Un dealer serios de mașini rulate va oferi întotdeauna garanție pentru autoturisme Mercedes-Benz rulate vândute.

Cei care cumpără o mașină rulată se tem adesea că aceasta s-ar putea strica la scurt timp după achiziție. Pentru a le oferi mai multă siguranță, unii dealeri, precum Auto Schunn,  includ o garanție de kilometraj, prin care anumite reparații sunt acoperite gratuit în prima lună sau chiar în primul an. Este un avantaj important atunci când alegi să investești într-un autoturism second-hand. 

Auto Schunn și-a construit reputația cu motto-ul „Rulate de cea mai bună calitate!”

Când alegi un vehicul second-hand, fii atent să aibă dotările de care chiar ai nevoie. Nu vei putea selecta opțiunile ca la o mașină nouă, așa că fă-ți o listă clară cu funcțiile esențiale și elimină din start modelele care nu le oferă. Altfel, s-ar putea să regreți și să pornești din nou în căutări. Totodată, nu ignora problemele evidente. Informează-te online despre punctele slabe ale modelului dorit și citește recenziile altor proprietari. Dacă aceștia menționează frecvent defecțiuni, de exemplu la transmisie, este mai înțelept să te orientezi spre altă variantă.

1. Istoricul complet al mașinii, deoarece transparența face diferența

Calitatea și kilometrajul fiecărui autovehicul sunt atent verificate și corelate cu istoricul complet de service, pentru a-ți oferi o experiență de cumpărare transparentă și sigură. În showroom, fiecare mașină rulată vine cu un istoric clar și certificat, ce include toți proprietarii anteriori și toate lucrările de întreținere și reparații, realizate exclusiv în service-uri autorizate Mercedes-Benz, la nivel internațional.
La Auto Schunn, transparența este un principiu de bază. Fiecare vehicul vine cu un dosar complet, inclusiv facturi pentru reparații și înlocuiri de piese. Această deschidere îți oferă siguranța că investești într-o mașină cu un istoric bine știut.

2. Starea motorului și a transmisiei

Inima, ca să spunem așa, oricărui automobil Mercedes-Benz este motorul său. Ascultă dacă apar zgomote neobișnuite, vibrații sau fum la evacuare. Motoarele Mercedes-Benz sunt proiectate pentru performanță de lungă durată, dar necesită piese originale și uleiuri de calitate superioară.
Transmisia automată, prezentă la multe modele Mercedes-Benz, trebuie să schimbe treptele lin, fără întârzieri sau trepidații. Verifică nivelul și culoarea lichidului de transmisie, ar trebui să fie limpede, nu închis la culoare sau cu miros de ars. Un specialist experimentat poate observa aceste detalii în doar câteva minute de probă.

3. Sistemele electronice și tehnologia de bord

Mașinile Mercedes-Benz rulate sunt echipate cu sisteme electronice complexe, care pot fi costisitor de reparat dacă nu funcționează corect. Testează toate funcțiile: aerul condiționat, sistemul audio, navigația, senzorii de parcare și camerele.

Sistemul COMMAND (pe modelele mai vechi) sau MBUX (pe cele mai noi) trebuie să răspundă rapid la comenzi. Asigură-te că martorii  de bord se sting după pornirea motorului și că nu există mesaje de eroare persistente, că nu este un “pom de Crăciun”. Aceste verificări te pot scuti de cheltuieli neașteptate. 

4. Exteriorul și interiorul sunt  semnele unei întrețineri corecte

Vopseaua originală a autoturismelor Mercedes-Benz este recunoscută pentru calitatea și uniformitatea ei. Caută urme de revopsire, diferențe de nuanță sau bule care ar putea indica accidente anterioare. Verifică și starea anvelopelor; uzura neuniformă poate semnala probleme de suspensie sau geometrie a roților, dar nu este neapărat un criteriu.

Un interior unui autoturism Mercedes-Benz bine întreținut se remarcă prin finisaje păstrate într-o stare cât mai bună și materiale rezistente. Pielea naturală ar trebui să fie moale și fără crăpături mari, iar toate comenzile să funcționeze perfect. Aceste detalii reflectă grija acordată mașinii de proprietarii anteriori.

5. Documentația și garanția oferite

Unul dintre cele mai importante lucruri de urmărit atunci când cumpărați un Mercedes-Benz second-hand este istoricul său de service. În mod ideal, doriți să consultați mașina de la un specialist înregistrat sau de la un centru de vânzări autovehicule rulate. Aceasta înseamnă că sunt mai bine echipați pentru a identifica și remedia orice probleme care pot apărea în timpul service-ului.

Atunci când te gândești să cumperi un Mercedes-Benz rulat, este important să întrebi vânzătorul despre istoricul de service al mașinii. Dacă întreținerea a fost făcută de un specialist autorizat Mercedes-Benz, ai o garanție în plus că mașina a fost îngrijită corect și la standarde înalte. Caută dovezi clare, cum ar fi carnetul de service sau chitanțele,  care să arate că reviziile au fost făcute regulat și la timp.

În plus, nu uita să ceri și alte documente care țin de întreținere, cum ar fi facturi pentru reparații sau piese înlocuite. Astfel îți vei face o imagine completă asupra modului în care mașina a fost îngrijită și vei putea evalua mai bine dacă există probleme ascunse sau riscuri viitoare.

Verifică ce anume acoperă această garanție și pentru cât timp. Auto Schunn este cunoscut pentru politicile transparente și suportul solid oferit după vânzare. Asigură-te că toate actele sunt în regulă: certificatul de înmatriculare, polița de asigurare valabilă și cartea de identitate a vehiculului. Aceste verificări te vor scuti de probleme birocratice în viitor.

Achiziționarea unui Mercedes-Benz rulat poate fi o investiție foarte bună, dacă îți faci temele dinainte și verifici atent mașina. Ține cont de aceste sfaturi atunci când iei decizia și nu ezita să apelezi la un specialist de încredere.

