Despre știuca

Cum arată

Știuca poate crește până la o dimensiune relativ mare: lungimea medie este de aproximativ 40-55 cm, cu lungimi maxime înregistrate de până la 150 cm și greutăți de până la 28,4 kg Cea mai mare știucă capturată este de 25 kg și a fost prinsă de Lothar Louis pe lacul Greffern, Germania, la 16 octombrie 1986.

Știuca nordică crește la dimensiuni mai mari în Eurasia decât în ​​America de Nord și, de obicei, crește la dimensiuni mai mari în zonele de coastă decât cele interioare din Eurasia.

Știuca nordică este cel mai adesea colorată în verde măslin, cu umbre de la galben la alb de-a lungul burții. Flancul este marcat cu pete mici, asemănătoare unori bare și câteva pete întunecate pe aripioare.

Uneori, aripioarele sunt roșiatice. Știucile mai tinere au dungi galbene de-a lungul corpului verde, iar mai târziu, dungile se împart în pete luminoase și corpul se transformă din verde în verde măsliniu.

Jumătatea inferioară a capacului branhial nu are solzi și are pori senzoriali mari pe cap și pe partea inferioară a maxilarului inferior, care fac parte din sistemul de linie laterală.

Știuca nordică are marcaje ușoare pe fundalul corpului întunecat și mai puțin de șase pori senzoriali pe partea inferioară a fiecărei părți a maxilarului inferior.

Lungime și greutate

Știuca nordic din America de Nord rareori ajunge la dimensiunea celor din Europa; unul dintre cele mai mari exemplare cunoscute a fost un exemplar de 21 kg.

Pe măsură ce știuca nordică crește mai mult, ia în greutate, iar relația dintre lungime și greutate nu este liniară. Relația dintre lungimea totală și greutatea totalăpentru aproape toate speciile de pești poate fi exprimată printr-o ecuație a formei

O știucă nordică de 510 mm va cântări aproximativ 0,91 kg, în timp ce o știucă nordică de 660 mm va cântări aproximativ 1,8 kg.

Stiuca de Nord trăiește de obicei până la 10-15 ani, dar uneori până la 25 de ani.

Habitat

Știucile se găsesc în cursuri lente și în locuri puțin adânci, cu buruieni, în lacuri și rezervoare, precum și în apele reci, limpezi și stâncoase.

Sunt prădători tipici de ambuscadă; stau în așteptare pentru pradă, ținându-se perfect nemișcați pentru perioade lungi de timp, apoi se smucesc în timp ce pleacă.

Locuiesc în orice apă care conține pești, dar locurile adecvate pentru reproducere sunt, de asemenea, esențiale.

Datorită naturii lor canibale, știucile tinere au nevoie de locuri unde să se poată adăposti între plante, astfel încât să nu fie mâncate.

În ambele cazuri, este nevoie de vegetație bogată scufundată în apă. Știucile sunt rareori găsite în apele salmastre, cu excepția zonei Mării Baltice, aici pot fi găsite stând atât în ​​gurile râurilor, cât și în apele sălbatice deschise ale Mării Baltice.

Este normal ca știuca să revină la apă proaspătă după o perioadă în aceste ape.

Comportament

Stiuca nordică este o specie relativ agresivă, mai ales în ceea ce privește hrănirea. De exemplu, atunci când sursele de hrană sunt rare, se dezvoltă canibalismul.

Acest canibalism apare atunci când raportul dintre prădător și pradă este de doi la unu. De obicei, știuca are tendința de a se hrăni cu pești mai mici.

Cu toate acestea, atunci când știuca depășește 70 de centimetri lungime, se hrănește cu pești mai mari.

Reproducere

În timpul verii, tind să se grupeze mai aproape de vegetație decât în ​​timpul iernii. Motivul exact nu este clar, dar probabil este un rezultat al hrănirii sau al unor nevoi reproductive de a proteja tinerele exemplare.

Când e aproape de țărm, știuca are o preferință pentru zonele puțin adânci și vegetate.

Știucile sunt mai staționare în rezervoare decât lacuri. O posibilitate este ca lacurile să aibă mai multe pradă cu care să se hrănească sau, eventual, în rezervoare, prada să se încrucișeze în cele din urmă cu știuca. Ca atare, aceasta ar putea fi o formă de conservare a energiei.

Rețete cu știucă

Știuca face parte din peștii care se pot găti ușor. În plus, are un gust dulce și plăcut. Există mai multe feluri prin care poți găti știuca, însă cele mai eficiente sunt cele la cuptor, pentru că are o carne fragilă, care se poate rupe ușor.

Gujoane de pește

Ingrediente

Ulei vegetal

1 kg file de știucă fără piele

2 ouă, bătute

4 pesmet auriu

3 linguri sos iute

3 linguri bere

Pune pesmetul pe o farfurie întinsă. Într-un castron de dimensiuni medii, bate 2 ouă, berea și sosul iute cu o furculiță până se amestecă bine.

Taie fileurile de știucă în batonașe și usucă-le.

Înmoaie fâșiile tăiate în amestecul de ou, apoi dă-le prin pesmet pe toate părțile.

Așează-le pe o tavă cu hârtie de copt și dă-le la congelator 15 minute.

Încinge ulei într-o tigaie la foc mediu-mare. Pune batoanele de pește la prăjit și scurge-le pe un șervet de bucătărie.

Servește-le cu sos tartar.

Știucă la grătar

Ingrediente

2 kilograme de file de știucă

1/4 cană de suc de lămâie

1 strop de sos de ardei iute

1/2 cană ulei

2 linguri de pătrunjel tăiat

1/2 linguriță sos Worcestershire

1 linguriță boia

1 linguriță sare

Taie știuca în 6 bucăți. Combină sucul de lămâie, sarea, sosul iute, uleiul, pătrunjelul și sosul Worcestershire într-un castron, apoi amestecă timp de 15-20 de secunde.

Așează cele 6 bucăți de știucă într-un vas puțin adânc și acoperă-le cu acest amestec. Marinează la temperatura camerei timp de 30 de minute.

Scoate fileurile de știucă și pune-le deoparte. (Nu arunca resturile marinadei. Aceasta va fi folosită mai târziu.)

Așează peștele într-o tigaie grill bine unsă și presară sare.

Folosește marinata pentru a unge fileurile, apoi întoarce-le.

Grătește 5-8 minute până când știuca se străpunge ușor cu o furculiță.

Pune boiaua și servește cu sos de usturoi.

Știucă la cuptor cu sos

Ingrediente

2 fileuri de știucă

1 roșie

1 mango

1/2 ceapă rosie

1/4 pachet de unt

1 cățel de usturoi

1 lămâie

sare

piper

Încinge cuptorul la 180 de grade. Pune știuca într-un vas de cuptor.

Toacă roșia, ceapa roșie, mango și cubulețe de usturoi. Taie toate ingredientele în mod egal, deoarece acestea vor fi distribuite pe ambele fileuri.

Topește unt în cuptorul cu microunde și distribuie-l uniform pe ambele fileuri.

Tăie lămâia în jumătate și stoarce fiecare jumătate pentru fiecare file, direct peste pește.

Presară sare, piper și usturoi uniform pe ambele fileuri de știucă.

Distribuie uniform cubulețele de roșie, ceapa roșie și mango deasupra fiecăui file.

Se introduce în cuptor și se coace 30 de minute.

Scoate știuca și las-o să se răcească timp de 5 minute. Servește cu pâine prăjită la cuptor.

Ce pește este mai bun – ce pește are cele mai puține oase



Sursa foto: 123rf.com

PARTENERI - GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Ce s-a aflat acum despre frumoasa jurnalistă

Playtech.ro BOMBĂ! Poliția, chemată la Liviu Dragnea acasă. Ce s-a întâmplat

Observatornews.ro Tânărul care şi-a omorât nepoţica în Cojasca a fost găsit de poliţişti lângă trupul fetiţei. Primele imagini de la locul crimei

HOROSCOP Horoscop 17 iulie 2021. Gemenii au multe pe cap și în cap, dar ar fi bine să își drămuiască inteligent timpul

Știrileprotv.ro Unul dintre cei mai mari criminali din istorie a murit în închisoare. Printre victimele lui s-a numărat chiar mama sa

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate