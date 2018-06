Anamaria Prodan, weekend cu copiii. Ce bine seamănă Luca cu Laurențiu Reghecampf

Celebra impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț.

Vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut micuțul, din căsnicia antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

În weekend, impresara a petrecut în compania a doi dintre copiii familie: Sarah și Luca. Au ieșit împreună la o terasă, unde s-au simțit foarte bine. deși este fiul ei vitreg, Anamaria Prodan nu face nicio diferență între fiul ei vitreg și copiii ei biologici.

“#îmi iubesc copiii❤️ #anamariaprodan #sarahdumitrescuprodan #lucareghecampf”, a scris vedeta pe o rețea de socializare.

Fanii impresarei s-au bucurat să o vadă pe aceasta în compania a doi dintre copiii ei. Unii dintre internauți s-au grăbit să-i transmită cât de bine seamănă Luca cu tatăl lui, dar și Sarah cu ea:

“Fata îți seamănă”, “Ce bine seamănă Bebe cu fratele lui… Ana esti o frumoasă!!??”, “Cât de mult seamăna Luca cu tatăl său”.

