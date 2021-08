Stavridul – caracteristici

Cum arată

Stavridul are un corp destul de subțire, comprimat, cu un cap mare în care partea din spate a maxilarului superior ajunge în partea din față a ochiului și maxilarul inferior se proiectează dincolo de maxilarul superior.

Ochiul are o pleoapă adipoasă bine dezvoltată. Are două aripioare dorsale, prima este înaltă și are șapte spini subțiri, cea finală fiind mult mai scurtă decât celelalte.

A doua înotătoare dorsală este separată de prima printr-un decalaj îngust și este considerabil mai lungă decât prima cu 29-33 de raze moi.

Aripioara anală este aproximativ la fel de lungă ca a doua aripă dorsală și există doi spini separați la capătul anterior.

Înotătoarea pelviană de dimensiuni moderate are o singură coloană vertebrală și cinci raze moi și își are originea sub capătul bazei aripioarei pectorale.

O linie curbată de 33-40 de scuturi osoase curge de la cap la coadă, fiecare având o coloană mică și care crește în dimensiune și devine mai mare spre coadă.

Stavridul este de culoare albastru închis, cu flancuri argintii și burta albă, cu o pată întunecată pe opercul. Această specie atinge o lungime maximă de 60 de centimetri, deși în mod normal are cam 25 de centimetri și o greutate de 1,5 kilograme.

Unde se găsește

Stavridul se găsește în nordul și estul Oceanului Atlantic, Marea Mediterană, Marea Marmara și Marea Neagră.

În Atlantic se găsește din Norvegia până în Africa de Sud, unde se poate extinde în jurul Capului Bunei Speranțe de-a lungul coastei sud-africane a Oceanului Indian Maputo în Mozambic.

Stavridul este o specie bentopelagică și care apare în mod normal pe substraturi nisipoase la adâncimi de 100-200 de metri, deși a fost raportată la o adâncime de până la 1.050 de metri și uneori se găsește mai aproape de suprafața apei.

Este o specie migratoare, care se deplasează spre nord în lunile de vară și se întoarce spre sud când temperatura mării începe să scadă.

Ce consumă

Dieta stavridului este compusă din creveți, pești mici și calmari. Pești mai mari de peste 16,9 centimetri se hrănesc în mare parte cu larvele peștilor osoși.

Crustaceele au fost cea mai importantă pradă care a fost consumată de această specie în toate anotimpurile.

Cum se gătește stavridul

Carnea de stavrid are puține oase și o aromă delicată. Cel mai adesea se găsește stavrid marinat sau prăjit la fel ca hamsia.

Este unul dintre cei mai sănătoși pești și conține mulți acizi grași Omega-3.

Cel mai simplu mod este să prăjești stavridul întreg, dat prin mălai. Însă acesta nu este tocmai cel mai sănătos mod în care să consumi pește.

Poți face stavrid marinat la tine acasă sau îl poți consuma la cuptor sau pe tigaia grill.

Are un gust aproape dulce și este un pește care se poate mânca ușor, pentru că nu conține așa de multe oase.

Rețete cu stavrid

Stavrid la grătar

1 kg stavrid

50 ml ulei de măsline

zeamă de lămâie

sare

piper

Se curăță peștii, se spală și se usucă cu un prosop de bucătărie. Se țin la marinat cu sare, piper, ulei de măsline și zeamă de lămâie.

Se pun pe grătar pe ambele părți până se gătesc și se pot servi cu un mujdei de usturoi, legume coapte și pâine prăjită.

Stavrid la cuptor

1 kg stavrid mărunt

două legături pătrunjel

8 căței de usturoi

o lămâie

3 linguri ulei

sare

piper

Se curăţă peştele, se spală foarte bine, apoi se înlătură capetele.

Se așază peştii unul lângă celălalt într-o tavă. Usturoiul se curăţă de coajă şi apoi se pisează mărunt.

Se amestecă apoi cu sare şi cu cele două legături de pătrunjel spălate bine şi tăiate mărunt.

Amestecul se aşază cu lingura deasupra peştilor. Se toarnă uleiul şi sucul de lămâie şi se dă tava cu peşti la cuptor pentru 30 de minute.

Poți servi alături de legume coapte sau cartofi natur cu lămâie, unt și pătrunjel.

Stavrid pane

500 g stavrid proaspăt

două ouă

50 g făină

100 g pesmet

sare și piper după gust

lămâie și pătrunjel pentru servit

ulei pentru prăjit

Stavridul se curăță și se spală bine, apoi se tamponează cu șervete de hârtie ca să se usuce.



Se bat cele două ouă cu 3 linguri de făină. Presară peștele pe toate părțile cu sare și piper după gust.



Trece fiecare pește prin amestecul de ouă și făină pe toate părțile, într-un strat gros. Tăvălește apoi peștele prin pesmet pe ambele părți.



Prăjește peștele pe ambele părți până când este rumenit. Scoate stavridul pe prosoape de hârtie care să absoarbă excesul de ulei.



Se poate servi cu cartofi prăjiți și mujdei, iar lângă pește se pun bucățele de lămâie și deasupra pătrunjel proaspăt.

Ce pește este mai bun – ce pește are cele mai puține oase

Sursa foto: 123rf.com





PARTENERI - GSP.RO Românul care l-a lăsat mască pe Țiriac: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu poate fi extrădat Dragoș Săvulescu din Grecia. Avocatul lui face dezvăluiri de ultimă oră în cazul fostului finanțator dinamovist

Observatornews.ro Reacţia tatălui gemenilor din Ploieşti după ce a aflat că cei mici au căzut pe geam şi au murit

HOROSCOP Horoscop 13 august 2021. Racii ar fi bine să fie mai atenți la situațiile care le pot deveni conflicte

Știrileprotv.ro O femeie a întrebat pe Facebook ce este „oul” bizar apărut pe tavanul camerei. Nimeni nu a reușit să își dea seama. Până la urmă socrul ei a identificat misterul

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!