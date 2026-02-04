Jocurile de noroc ar trebui să fie o formă de divertisment, dar există momente în care ele se pot transforma în stres. Cel mai important lucru este să recunoști semnalele timpurii care îți arată că ai pierdut controlul. În loc să aștepți să ajungi la un punct critic, este mai eficient să stabilești din timp reguli și limite clare. Astfel, îți păstrezi controlul asupra bugetului, timpului și emoțiilor, iar jocul rămâne o activitate plăcută, fără să devină o povară.

În general, semnalele nu sunt greu de observat, dar uneori oamenii le ignoră din cauză că vor să continue. Dacă simți că te stresezi, că nu mai ai răbdare sau că îți vine să “recuperezi” pierderile, atunci este un semn că trebuie să te oprești. În plus, dacă observi că jocul îți afectează somnul, relațiile sau starea de spirit, atunci este momentul să iei o pauză și să îți reevaluezi comportamentul.

Semnale ușor de recunoscut înainte de a ajunge la problemă

Primul semnal este atunci când îți crește impulsul de a juca, chiar dacă nu te simți bine. De exemplu, dacă ai avut o zi grea și simți nevoia să joci pentru a “uita”, acesta este un semn de avertizare. Jocul ar trebui să fie o activitate neutră sau pozitivă, nu o metodă de a scăpa de probleme. Un alt semnal este atunci când începi să te gândești constant la jocuri, chiar în timpul activităților cotidiene.

Un alt indicator clar este când îți modifici comportamentul pentru a avea mai mult timp de joc. Dacă renunți la activități sociale, sport sau odihnă doar pentru a juca, înseamnă că ai pierdut echilibrul. De asemenea, dacă începi să joci cu sume mai mari decât îți permiți, doar pentru că “astă dată o să fie mai bine”, atunci ai depășit linia de distracție.

Când bilet la pariuri sportive devine o problemă

În cazul pariurilor sportive, semnalele sunt la fel de clare: dacă începi să joci doar pentru a recupera pierderile, dacă pariurile îți ocupă tot timpul și îți afectează bugetul, atunci trebuie să te oprești. Un bilet la pariuri sportive poate fi o experiență normală și controlată, dar devine problematic dacă îți schimbă starea emoțională sau îți influențează deciziile financiare.

Un aspect important este să ai o strategie clară: să știi cât ești dispus să pierzi, cât timp dedici jocului și când te oprești. Dacă nu ai astfel de reguli, riști să ajungi în situația în care pariezi impulsiv, fără să ai un plan.

Semnale la nivel emoțional: cum îți dai seama că ai depășit limita

Una dintre cele mai importante semnale este atunci când te simți anxios sau iritat după ce joci. Dacă starea ta se schimbă rapid și negativ, este un semn că jocul nu îți mai aduce plăcere. Un alt indicator este atunci când începi să te simți vinovat sau rușinat după ce joci, chiar dacă ai respectat bugetul.

De asemenea, dacă observi că jocul îți afectează relațiile cu familia sau prietenii, este momentul să iei o pauză. Jocul responsabil înseamnă să știi să te oprești la timp și să nu lași o activitate de divertisment să îți afecteze viața personală.

Semnale financiare: când pierderile nu mai sunt “doar o cheltuială”

Un semnal important este atunci când începi să împrumuți bani sau să cheltui bani destinați altor nevoi. Dacă observi că bugetul tău este afectat și că ai dificultăți în a plăti facturi sau alte cheltuieli, atunci trebuie să te oprești imediat. Jocul responsabil înseamnă să joci doar cu bani pe care îți permiți să îi pierzi, fără să afectezi viața de zi cu zi.

Dacă te surprinzi că te gândești constant la sume și la pierderi, sau că ai senzația că trebuie să joci pentru a recâștiga, acesta este un semnal clar că jocul a devenit o problemă. În acest moment, este recomandat să iei o pauză și să te consulți cu cineva apropiat sau cu un specialist.

Cum să îți pui limite realiste și să le respecți

Pentru a evita aceste semnale, este esențial să îți stabilești limite clare înainte de a începe să joci. De exemplu, stabilește un buget lunar, un timp maxim de joc și o regulă strictă de oprire atunci când pierderile depășesc o anumită sumă. De asemenea, poți să îți setezi limite de timp și să folosești pauze regulate, pentru a nu te lăsa absorbit de joc.

VictoryBet este o platformă de pariuri care pune accent pe jocul responsabil și pe transparență, oferind instrumente de control pentru utilizatori. Prin setarea de limite și printr-o abordare echilibrată, VictoryBet încurajează o experiență de divertisment sigură și controlată. În plus, platforma se concentrează pe claritate și pe informarea jucătorilor, pentru ca deciziile să fie luate în mod conștient și responsabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Fosta fabrică din România construită să reziste la un cutremur de 9,4 grade nu poate fi demolată. Cum va fi transformată într-un centru de cartier
Știri România 11:33
Fosta fabrică din România construită să reziste la un cutremur de 9,4 grade nu poate fi demolată. Cum va fi transformată într-un centru de cartier
Un nou indicator rutier a apărut în România, care îi anunță pe șoferi că facturile la telefon se pot majora involuntar
Știri România 11:24
Un nou indicator rutier a apărut în România, care îi anunță pe șoferi că facturile la telefon se pot majora involuntar
Parteneri
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Adevarul.ro
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
Fanatik.ro
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Când începe Chefi la cuțite, sezonul 17. Primele declarații făcute de cei patru jurați
Stiri Mondene 11:50
Când începe Chefi la cuțite, sezonul 17. Primele declarații făcute de cei patru jurați
Georgiana Lobonț, mesaj după ce s-a despărțit timp de trei săptămâni de soț: „Îmi e foarte greu”
Stiri Mondene 11:20
Georgiana Lobonț, mesaj după ce s-a despărțit timp de trei săptămâni de soț: „Îmi e foarte greu”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Dacia îşi reduce personalul, sute de oameni pleacă. Cei care renunţă de bunăvoie primesc până la 50.000 €
ObservatorNews.ro
Dacia îşi reduce personalul, sute de oameni pleacă. Cei care renunţă de bunăvoie primesc până la 50.000 €
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax.ro
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă cu motor s-a lovit de o navă a Pazei de Coastă, în Grecia
KanalD.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă cu motor s-a lovit de o navă a Pazei de Coastă, în Grecia

Politic

Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Politică 08:51
Neclarități în CV-ul lui Hubert Thuma: a terminat cursuri postuniversitare înainte să fie vreo zi student. A fost angajat doar pe funcția de director
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele cu până la 50 la sută: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Politică 03 feb.
Kelemen Hunor i-a cerut „durului” Bolojan să scadă taxele și impozitele cu până la 50 la sută: „A cerut răgaz de gândire. Altfel, Guvernul pică până în iunie”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv
Fanatik.ro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)