt bogate în fibre, vitamine, minerale, antioxidanți, grăsimi polinesaturate și monosaturate. Astfel că, semințele pot fi un remediu pentru:

Funcționarea normală a aparatului digestiv;

Dilatarea vaselor de sânge;

Eliminarea nisipului și pietrelor la rinichi;

Sănătatea mușchilor;

Îmbunătățesc memoria și concentrarea;

Sursă foto: Shutterstock.com

Citeşte şi:

Dulceață de vișine – rețete aromate ușor de încercat acasă. Dulceață gustoasă ca a bunicii

Dulceață de trandafiri – rețete pentru cea mai aromată și parfumată dulceață

Dulceață de caise – rețete simple pentru dulceață și marmeladă de caise delicioasă

PARTENERI - GSP.RO Fiica lui Ionel Ganea, acuzații brutale: „A fost violent cu familia, nu știu cum a rezistat mama atât!” » Unde ar fi surprins-o pe amanta fostului internațional

HOROSCOP Horoscop 3 iulie 2020. Berbecii caută cel mai bun răspuns la provocările care apar astăzi