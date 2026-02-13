Cum funcționează ratele fără dobândă

Unul dintre cele mai mari beneficii ale cardurilor de cumpărături este posibilitatea de a achita produsele în rate lunare cu dobândă 0%, atunci când cumperi din rețeaua de comercianți parteneri. Poți să soliciți cardul simplu și rapid, pe raiffeisen.ro, în aplicație, dar și în orice sucursală fizică.

Mecanismul de utilizare este simplu: tu alegi numărul de rate disponibile la magazin, iar plata se împarte automat, fără costuri suplimentare. Astfel, achiți doar prețul real al produsului, fără adaosuri. Banca transferă suma integrală comerciantului, iar clientul plătește ratele lunare egale către bancă.

Cum identifici magazinele partenere

În magazinele fizice, planul de rate este setat direct de comerciant în momentul plății. În online, selecția numărului de rate se face chiar pe pagina de checkout, în funcție de opțiunile oferite de magazin. Este important să știi că fiecare partener poate avea un număr diferit de rate, motiv pentru care trebuie să întrebi vânzătorul sau să verifici pe platforma online câte rate sunt disponibile înainte să faci achiziția.

Dacă ești la cumpărături în oraș, recunoști ușor magazinele din program datorită semnalizării „Multishop”, prezentă la intrare sau la casa de marcat. În plus, pe site-ul băncii găsești o listă detaliată cu toate brandurile și locațiile unde se poate plăti în rate fără dobândă. Ulterior, trebuie să te asiguri că achiți la timp pentru a păstra beneficiul dobânzii 0%.

Ce este un card de cumpărături și cum îl alegi

Un card de cumpărături funcționează ca o linie de credit pusă la dispoziție de bancă. Spre deosebire de cardul de debit, unde cheltuiești banii proprii, în cazul unui card de cumpărături folosești fondurile oferite de bancă și le rambursezi ulterior: integral sau în rate, în funcție de nevoi.

Atunci când alegi cardul, trebuie să ții cont de câteva elemente esențiale:

1. Perioada de grație

Aceasta este perioada în care poți rambursa suma cheltuită fără să plătești dobândă. Cardurile băncii menționate oferă o perioadă de până la 56 de zile, suficient cât să achiți integral sumele folosite, fără costuri suplimentare.

2. Dobânda și DAE

Dacă nu rambursezi integral suma sau nu faci cumpărături la partenerii cu rate fără dobândă, se aplică dobânda standard. De aceea, e bine să consulți condițiile de utilizare pentru a înțelege costul real al creditului.

3. Comisioanele

Pe lângă dobândă, un card de cumpărături poate avea:

taxă de administrare

comision pentru retragere de numerar

penalități pentru întârziere.

Calculele devin simple atunci când analizezi toate aceste costuri înainte de a folosi cardul.

4. Accesul la aplicația mobilă

Gestionarea cardului este mult mai ușoară când ai acces instant la tranzacții, scadențe și suma minimă de plată. În aplicația Smart Mobile, toate aceste informații sunt actualizate în timp real, alături de ofertele active.

Cum obții un card de cumpărături

Procesul de obținere a cardului este simplu și rapid. Dacă ești deja client al băncii, poți solicita cardul direct din aplicație, iar aprobarea este aproape instantanee. Dacă nu ești client, poți aplica online completând un formular, urmând ca un specialist să te contacteze pentru finalizarea procesului.

Condițiile sunt accesibile: vârstă între 22 și 65 de ani, venit minim și vechime de cel puțin 3 luni la locul de muncă. După aprobare, primești o limită de credit cuprinsă între 700 și 30.000 de lei.

De ce este important să calculezi costurile corect

Un card de cumpărături este un instrument financiar util atât timp cât îl folosești responsabil. Iată câteva recomandări utile ca să eviți costurile neașteptate și ca să-ți calculezi eficient costurile:

achită la timp ratele pentru a păstra dobânda 0%

nu depăși limita de credit

folosește cardul pentru achiziții planificate, nu impulsive

verifică mereu câte rate sunt disponibile la fiecare comerciant.

Dacă vrei să faci o achiziție de valoare mare, dar sunt disponibile doar 6 rate egale, trebuie să iei în calcul dacă le poți plăti la timp. Ține cont că avantajul de dobândă 0% se menține doar dacă achiți ratele la timp și nu întârzii cu plata.

Nu în ultimul rând, este important să îți planifici bugetul lunar și să stabilești cât poți să aloci pentru plata ratelor. Ține cont și de alte cheltuieli pe care le ai, cum ar fi chirie, credit ipotecar, alte rate, astfel încât să le poți plăti pe toate la timp. Planificarea bugetului este un obicei care te ajută pe termen lung, indiferent dacă ai datorii la bancă sau nu, potrivit The Guardian.

Folosit inteligent, un card de cumpărături poate să transforme achizițiile importante în plăți ușor de gestionat, fără dobândă și fără griji. Astfel, poți avea control total asupra bugetului tău, beneficiind în același timp de flexibilitate și siguranță la fiecare tranzacție.

FOTO: Freepik

