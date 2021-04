Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.



Despre pepenele roșu

Semințele de pepene sălbatic au fost găsite în situl preistoric libian al Uan Muhuggiag.

Pepenele roșu este cultivat în regiuni tropicale la temperate din întreaga lume pentru fructele sale mari comestibile. Miezul dulce și suculent este de obicei roșu intens până la roz, cu multe semințe negre, deși există soiuri fără semințe.

Fructele pot fi consumate crude sau murate, iar coaja este comestibilă după gătit. Poate fi, de asemenea, consumat sub formă de suc sau ca ingredient în băuturi.

În 2017, China a produs aproximativ două treimi din totalul pepenilor roșii din lume.

În România, pepenele roșu mai este cunoscut și drept harbuz, curcubete, lubeniță sau lebeniță, iar una dintre cele mai cunoscute regiuni pentru creșterea de pepeni este Dăbuleni.

Pepenele roșu este o plantă erbacee anuală, agățătoare cu textură aspră. Tulpinile au o lungime de până la 3 metri, iar frunzele au o lungime de 60 până la 200 de milimetri și o lățime de 40 până la 150 mm.

Acestea au de obicei trei lobi. Plantele au atât flori masculine, cât și feminine pe tulpini. Acestea sunt galbene și verzui pe spate.

Florile sunt unisexuale, cu flori masculine și feminine care apar pe aceeași plantă. Florile masculine predomină la începutul sezonului, în timp ce florile feminine, care se dezvoltă mai târziu, au ovare inferioare.

Fructele suntmare și cu coaja groasă și miez cărnos și plin de apă. Coaja fructului este de culoare verde aprins până la verde închis și de obicei pestrițată sau dungată.

Valori nutriționale pentru pepene roșu

Pepenele roșu este format în principal din apă (91%) și carbohidrați (7,5%). Nu oferă aproape proteine ​​sau grăsimi și este foarte scăzut în calorii.

Nutrienții din 100 de grame de pepene roșu:

Calorii: 30

Apă: 91%

Proteine: 0,6 grame

Carbohidrati: 7,6 grame

Zahar: 6,2 grame

Fibră: 0,4 grame

Grăsime: 0,2 grame

Carbohidrați

Pepenele roșu conține 12 grame de carbohidrați pe 152 grame.

Glucidele sunt în mare parte zaharuri simple, cum ar fi glucoza, fructoza și zaharoza. Pepenele roșu oferă, de asemenea, o cantitate mică de fibre.

Diferite soiuri de pepene roșu

Ffiecare porție de pepene roșu este relativ săracă în carbohidrați, astfel consumul nu ar trebui să aibă un efect major asupra nivelului de zahăr din sânge.

Fibre

Pepenele roșu este o sursă slabă de fibre, oferind doar 0,4 grame la 100 grame.

Cu toate acestea, datorită conținutului său de fructoză, este considerat bogat în carbohidrați fermentabili cu lanț scurt.

Consumul de cantități mari de fructoză poate provoca simptome digestive neplăcute la persoanele care nu le pot digera complet, cum ar fi cele cu malabsorbție a fructozei.

Vitamine și minerale

Pepenele roșu este o sursă bună de vitamina C și de alte câteva vitamine și minerale.

Vitamina C. Acest antioxidant este esențial pentru sănătatea pielii și funcția imunitară.

Potasiu. Acest mineral este important pentru controlul tensiunii arteriale și sănătatea inimii.

Cupru. Acest mineral este cel mai abundent în alimentele vegetale și lipsește adesea din dieta multor oameni.

Vitamina B5. Cunoscută și sub numele de acid pantotenic, această vitamină se găsește în aproape toate alimentele într-o oarecare măsură.

Vitamina A. Pepenele roșu conține beta caroten, pe care corpul îl poate transforma în vitamina A.

Alți compuși din pepene roșu

Pepenele roșu este o sursă slabă de antioxidanți în comparație cu alte fructe.

Cu toate acestea, este bogat în aminoacid citrulină și antioxidant licopen, care au numeroase beneficii pentru sănătate.

Citrulina

Pepenele roșu este cea mai bogată sursă dietetică cunoscută de aminoacid citrulină. Cea mai mare cantitate se găsește în coaja albă care înconjoară miezul.

În corp, citrulina este transformată în aminoacidul esențial arginină.

Atât citrulina, cât și arginina joacă un rol important în sinteza oxidului de azot, care ajută la scăderea tensiunii arteriale prin dilatarea și relaxarea vaselor de sânge (Sursa de încredere).

Arginina

Arginina este, de asemenea, importantă pentru multe organe – cum ar fi plămânii, rinichii, ficatul și sistemul imunitar și reproductiv – și s-a dovedit că facilitează vindecarea rănilor.

Studiile arată că că sucul de pepene roșu este o sursă bună de citrulină și poate crește considerabil nivelul de sânge atât al citrullinei, cât și al argininei.

Beneficii și proprietăți

Scade tensiunea arterială

Tensiunea arterială ridicată este un factor major de risc pentru bolile cronice și moarte prematură.

Pepenele roșu este o sursă bună de citrulină, care este transformată în arginină în corpul dumneavoastră. Ambii aminoacizi ajută la producerea de oxid nitric.

Oxidul nitric este o moleculă de gaz care determină relaxarea și dilatarea mușchilor din jurul vaselor de sânge. Acest lucru duce la o reducere a tensiunii arteriale, potrivit studiilor.

Consumul de pepene roșu sau sucul acestuia poate reduce tensiunea arterială și rigiditatea arterială la persoanele cu tensiune arterială crescută.

Reduce rezistența la insulină

Insulina este un hormon vital în corpul dumneavoastră și implicată în controlul glicemiei.

Rezistența la insulină este starea în care celulele devin rezistente la efectele insulinei. Acest lucru poate duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge și este legat de diabetul de tip 2, spun cercetările.

Sucul de pepene roșu și aportul de arginină sunt asociate cu rezistența redusă la insulină în unele studii.

Reduce febra musculară

Durerea musculară este un efect secundar bine cunoscut al exercițiilor fizice intense.

Un studiu a arătat că sucul de pepene roșu este eficient în scăderea durerii musculare după exerciții.

Cercetările privind sucul de pepene roșu și performanțele exercițiilor fizice dau rezultate mixte.

Ajută la hidratare

Consumul de apă este un mod important de a vă menține corpul hidratat.

Totuși, consumul de alimente care au un conținut ridicat de apă poate ajuta, de asemenea. Interesant este că pepenele roșu este format din 92% apă.

Mai mult, un conținut ridicat de apă este unul dintre motivele pentru care fructele și legumele te ajută să simți senzația de sațietate.

Combinația de apă și fibre înseamnă că mâncați un volum mare de alimente fără multe calorii.

Conține substanțe nutritive și compuși vegetali benefici

În ceea ce privește fructele, pepenele roșu are cele mai puține calorii – doar 46 de calorii pe 150 grame. Este mai scăzut în calorii decât fructele cu conținut scăzut de zahăr, cum ar fi fructele de padure.

150 de grame de pepene roșu are și alți nutrienți, inclusiv aceste vitamine și minerale:

Vitamina C: 21% din necesarul zilnic de referință

Vitamina A: 18% din necesarul zilnic de referință

Potasiu: 5% din necesarul zilnic de referință

Magneziu: 4% din necesarul zilnic de referință

Vitamine B1, B5 și B6: 3% din necesarul zilnic de referință

Pepenele roșu are, de asemenea, un conținut ridicat de carotenoizi, inclusiv beta-caroten și licopen. În plus, are citrulină, un aminoacid important.

Cum poți consuma pepene roșu:

Îl poți consuma în sucuri naturale, smoothie-uri sănătoase sau așa cum este, tăiat în bucățele. Este greu să faci deserturi cu acest fruct din cauza conținutului mare de apă pe care îl are.

Poți să îl pui în salate de fructe sau îl poți mura cu tot cu coajă. Pepenele murat este una dintre delicatese.

Salată de pepene roșu și brânză

În plus, poți face diverse aranjament din coaja lui pe care o poți folosi sub formă de bol pentru salata de fructe. Poți consuma pepene roșu și în salate cu brânză sau nici.

